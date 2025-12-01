Le offerte del Black Friday si chiudono con il Cyber Monday di oggi, 1° dicembre 2025: da MediaWorld il gran finale mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia, che includono smartphone, tablet, cuffie wireless, smartwatch, smart TV, notebook, PC, accessori e tanto altro, coinvolgendo pure i dispositivi Apple. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti da sfruttare sul sito della catena in queste ultime ore di evento.

🛍️ Black Friday, vai alle offerte ➡️
Offerta -34%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 1

TV LG OLED AI B5 48''

659€ invece di 999€
Amazon
Offerta -30%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 2

TCL 55T69C 55” QLED

250.32€ invece di 359€
Amazon
Offerta -31%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 3

DREAME H15 Mix 7-In-1

619€ invece di 899€
Amazon
Offerta -31%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 4

DREAME L40 Ultra AE, 19.000 Pa

479€ invece di 699€
Amazon
Offerta -26%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 5

Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)

849€ invece di 1149€
Amazon
Offerta -35%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 6

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

499€ invece di 769€
Amazon
Offerta -15%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 7

Lenovo LOQ 15'', RTX5070, 32GB/1TB

1439€ invece di 1699€
Amazon
Offerta -33%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 8

Xiaomi Smart Band 10

33.67€ invece di 49.99€
Amazon
Offerta -24%
Con il Cyber Monday c'è il gran finale del Black Friday: le offerte MediaWorld più interessanti 9

MSI Cyborg 15, 16/512GB, RTX

869€ invece di 1149€
Amazon

Il gran finale del Black Friday: le offerte del Cyber Monday di MediaWorld

Anche quest’anno le offerte del Black Friday sono rimaste a disposizione per diversi giorni, ma come da tradizione è il Cyber Monday a chiudere il periodo promozionale. Da MediaWorld c’è il Black Friday Gran Finale, con tantissime offerte sui prodotti tech: tutte possono contare sulla spedizione gratuita, con finanziamento a tasso zero a partire da 299 euro.

Gli sconti di questo finale sono validi fino alle 23:59 di oggi, e coinvolgono una gran quantità di prodotti di ogni categoria. In queste sede ci concentriamo in particolare su prodotti come smartphone, tablet, PC, TV, dispositivi per la smart home, e non solo. Per approfittare dei prezzi indicati qui sotto non serve necessariamente disporre della tessera MediaWorld Club.

Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata a una selezione di offerte tech del Black Friday Gran Finale e del Cyber Monday di MediaWorld, suddivise per categoria.

Offerte Apple

 

 

Offerte cuffie wireless e smartwatch

 

 

Offerte smart TV

 

 

Offerte PC e notebook

 

 

Altre offerte

 

 

Queste dunque le principali offerte sulla tecnologia di queste ultime ore di Black Friday e Cyber Monday di MediaWorld: per scoprire tutti gli sconti a disposizione sul sito potete seguire il link qui in basso. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per non perdervi le migliori offerte durante queste ultime ore di evento (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

CYBER MONDAY 💰

Tutte le offerte del Cyber Monday MediaWorld

Potrebbe interessarti: