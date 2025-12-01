Oggi, lunedì 1 dicembre 2025, ricorre il Cyber Monday 2025, colpo di coda di un periodo ricchissimo di offerte per tutti i gusti e per tutte le esigenze che ha caratterizzato la seconda parte del mese di novembre.

Sono ancora tantissime le promozioni, i prodotti in offerta e le grandi iniziative ancora attive di grandi store online, come Amazon, Unieuro e AliExpress, o direttamente alcuni produttori, come Samsung e HONOR, che hanno preso parte a questa ricorrenza proponendo sconti unici su tantissimi prodotti, spesso andando ben oltre rispetto alla tecnologia. La caccia all’affare è ancora aperta: di seguito andremo a riepilogare quali sono le iniziative ancora disponibili.

Ultimo giorno per le offerte del Black Friday Amazon

Amazon è da sempre in prima linea quando si tratta di periodi dedicati alle offerte che, anche in questo 2025, non sono assolutamente mancate su prodotti provenienti da qualsiasi parte del catalogo del colosso dell’e-commerce: dagli smartphone ai tablet, dagli smartwatch alle cuffie, dai notebook alle TV, dai prodotti per la pulizia della casa ai dispositivi per la smart home, dai giocattoli fino al cibo. Insomma, ci sono offerte pensate letteralmente per tutto e per tutti.

È “Gran finale” del Black Friday per Unieuro, anche oggi che è il Cyber Monday

Nella parte finale di novembre, Unieuro ha dato il via al Gran Finale delle promozioni legate al Black Friday, lanciando il nuovo volantino, attivo fino al 4 dicembre 2025, che propone in sconto oltre 900 prodotti provenienti da diverse categorie di prodotto.

AliExpress prolunga di tre giorni le offerte con la promo Cyber Monday

Non poteva mancare poi una promozione targata AliExpress. Per il colosso cinese dell’e-commerce, il 2025 è stato un anno di svolta, con promozioni sempre più interessanti, l’arrivo di tantissimi prodotti di marchi blasonati e l’introduzione delle spedizioni dall’Italia.

In occasione del Cyber Monday, il colosso dell’e-commerce ha deciso di “confermare” la promozione già proposta durante il Black Friday, con sconti fino all’80% su tantissimi prodotti, ricchi coupon sconto (fino a 120 euro), sconto extra pagando con PayPal e persino la possibilità di ottenere un cashback.

Sconti, coupon, omaggi: il Samsung Shop è in festa anche nel Cyber Monday

Sullo shop di Samsung è attiva già da oltre una settimana una promozione che prevede sconti fino al 50% e, in aggiunta, ha messo a nostra disposizione il coupon sconto esclusivo TUTTOANDROID4U che garantisce fino al 15% di extra sconto:

15% di extra-sconto su TV, elettrodomestici e monitor selezionati

10% di extra-sconto sugli smartphone della serie Galaxy A e sulle cuffie Galaxy Buds

5% di extra-sconto sui notebook Galaxy Book, sugli smartwatch Galaxy Watch e sui pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

A queste iniziative, sull’intero catalogo, si aggiungono la possibilità di sfruttare PayPal come metodo di pagamento per ottenere un ulteriore 5% di sconto al checkout e la possibilità di usufruire del 5% di sconto extra per gli acquisti tramite la Samsung Shop App.

C’è poi una mega promozione legata all’acquisto di alcuni monitor tramite la Samsung Shop App che consente di usufruire del coupon MONITOR20 (20% di sconto) e di ricevere un Samsung Galaxy A36 5G da 256 GB (in colorazione Awesome Black) in omaggio.

Ultimo giorno di offerte anche sullo store di HONOR

Le offerte di HONOR per il Black Friday proseguono anche oggi che è il Cyber Monday: il produttore cinese propone sconti, prodotti in bundle e la possibilità di ottenere un ulteriore 10% di sconto sui prodotti sfruttando il coupon AHFANS10P.

Tra le offerte più interessanti troviamo quasi tutti gli smartphone e i tablet del produttore cinese ma anche dispositivi indossabili e molto altro: il dispositivo più interessante è HONOR Magic7 Pro che, oltre ad essere acquistato singolarmente, può anche essere acquistato in bundle con il tablet MagicPad 2 (corredato da penna e custodia), con le cuffie Earbuds Clip, con il caricabatterie da 100 W e con lo smartwatch HONOR Watch 2 Pro.

Siamo giunti Cyber Monday, antipasto del periodo natalizio

Quello che vi abbiamo appena proposto è un po' il punto della situazione sulle promozioni ancora disponibili quest'oggi, giorno del Cyber Monday 2025, gran finale del periodo del Black Friday 2025. Le offerte però non si fermano perché a breve partiranno quelle del periodo natalizio:

