WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Le GIF sono da anni uno dei pilastri delle comunicazioni interpersonali e sui social e WhatsApp ha deciso di rinnovare proprio la sua tastiera GIF con un piccolo ma significativo cambiamento ovvero il passaggio da due a tre colonne.

Una modifica sulla carta molto semplice ma che potrebbe avere un grosso impatto nell’esperienza di ricerca delle GIF rendendola più rapida e piacevole.

Un piccolo aggiornamento al selettore GIF con un grande impatto nell’esperienza utente

La novità ci arriva con il rilascio della versione 25.24.77 sul canale stabile di WhatsApp per iOS, disponibile sull’App Store, e sembrerebbe che alcuni utenti hanno già iniziato a notare il cambiamento.

Come potete notare dalle immagini (via WABetaInfo), il layout della tastiera GIF ora mostra tre colonne per riga, invece delle due precedenti.

Questo significa che in un colpo d’occhio è possibile visualizzare il 50% di GIF in più sulla stessa schermata, riducendo lo scorrimento e velocizzando la selezione.

Nell’interfaccia aggiornata, ogni GIF è leggermente più compatta, ma la leggibilità e la qualità visiva non ne risentono.

Prima dell’aggiornamento, la tastiera GIF di WhatsApp mostrava immagini troppo grandi in proporzione, limitando la varietà visibile in un’unica schermata.

L’impressione è quella di una tastiera più moderna e meglio ottimizzata per i display dei dispositivi attuali, che offrono diagonali sempre più grandi e risoluzioni più elevate.

Una componente sottovalutata ma che potrà comprendere appieno chi utilizza spesso le GIF è la nozione che il tempismo è fondamentale; infatti in una conversazione di gruppo o in una chat animata, riuscire a trovare l’animazione giusta al momento giusto, immediatamente dopo una risposta o una battuta, può fare la differenza.

Con il nuovo layout, dunque sarà possibile trovare prima la GIF prediletta senza dover scrollare troppo. Questa soluzione è di grande aiuto nella sezione delle GIF più popolari e di tendenza, spesso la più affollata e visivamente rumorosa tra quelle disponibili.

Dal punto di vista estetico, l’interfaccia rinnovata appare più ordinata e moderna in quanto le righe della tastiera sono più compatte, ma non appaiono affollate.

È decisamente un cambio di rotta rispetto alla visuale precedente che spesso mostrava GIF allungate, allargate riducendone la qualità e peggiorando l’impatto visivo generale.

Tutto questo, in termini di usabilità, rende le interazioni non solo più rapide, ma anche più espressive proprio perché gli utenti non rinunciano a inviare una GIF per mancanza di tempo o per difficoltà nel trovarne una adatta.

Come spesso accade con le novità introdotte da WhatsApp, il nuovo layout della tastiera GIF è in fase di rollout graduale. Al momento, non tutti gli utenti che hanno installato l’ultima versione dall’App Store vedono la funzione attiva, compreso chi vi scrive.

Nelle prossime settimane, un numero crescente di utenti riceverà la nuova interfaccia semplicemente tenendo aggiornata l’app fino a raggiungere l’intero bacino d’utenza sul canale stabile.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi.

Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla e accogliere la nuova funzionalità.