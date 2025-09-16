WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Ebbene, con la versione 25.25.73 del canale stabile di WhatsApp, disponibile su App Store, l’app introduce un nuovo sistema di chiamate unificato all’interno delle chat di gruppo, accompagnato da una nuova funzione per programmare le chiamate direttamente dalla sezione “Chiamate”.

WhatsApp accoglie un nuovo sistema di chiamate nei gruppi

In virtù di questo aggiornamento, gli utenti potranno ora programmare una chiamata e condividerla con contatti singoli o gruppi direttamente dall’app.

Come potete notare dalle schermate, la nuova interfaccia consente di visualizzare tutte le chiamate pianificate nella scheda “Chiamate”, con un colpo d’occhio su data, orario e partecipanti previsti.

Quando si sceglie di programmare una chiamata, WhatsApp mostra una schermata che guida l’utente nella scelta dell’orario e nella selezione del gruppo o del contatto con cui condividere l’invito.

Una volta programmata, la chiamata compare nel riepilogo della scheda “Chiamate” nelle informazioni del gruppo stesso, come messaggio nella conversazione del gruppo e può essere modificata o cancellata in qualsiasi momento, offrendo piena flessibilità nella gestione.

Oltre alla pianificazione, WhatsApp introduce un nuovo menu unificato per le chiamate all’interno delle chat di gruppo.

Il menu, accessibile direttamente dalla parte superiore della schermata, tramite l’icona a forma di telecamera, consiste in un classico drop-down e consente di:

avviare una chiamata vocale

avviare una videochiamata

creare un link per la chiamata

programmare una chiamata

selezionare i partecipanti prima dell’avvio

La funzione “Seleziona partecipanti” è particolarmente utile in quanto consente di scegliere solo alcuni membri del gruppo, evitando di coinvolgere inutilmente tutti i partecipanti della chat.

Questo rappresenta un passo avanti importante nella gestione delle comunicazioni nei gruppi, dove spesso le chiamate di gruppo coinvolgono persone non interessate o non disponibili generando inutili notifiche e frustrazione nei membri del gruppo non coinvolti.

Quando si avvia una chiamata da un gruppo, WhatsApp mostra ora l’elenco completo dei membri della chat, con la possibilità di selezionare più contatti contemporaneamente. Dopo aver fatto la selezione, l’utente può scegliere se avviare subito una chiamata vocale, video o pianificare la chiamata per un momento successivo.

Compatibilità piena con iOS 26 (ma senza Liquid Glass)

Sebbene il changelog ufficiale non lo menzioni, possiamo confermare che la nuova versione 25.25.73 è pienamente compatibile con iOS 26, il cui rilascio è stato avviato in forma stabile nella serata di ieri su tutti gli iPhone a partire da iPhone 11.

L’app è stata compilata utilizzando il nuovo SDK di iOS 26, permettendo a WhatsApp di sfruttare i miglioramenti a livello di sistema operativo, come performance più stabili, API aggiornate e maggiore integrazione con le nuove funzionalità native di iOS.

Tuttavia, l’interfaccia Liquid Glass non è ancora disponibile, sebbene sia già emersa nei mesi scorsi in alcune versioni beta.

Nonostante siano circolate immagini e video che mostrano il nuovo design con effetti traslucidi e riflessi dinamici, di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato, WhatsApp ha volutamente scelto di disabilitare temporaneamente l’estetica in Liquid Glass anche in questa build, probabilmente per motivi di stabilità.

Come spesso accade, la funzione è al momento disponibile solo per una parte degli utenti iOS, ma l’attivazione sarà estesa gradualmente a tutti gli account nel corso delle prossime settimane.

Per accedere al nuovo sistema unificato di chiamate è sufficiente aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile tramite App Store.

Chi non vede ancora le novità può semplicemente attendere il completamento del rollout, che avviene lato server e non dipende solo dall’aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi.