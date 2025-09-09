Da qualche giorno Zepp Health ha presentato, in un evento svoltosi ai margini di IFA 2025, il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro, smartwatch dall’anima avventurosa dedicato agli appassionati di trekking e più in generale di attività all’aperto. In attesa della nostra recensione completa, che arriverà nei prossimi giorni, vogliamo parlarvi di una delle novità più significative del nuovo smartwatch, la torcia LED.

A differenza delle classiche soluzioni, che accendono lo schermo dello smartwatch offrendo una visibilità limitata, la soluzione del nuovo smartwatch Amazfit adotta un LED a due colori integrato nella parte alta del case, per illuminare l’area davanti a sé pur continuando a leggere il contenuto dello schermo. Scopriamo insieme le funzioni e come attivare la nuova torcia.

Come accendere la torcia

Un LED dedicato quindi, posto proprio sopra all’aggancio del cinturino, che può tornare molto utile se state percorrendo qualche sentiero di sera o di prima mattina, ma anche per muovervi in camera da letto senza lasciare il mignolo sullo spigolo del letto. La visibilità è sicuramente buona e sufficiente a illuminare il terreno davanti ai piedi senza dover ricorrere ad altri dispositivi.

Se indossate lo smartwatch di notte, indispensabile per ottenere i dati relativi al sonno, Amazfit T-Rex 3 Pro vi tornerà utile se avete necessità di andare in bagno, ma anche se vi alzate presto per andare al lavoro e non volete accendere luci per non disturbare chi dorme con voi. Lo stesso in caso di blackout improvviso, visto che con lo smartwatch sempre al polso avrete la torcia comodamente disponibile.

Il metodo più semplice per accendere la torcia è una pressione prolungata sul tasto superiore sinistro, quello che reca la scritta “UP”. A questo punto una pressione sui tasti Up e DOWN vi permette di passare tra le varie modalità per trovare quella ideale. In alternativa potete scorrere verso il basso nella schermata principale e premere sull’icona della torcia, che di default è posizionata in alto a sinistra. Quando la torcia è accesa compare una piccola icona di notifica sulla parte alta del display, che può essere utilizzata per spegnerla velocemente.

Diverse modalità

La torcia offre tre diversi livelli di intensità luminosa, partendo da 200 lux per arrivare a un massimo di 300 lux nella modalità Boost. Quest’ultima offre la massima luminosità ma si spegne automaticamente dopo 30 secondi, per evitare surriscaldamenti, e richiede un breve periodo di raffreddamento prima di poter essere riutilizzata. Oltre ai tre livelli di luce bianca è possibile utilizzare la luce rossa, molto utile per mantenere la visione notturna ed evitare di disturbare l’eventuale fauna selvatica, nel caso vi troviate all’aperto.

È inoltre presente una modalità SOS, attivabile attraverso l’apposita icona presente nel menu a tendina, che fa lampeggiare il LED e offre la possibilità di regolare intensità e colore con i pulsanti posti sul lato sinistro. Una soluzione molto utile se avete bisogno di aiuto perché magari siete caduti, ma anche per attirare l’attenzione in modo silenzioso.

Prezzo e disponibilità di Amazfit T-Rex 3 Pro

Potete acquistare Amazfit T-Rex 3 Pro su Amazon a 399 euro nella versione nera da 48 mm, l’unica al momento disponibile.