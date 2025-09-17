Lo smartwatch Amazfit Balance 2 XT è già stato oggetto di numerose indiscrezioni e conferme ufficiali nelle settimane precedenti e, sebbene sul fronte degli annunci ufficiali non sia ancora cambiato nulla, pare proprio che il wearable sia impaziente di arrivare sul mercato: mentre scriviamo, Amazfit Balance 2 XT può già essere acquistato sugli store online di diversi negozi della grande distribuzione, confermando così anche il prezzo di listino del prodotto.

Amazfit Balance 2 XT disponibile in Italia: dove e quanto costa

Veniamo subito alle informazioni più importanti: lo scorso mese di luglio, il modello Balance 2 XT era già spuntato sul sito di un rivenditore statunitense, ma questa volta la situazione è completamente diversa e ci tocca più da vicino: il nuovo smartwatch di Amazfit è già disponibile all’acquisto sugli store online di grandi rivenditori nazionali come MediaWorld, Euronics e non solo.

Badate bene che non parliamo semplicemente dell’inserimento di pagine prodotto dedicate: Amazfit Balance 2 XT viene segnalato come già disponibile all’acquisto nella sola colorazione Black, confermando così il prezzo di listino prima ancora dell’annuncio da parte della casa madre: 199,90 euro. A dirla tutta, anche su questo punto occorre fare delle precisazioni: quello riportato è il prezzo richiesto da MediaWorld, mentre sullo store di Euronics si parla di 199 euro e il rivenditore Epto propone già un piccolo sconto, permettendo di portarsi a casa Balance 2 XT a 189,91 euro; in tutti e tre i casi, tuttavia, bisogna aggiungere le spese di spedizione, che ammontano a 3,99 euro da MediaWorld, a 4,90 euro da Euronics — entrambi permettono di optare per il ritiro gratuito in negozio — e partono da 10,89 euro nel caso di Epto. Di seguito i link diretti all’acquisto:

Naturalmente, le pagine prodotto contengono anche i render ufficiali, pertanto di seguito possiamo ammirare ogni dettaglio del design del nuovissimo smartwatch di Amazfit in colorazione Black. Poche, purtroppo, le specifiche tecniche riportate — dal display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel (la cassa è da 47 mm) alla connettività GPS e Bluetooth 5.2, passando per la batteria da 668 mAh fino alla resistenza all’acqua a 5 ATM. Il sistema operativo è ovviamente Zepp OS (Compatibilità con Android e iOS) e non mancano le modalità di allenamento HYROX. In attesa dell’annuncio ufficiale, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alle principali differenze (probabili) tra Amazfit Balance 2 e Balance 2 XT.