Amazfit, tra i produttori più interessanti in ambito smartwatch, ha confermato che Amazfit Balance 2 XT, già da tempo protagonista di rumor e indiscrezioni, verrà presto commercializzato in Italia.

Parallelamente, il produttore cinese potrebbe aver spoilerato la versione premium di Helio Strap, dispositivo lanciato solo pochi mesi fa ma che potrebbe “rifarsi il trucco” con una versione più completa (e costosa).

Amazfit Balance 2 XT arriverà in Italia

Amazfit ha confermato ai colleghi di NotebookCheck che Amazfit Balance 2 XT verrà venduto in Italia e Spagna sullo store online ufficiale, pur senza offrire indicazioni più precise sulle tempistiche di annuncio/commercializzazione.

L’azienda non ha fornito indicazioni precise nemmeno sul prezzo di vendita dello smartwatch che, comunque sia, dovrebbe essere nettamente più basso rispetto a quello del Balance 2 (che di listino costa 299,90 euro ed è acquistabile su Amazon), protagonista nell’immagine di copertina.

Amazfit Balance 2 XT compare sul sito di un rivenditore italiano

All’inizio del mese di luglio vi abbiamo raccontato della comparsa dello smartwatch nel catalogo di un noto rivenditore nordamericano ma, negli ultimi giorni, anche uno store italiano lo ha messo a catalogo.

Stando alla pagina del prodotto sul portale del rivenditore online epto, Amazfit Balance 2 XT è catalogato come “in arrivo” (non viene specificata una data) e viene proposto al prezzo di 189,91 euro nella sola colorazione Black.

Sul portale dello store italiano troviamo solo una immagine dello smartwatch, a differenza della pagina prodotto sullo store nordamericano sopra-citato che ne propone qualcuna in più che riportiamo di seguito.

Cosa sappiamo finora sullo smartwatch

Un mesetto fa vi abbiamo proposto un articolo dedicato alle principali differenze (probabili) tra Amazfit Balance 2 e Balance 2 XT, designato come versione più economica (e non come erede) dello smartwatch lanciato nel mese di giugno.

Di seguito invece riportiamo le specifiche tecniche su cui dovrebbe potere contare lo smartwatch:

Dimensioni: 47,5 x 47,5 x 12,2 mm

x x Peso: 55 grammi

Materiali: polimeri rinforzati con fibre (cassa), silicone (cinturino)

(cassa), (cinturino) Certificazione: 5 ATM

Display: AMOLED da 1,5″ (protetto da vetro)

da (protetto da vetro) Audio: speaker , microfono e motorino della vibrazione

, e Memoria interna: 4 GB

Connettività: Bluetooth 5.2 , GPS (con mappe scaricabili)

, (con mappe scaricabili) Sensori: accelerometro , barometro , PPG (sensore ottico per la frequenza cardiaca), pulsossimetro (SpO2), sensore geomagnetico , sensore temperatura

, , (sensore ottico per la frequenza cardiaca), (SpO2), , Monitoraggio salute: ossigenazione del sangue , monitoraggio del sonno e dello stress , calorie bruciate , VO2 Max , respirazione , temperatura cutanea , frequenza cardiaca

, , , , , , Monitoraggio sport: oltre 170 tipologie di attività

Batteria: Li-Ion da 658 mAh , ricarica completa in 2 ore

da , ricarica completa in 2 ore Sistema operativo: Zepp OS Compatibilità con Android e iOS



Amazfit potrebbe aver mostrato Helio Strap Premium

All’evento ULTRA-Trail du Mont Blanc, in fase di svolgimento dal 25 agosto a Chamonix-Mont-Blanc (terminerà il 29 agosto), Amazfit è ovviamente presente e, tramite i propri canali social, oltre a mostrare immagini e video con i momenti salienti dell’evento, l’azienda potrebbe aver spoilerato Helio Strap Premium.

Questo dispositivo, variante (appunto) premium di quello presentato lo scorso giugno, è nominato nel manuale d’istruzioni della variante “base” (via Gadgets & Wearables) ma non è stato ancora ufficializzato dall’azienda.

In alcune storie su Instagram (via NotebookCheck), l’azienda ha mostrato Helio Strap in tre nuove colorazioni: nero/grigio scuro, rosa chiaro e blu; tutte sono accomunate da un motivo con tanti piccoli quadrati.

Considerando che la versione “base” della smart band è disponibile nella sola colorazione nera e che la versione Premium dovrebbe differire anche per la presenza di due accessori (l’arm stap e il middle frame citati nel manuale d’istruzioni), queste tre nuove colorazioni potrebbero essere proprio collegate a Helio Strap Premium.

Non è ancora chiaro quando Amazfit possa annunciare Helio Strap Premium: considerando che Balance 2 e Helio Strap sono arrivati in contemporanea, potrebbe non essere così assurdo immaginare un lancio “congiunto” di Amazfit Balance 2 XT e Helio Strap Premium.