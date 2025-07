Nelle ultime ore è emersa in rete un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe anticipare l’arrivo di un nuovo smartwatch targato Amazfit, si tratta del presunto Balance 2 XT, una versione inedita del waerable lanciato di recente dall’azienda cinese Zepp Health. La notizia arriva da un rivenditore statunitense, nello specifico Best Buy, che ha pubblicato una scheda prodotto piuttosto dettagliata, pur senza che vi sia stato un annuncio ufficiale da parte del produttore.

Secondo quanto riportato, Amazfit Balance 2 XT manterrebbe gran parte delle caratteristiche della versione standard, ma presenterebbe anche alcune differenze piuttosto interessanti, a partire dal design e dal prezzo che risulterebbe sensibilmente più accessibile.

Ecco come potrebbe essere il prossimo Amazfit Balance 2 XT

Uno degli elementi che ha subito catturato l’attenzione è stata la dimensione del quadrante, Best Buy indica infatti una cassa da 38 mm, una misura che ridurrebbe in modo netto l’ingombro rispetto ai 47 mm del Balance 2 standard; tuttavia è opportuno prendere questa informazione con una certa cautela, lo stesso rivenditore infatti aveva già riportato in passato erroneamente dimensioni inferiori per il primo Balance, quindi non è escluso che possa trattarsi di un semplice refuso o di un’informazione non definitiva.

Sotto il profilo costruttivo, la descrizione parla di un case in alluminio e polimero rinforzato con fibre, una combinazione identica a quella del modello di riferimento, nonostante alcune voci di corridoio avessero suggerito l’adozione di materiali più pregiati come il titanio.

Un’altra novità rilevante riguarda la presenza del sistema BioCharge, destinato a diventare uno dei punti distintivi della nuova generazione di dispositivi indossabili del marchio; per chi non lo conoscesse BioCharge si basa su un algoritmo che elabora dati di allenamento, movimento, stress e riposo, garantendo un punteggio che riflette il livello energetico dell’utente nel corso della giornata.

Stando alle informazioni diffuse, Amazfit Balance 2 XT dovrebbe integrare questa funzionalità già al lancio, affiancandola a tutti i sensori e le opzioni di monitoraggio classici (frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e così via) anche se, dettaglio non trascurabile, la scheda prodotto non fa menzione di un sensore di temperatura corporea.

Oltre alle caratteristiche tecniche, l’aspetto che fa più discutere è il prezzo, secondo la pagina del sito già menzionato il nuovo Amazfit Balance XT dovrebbe essere commercializzato negli Stati Uniti a 199,99 dollari, una cifra decisamente più bassa rispetto ai 299,99 dollari richiesti per il Balance 2 standard; tuttavia non è chiaro se si tratti di un prezzo effettivo o di un semplice placeholder provvisorio in attesa del lancio ufficiale.

Al momento Zepp Health non ha ancora rilasciato alcun comunicato che confermi l’esistenza del modello XT, né una data di presentazione, si tratta quindi di un prodotto ancora avvolto da diversi interrogativi, tanto per quanto riguarda il design definitivo, quanto per le specifiche complete e l’effettivo posizionamento commerciale.

Vi invitiamo dunque a prendere le informazioni riportate con le dovute cautele, in assenza di una conferma ufficiale è infatti possibile che alcuni dettagli subiscano modifiche; non ci resta che attendere per saperne di più.