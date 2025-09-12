Un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS è stato da poco rilasciato attraverso il TestFlight beta Program, introducendo la versione 25.25.10.70 e dando il via alla distribuzione di una novità che promette di riportare l’ordine nelle chat più confusionarie attraverso una riorganizzazione delle risposte.

WhatsApp Beta mette ordine con le conversazioni strutturate

Giusto qualche ora fa, vi abbiamo proposto un articolo dedicato a WhatsApp Beta 2.25.25.7 per Android nel quale abbiamo presentato agli utenti del robottino verde la stessa novità ora disponibile anche per iOS. Nell’articolo di cui sopra vi abbiamo raccontato di come alcuni utenti del ramo beta stiano già ricevendo la nuova funzione che mette un po’ di ordine nelle chat attraverso la riorganizzazione delle risposte ad uno stesso messaggio in conversazioni strutturate (thread).

Questa riorganizzazione vuole consentire agli utenti di non perdere il filo della conversazione e di individuare più agevolmente le risposte ad un determinato messaggio di proprio interesse. Queste ultime vengono raggruppate nello stesso posto, eliminando la necessità di fare su e giù nella chat. Ebbene, come si accennava in apertura, la novità descritta non è in distribuzione soltanto per i dispositivi Android, ma anche in WhatsApp Beta per iOS, con particolare riferimento all’aggiornamento 25.25.10.70 appena rilasciato. Lo si può evincere dagli screenshot riportati, in cui si evidenzia la presenza di un nuovo indicatore che mostra il numero di risposte ricevute da un determinato messaggio e che con un singolo tocco apre un thread dedicato che le rende tutte leggibili in ordine cronologico in un’unica schermata. Le eventuali riposte a tali messaggi confluiscono a loro volta nella conversazione strutturata; a questo proposito si segnala la possibilità di replicare al messaggio più recente del thread o, alternativamente, di selezionarne un altro: il nuovo messaggio viene contrassegnato dall’etichetta “Follow-up reply” per evidenziare che non si tratta di una risposta diretta al primo messaggio.

Queste nuove conversazioni strutturate di WhatsApp promettono di ripristinare un po’ di ordine soprattutto nelle chat e comminity più affollate e confusionarie, dove magari vengono trattati più argomenti contemporaneamente.

È importante sottolineare che la funzione non opererà retroattivamente, pertanto verranno raggruppate unicamente le risposte ai messaggi successive al roll out della novità descritta. Nel momento in cui scriviamo, la distribuzione è partita dal ramo beta della piattaforma, ma la disponibilità è ancora ridotta. In attesa dei prossimi sviluppi, vi ricordiamo che se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

