WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

In un’epoca in cui l’identità digitale è sempre più frammentata tra le varie piattaforme, WhatsApp compie un passo avanti verso una maggiore integrazione dei propri servizi senza dimenticare la trasparenza.

Con l’ultima beta di WhatsApp (versione 25.25.10.72), disponibile su TestFlight, alcuni utenti possono già testare una nuova funzione che consente di aggiungere un link Instagram verificato al proprio profilo. Scopriamola nel dettaglio.

In arrivo un nuovo strumento di verifica per legare Instagram a WhatsApp

Come rivelato da WABetaInfo, l’ultima versione beta di WhatsApp per iOS include un sistema che permette agli utenti di verificare il collegamento tra il proprio profilo WhatsApp e quello Instagram, sfruttando l’infrastruttura del Meta Accounts Center. L’obiettivo è quello di garantire che il link Instagram visibile nel profilo WhatsApp appartenga realmente alla persona che lo condivide in modo da aumentare la credibilità e l’affidabilità di quel determinato profilo.

Fino a oggi, infatti, chiunque poteva inserire un collegamento a un profilo Instagram, anche se non si trattava del proprio. Una soluzione che, si fa a presto a capire, creava rischi di confusione o, peggio, di impersonificazione, con evidenti problemi di fiducia e sicurezza.

Come funziona la verifica del link Instagram

Nel momento in cui un utente decide di aggiungere un link Instagram al proprio profilo WhatsApp, può scegliere di verificarne l’autenticità tramite l’Accounts Center.

Se l’account Instagram è già collegato allo stesso utente tramite Meta, la verifica sarà automatica. In caso contrario, sarà possibile avviare il collegamento durante il processo stesso.

Chi ha già un link Instagram attivo nel proprio profilo potrà verificarlo retroattivamente, accedendo alle impostazioni dell’account WhatsApp.

Per chi invece non ha ancora inserito un link, sarà possibile aggiungerlo direttamente nel corso della procedura di verifica.

Una volta completato il processo, accanto al link Instagram comparirà una piccola icona di verifica, volta a segnalare agli altri utenti che quel collegamento è autentico, aumentando, di fatto, il senso di sicurezza anche nella conversazione stessa.

Il vero valore della funzione non sta tanto nella novità tecnica, quanto nel suo impatto culturale in quanto consente di offrire maggiore fiducia nelle connessioni tra profili, evitando che link fuorvianti creino confusione tra gli utenti. In generale è un passo importante verso un’applicazione sempre più sicura e trasparente.

Il nuovo sistema può anche avere un impatto positivo nella lotta contro phishing e frodi online; episodi di cui vi abbiamo raccontato anche sulle nostre pagine.

È importante sottolineare che la verifica del link è totalmente opzionale. Chi non desidera collegare il proprio account Instagram o preferisce mantenere un profilo più minimale può continuare a inserire il link in modo manuale. In questo caso, il collegamento sarà comunque visibile, ma senza icona di verifica.

Infine, segnaliamo come questa novità si inserisca nel quadro più ampio dell’integrazione fra le piattaforme del gruppo Meta (WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads).

Il Meta Accounts Center sta diventando sempre più centrale per la gestione unificata delle identità digitali del colosso di Zuckerberg.

Anche se per ora la verifica riguarda esclusivamente i profili Instagram, è lecito attendersi che in futuro vengano supportati altri link, come quelli a Facebook, Threads o anche a siti esterni, magari attraverso sistemi di verifica simili.

Attualmente, la funzione è in fase di rollout e disponibile per alcuni beta tester; bacino destinato ad ampliarsi nel corso delle prossime settimane fino ad arrivare a un rilascio stabile per tutti.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi.

Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla e accogliere la nuova funzionalità.