A pochi mesi dal debutto di Amazfit Balance 2, Zepp Health sembra pronta ad ampliare la sua gamma con un nuovo modello, recentemente intravisto sul sito di un rivenditore statunitense; si chiama Balance 2 XT e stando alle prime informazioni disponibili non si tratta di un successore diretto, ma piuttosto di una versione semplificata e più economica.

Le presunte differenze tra Amazfit Balance 2 e il futuro modello XT

L’arrivo sul mercato del nuovo Amazfit Balance 2 XT è previsto entro la fine del mese, il suo posizionamento è chiaro, 199 dollari, ovvero circa 100 dollari in meno rispetto al lancio di Balance 2; un taglio di prezzo significativo, che lascia intuire compromessi su alcune specifiche e funzionalità. Vediamo quindi quali sono le principali differenze, almeno stando alle informazioni disponibili al momento.

Stesso design, materiali meno pregiati

BestBuy, il rivenditore online da cui provengono praticamente tutte le informazioni, ha modificato alcune voci; se in un primo momento la cassa del futuro Amazfit Balance 2 XT veniva riportata da 38 mm, ora sembra risultare da 47 mm come su Balance 2, con pulsanti e layout praticamente identici. Cambia però il vetro, niente più zaffiro come sul modello principale, sostituito da una soluzione più economica (presumibilmente Gorilla Glass o vetro temperato); questo comporta una minor resistenza ai graffi, un aspetto da considerare soprattutto per chi usa lo smartwatch in ambienti più ostili.

Resistenza all’acqua dimezzata

Amazfit Balance 2 vantava la resistenza all’acqua fino a 10 ATM e introduceva persino una modalità specifica per immersioni subacquee, XT scende a 5 ATM, resta dunque adatto al nuoto ma perde il profilo subacqueo e l’impostazione rugged; inoltre, dovrebbero mancare ben sei certificazioni militari presenti sul modello più costoso.

Niente più funzioni per il golf per Amazfit Balance 2 XT

Balance 2 aveva portato per la prima volta funzionalità native dedicate al golf (mappatura dei campi e tracking dei colpi), l’XT elimina completamente questa sezione, una rinuncia che per molti utenti sarà irrilevante, ma che per chi pratica questo sport rende evidente la natura più basic del modello.

Comparto audio semplificato

Uno dei piccoli upgrade di Balance 2 era il doppio altoparlante, utile per chiamate più chiare e una migliore riproduzione multimediale; XT torna a un singolo altoparlante, il microfono resta (quindi i comandi vocali e le chiamate sono supportati) ma volume e qualità audio saranno inferiori.

Memoria interna drasticamente ridotta

Amazfit Balance 2 sorprendeva con 32 GB di memoria interna, ma il prossimo modello sembra che offrirà solo 4 GB, sufficienti per alcune app, qualche dato offline e forse una playlist musicale, ma ben lontani dalle possibilità di archiviazione (mappe, brani, file) del fratello maggiore.

Peso più leggero

XT dovrebbe risultare più leggero al polso con un peso inferiore a 42 grammi, un vantaggio per chi cerca comodità nelle attività quotidiane e sportive, ma il merito è legato principalmente alle rinunce già menzionate lato materiali.

Amazfit balance 2 XT dovrebbe mantenere lo stesso display AMOLED, lo stesso sistema operativo Zepp OS e le identiche funzioni di monitoraggio della salute di Balance 2, ma rinuncia a robustezza, audio avanzato, grande memoria e strumenti premium come il golf tracking.

Chi cerca un’esperienza Amazfit completa e non vuole compromessi troverà in Balance 2 la scelta migliore, chi invece punta a risparmiare e non ha bisogno di quelle feature avanzate potrebbe considerare il prossimo XT un’opzione più che sensata. Non ci resta che attendere per saperne di più, visto che la presentazione ufficiale non dovrebbe essere troppo lontana.