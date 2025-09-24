Doccia più che fredda per gli utenti iscritti a Disney+, la piattaforma di streaming della compagnia, che si troveranno ancora una volta (dopo i precedenti avvenuti rispettivamente nel 2022 e nel 2024) a fronteggiare l’ennesimo aumento nel costo degli abbonamenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Disney+ aumenta (ancora una volta) negli Stati Uniti: lo scenario nel dettaglio

Entrando nello specifico, a cominciare dal prossimo 21 ottobre il piano base (che prevede al suo interno la presenza di inserzioni pubblicitarie) passerà a 11,99 dollari, con un aumento di 2 dollari rispetto a quanto previsto precedentemente. Passiamo poi al piano senza pubblicità, che aumenterà addirittura di 3 dollari, passando da 15,99 dollari a 18,99 dollari.

Aumenti previsti anche per il piano d’abbonamento annuale, che subirà un aumento di ben 30 dollari, arrivando così a 189 dollari. Si tratta a tutti gli effetti di un sostanziale aumento generale, soprattutto se messo a paragone con gli iniziali 6,99 dollari richiesti al lancio della piattaforma negli Stati Uniti, avvenuto nell’ormai lontano 2019.

L’aumento di prezzo dei vari abbonamenti segue immediatamente la recente vicenda che ha visto come protagonista Jimmy Kimmel e l’iniziale sospensione del suo show da parte di Disney+ a seguito delle sue dichiarazioni su Charlie Kirk, che ha conseguentemente portato ad una serie di proteste tra gli utenti di tutto il mondo.

Al momento non sappiamo ancora se tale ondata di aumenti negli Stati Uniti impatterà anche il territorio europeo: negli anni precedenti, infatti, gli aumenti negli Stati Uniti hanno sempre preceduto la controparte relativa al vecchio continente. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente dalla compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.