WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

In un’epoca in cui le conversazioni digitali scorrono sempre più velocemente, WhatsApp prova a mettere ordine nel caos imperante dei messaggi.

Con l’ultimo aggiornamento della versione 25.25.74 sul canale stabile dell’app sta rilasciando una funzione che permette agli utenti di impostare promemoria personalizzati su singoli messaggi, direttamente all’interno della chat.

Nulla di rivoluzionario, una novità semplice ma estremamente utile nel quotidiano, che consente di contrassegnare un messaggio da rivedere in seguito, con una notifica automatica al momento scelto. Scopriamone i dettagli.

I promemoria per i messaggi iniziano a sbarcare su WhatsApp

La funzione, come potete notare dalle nostre schermate, appare nel classico menu delle azioni sul messaggio (quello che si apre con una pressione prolungata). Accanto alle voci già note come “Rispondi”, “Inoltra” o “Info”, compare ora una nuova opzione: “Ricordamelo”.

Toccandola, si apre un’interfaccia che permette di scegliere quando ricevere una notifica legata a quel messaggio; qui sarà possibile selezionare tra alcune opzioni predefinite (2 ore, 8 ore, 1 giorno), oppure impostare manualmente una data e un orario precisi.

Una volta impostato, il messaggio viene contrassegnato da una piccola icona a forma di campanella, visibile nella bolla del testo.

Questo permette di identificare subito i messaggi con promemoria attivo, anche all’interno di conversazioni dense o di gruppo.

Quando arriva il momento del promemoria, WhatsApp invia una notifica che include il contenuto completo del messaggio a cui è associato, eventuali anteprime di immagini o file allegati e un riferimento alla chat di provenienza con tanto di immagine del profilo del contatto o del gruppo.

Con un solo tocco, è possibile tornare immediatamente alla conversazione originale.

Un aspetto interessante è che una volta notificato il promemoria viene automaticamente rimosso.

Come sottolineato da WhatsApp, i promemoria vengono gestiti completamente in locale sul dispositivo dell’utente. Nessun dato relativo al promemoria, né contenuto, orario o contesto, viene inviato ai server dell’azienda o condiviso con altri membri della conversazione.

Questo significa che nessuno, oltre all’utente, può sapere che è stato impostato un promemoria.

La funzionalità è particolarmente utile anche per chi usa WhatsApp come strumento lavorativo. Invece di passare a un’app esterna per segnare note o promemoria, ora tutto può restare dentro l’app, con un’interazione più fluida e senza interruzioni. Oltre ai tempi predefiniti, la possibilità di impostare un orario su misura rende la funzione estremamente flessibile per vari casi d’uso.

Negli ultimi mesi WhatsApp ha introdotto diverse funzioni orientate all’organizzazione e alla produttività; basti pensare ai messaggi salvati tra dispositivi, alla pianificazione delle chiamate, fino alla gestione avanzata dei gruppi.

Questo sistema di promemoria si inserisce proprio in questo percorso, permettendo di trasformare le chat in spazi di lavoro e gestione delle informazioni.

La funzione è già disponibile per gli utenti iOS sul canale stabile dell’app, ma il rilascio sarà progressivo e lato server, pertanto vi basterà tenere aggiornata l’app all’ultima versione per vedere apparire la funzione.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi.