WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Ebbene, questa volta WhatsApp fa un nuovo passo verso un’esperienza più immersiva che supera le limitazioni del passato.

Con l’ultima beta per iOS (versione 25.24.10.72 su TestFlight), l’app di messaggistica introduce finalmente la possibilità di condividere le Live Photos nel loro formato originale, complete di movimento e audio.

Questa è una novità attesa da tempo, che porta su WhatsApp la stessa esperienza visiva a cui gli utenti iPhone sono già abituati nell’app Foto di Apple.

Cosa sono le Live Photos e perché sono importanti

Qualora aveste vissuto sotto la proverbiale roccia negli ultimi anni, le Live Photos non sono semplici immagini statiche ma catturano anche i pochi istanti prima e dopo lo scatto, trasformando una foto in una piccola sequenza animata con audio, una sorta di Gif ma con audio; una funzione particolarmente amata in quanto consente di rivivere un momento in maniera più molto immersiva e viva rispetto a una semplice foto statica.

Per anni, chi voleva condividerle su WhatsApp semplicemente non poteva comunicare la stessa immersività in quanto l’immagine arrivava al destinatario come una foto statica, priva della componente dinamica.

In alternativa, era possibile inviarla come GIF, ma con evidenti limitazioni in quanto la qualità era sensibilmente ridotta, il movimento meno fluido e l’assenza totale di audio. In questo modo, l’essenza stessa delle Live Photos, cioè la capacità di restituire il ricordo così come è stato vissuto, andava perduta.

Con l’ultimo aggiornamento, questa barriera viene finalmente superata. Ora le Live Photos vengono riconosciute e trattate come tali grazie a un piccolo badge sull’anteprima che indica chiaramente che l’immagine contiene movimento e, una volta aperta, l’utente può riprodurla con audio.

Come funziona su iOS la condivisione delle Live Photos su WhatsApp

Gli utenti iOS di WhatsApp Beta, e in seguito del canale stabile, potranno ora condividere Live Photos che il destinatario visualizza in pieno formato, senza conversioni.

L’icona Live nell’anteprima le distingue dalle foto statiche e un tasto dedicato ne consente la riproduzione, mantenendo intatti sia il movimento che l’audio. Ancora più importante, se salvata nella galleria, la Live Photo non viene ridotta a un file statico ma rimane una vera e propria Live Photo anche nell’app della galleria.

Compatibilità Android-iOS: il ponte tra ecosistemi

Una delle novità più interessanti riguarda la compatibilità tra piattaforme: WhatsApp ha infatti previsto un sistema di conversione trasparente, ovvero le Live Photos inviate da iOS arrivano su Android come motion photos, mentre quelle provenienti da Android vengono mostrate come Live Photos su iPhone.

Una soluzione che permette di conservare l’essenza dinamica delle foto condivise convertendole automaticamente in base alla piattaforma che le riceve e le estende a un ecosistema più ampio, riducendo la frammentazione tra dispositivi.

Nonostante l’arrivo delle Live Photos complete, WhatsApp lascia comunque all’utente la libertà di scegliere come inviare i propri contenuti.

Lato interfaccia, nella schermata di condivisione, accanto al pulsante per l’invio in HD, comparirà ora una nuova opzione per disattivare il movimento e inviare la foto come semplice immagine statica.

Come accade spesso con le novità di WhatsApp, la funzione è in fase di rollout graduale. Attualmente è disponibile solo per un numero limitato di beta tester su iOS tramite TestFlight, ma alcuni utenti con la versione stabile hanno già segnalato di poter accedere alla funzione.

Nei prossimi mesi, o settimane, l’opzione dovrebbe arrivare a un numero sempre maggiore di utenti iOS, per poi raggiungere il canale stabile.

Con il supporto alle Live Photos, WhatsApp dimostra di voler colmare i gap storici che penalizzavano l’app rispetto ad altre piattaforme.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi.

Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla e accogliere la nuova funzionalità.