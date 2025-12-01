Le offerte del Black Friday si chiudono con il Cyber Monday di oggi, 1° dicembre 2025: da MediaWorld il gran finale mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia, che includono smartphone, tablet, cuffie wireless, smartwatch, smart TV, notebook, PC, accessori e tanto altro, coinvolgendo pure i dispositivi Apple. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti da sfruttare sul sito della catena in queste ultime ore di evento.
Il gran finale del Black Friday: le offerte del Cyber Monday di MediaWorld
Anche quest’anno le offerte del Black Friday sono rimaste a disposizione per diversi giorni, ma come da tradizione è il Cyber Monday a chiudere il periodo promozionale. Da MediaWorld c’è il Black Friday Gran Finale, con tantissime offerte sui prodotti tech: tutte possono contare sulla spedizione gratuita, con finanziamento a tasso zero a partire da 299 euro.
Gli sconti di questo finale sono validi fino alle 23:59 di oggi, e coinvolgono una gran quantità di prodotti di ogni categoria. In queste sede ci concentriamo in particolare su prodotti come smartphone, tablet, PC, TV, dispositivi per la smart home, e non solo. Per approfittare dei prezzi indicati qui sotto non serve necessariamente disporre della tessera MediaWorld Club.
Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata a una selezione di offerte tech del Black Friday Gran Finale e del Cyber Monday di MediaWorld, suddivise per categoria.
Offerte Apple
APPLE Watch Series 11 GPS, Cassa 46 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia - S/M
APPLE Watch Series 11 GPS, Cassa 46 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia - M/L
APPLE Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia - S/M
Offerte cuffie wireless e smartwatch
Offerte smart TV
Offerte PC e notebook
ACER Predator Helios Neo 16 AI Notebook Gaming, '', processore Intel® Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 32 GB, 1024 GB SSD, Black, Windows 11 Home
MSI Pulse A17 AI+ C3FKG-009IT Notebook Gaming, 17 '', processore AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Nero siderale, Windows 11 Home
ASUS Vivobook S16 M3607 Copilot+ PC NOTEBOOK, 16 '', processore AMD Ryzen AI 7 350, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
ACER Predator X45Bmiiphuzx Monitor Gaming, 44,5 '', QHD, 3440 x 1440 Pixel, tempo di risposta 0,01 ms, refresh rate 240 Hz
LENOVO LOQ 15 Notebook Gaming, 15,6 '', processore Intel® Core I7 13650HX, NVIDIA GeForce RTX™ 5050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
SAMSUNG Galaxy Book5 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
LENOVO LOQ 15IRX9 Notebook Gaming, 15,6 '', processore Intel® Core I7 13650HX, NVIDIA GeForce RTX™ 4050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
HP OMNIBOOK 5 16-AF1027NL NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
PHILIPS 49M2C8900L/00 Monitor Gaming, 48,9 '', 5120 x 1440 Pixel, tempo di risposta 0,03 ms, refresh rate 144 Hz
LENOVO IdeaPad Slim 5 Copilot+PC NOTEBOOK, 14 '', processore AMD Ryzen AI 330, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
ACER Aspire Go 15 AG15-72P NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core 7 150U, Intel®, RAM 32 GB, 1024 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
LENOVO IdeaPad Flex 5 14ABR8 convertibile 2 in 1, 14 '', processore AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Touchscreen LCD, Windows 11 Home
ASUS F1504VA-BQ131W NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I7 1355U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
ACER Aspire Go 15 AG15-72P NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM 32 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
HP 15-FD0103NL NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I5 1334U, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
ASUS Vivobook 15 F1504 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 7 5825U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I3 N305, Intel®, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
LG UltraGear 34G600A Monitor Gaming, 34 '', WQHD, 3440 x 1440 Pixel, tempo di risposta 1 ms, refresh rate 160 Hz
HP Chromebook Plus 14a NOTEBOOK CHROMEBOOK, 14 '', processore Intel® Core I3 N305, UHD Graphics, RAM 8 GB, 256 GB Flash, Argento, Google Chrome OS
MSI MAG 345CQR Monitor Gaming, 34 '', UWQHD, 3440 x 1440 Pixel, tempo di risposta 1 ms, refresh rate 180 Hz
LG UltraGear 32G600A MONITOR, 32 '', 2K UltraWide QHD, 2560 x 1440 Pixel, tempo di risposta 1 ms, refresh rate 180 Hz
AOC 24G4HRE MONITOR, 23,8 '', Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, tempo di risposta 1 ms, refresh rate 200 Hz
Altre offerte
Robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL FREO X10 PRO, Aspirazione 11.000 Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, di mocio triangolare EdgeReach per pulizia angoli, Autolavaggio Asciugatura del mocio, Tecnologia navigazione a 360° in tutte le direzioni, Bia
Robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL FREO S, Aspirazione 8.000 Pa, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5l, Sistema lavaggio potente a pressione costante, navigazione evitamento degli ostacoli LiDAR livello millimetrico, Controllo Remoto via APP
Robot aspirapolvere e lavapavimenti ROBOROCK Q7 BF BLACK, Aspirazione 8.000 Pa, 3 livelli di flusso d'acqua, Spazzola principale laterale antigroviglio, Lavaggio ad alta intensità, Navigazione NIDAR, Controllo tramite app
Queste dunque le principali offerte sulla tecnologia di queste ultime ore di Black Friday e Cyber Monday di MediaWorld: per scoprire tutti gli sconti a disposizione sul sito potete seguire il link qui in basso. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per non perdervi le migliori offerte durante queste ultime ore di evento (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
