Oggi, lunedì 1 dicembre 2025, ricorre il Cyber Monday 2025, colpo di coda di un periodo ricchissimo di offerte per tutti i gusti e per tutte le esigenze che ha caratterizzato la seconda parte del mese di novembre.
Sono ancora tantissime le promozioni, i prodotti in offerta e le grandi iniziative ancora attive di grandi store online, come Amazon, Unieuro e AliExpress, o direttamente alcuni produttori, come Samsung e HONOR, che hanno preso parte a questa ricorrenza proponendo sconti unici su tantissimi prodotti, spesso andando ben oltre rispetto alla tecnologia. La caccia all’affare è ancora aperta: di seguito andremo a riepilogare quali sono le iniziative ancora disponibili.
- Ultimo giorno per le offerte del Black Friday Amazon
- È “Gran finale” del Black Friday per Unieuro, anche oggi che è il Cyber Monday
- AliExpress prolunga di tre giorni le offerte con la promo Cyber Monday
- Sconti, coupon, omaggi: il Samsung Shop è in festa anche nel Cyber Monday
- Ultimo giorno di offerte anche sullo store di HONOR
- Siamo giunti Cyber Monday, antipasto del periodo natalizio
Ultimo giorno per le offerte del Black Friday Amazon
Amazon è da sempre in prima linea quando si tratta di periodi dedicati alle offerte che, anche in questo 2025, non sono assolutamente mancate su prodotti provenienti da qualsiasi parte del catalogo del colosso dell’e-commerce: dagli smartphone ai tablet, dagli smartwatch alle cuffie, dai notebook alle TV, dai prodotti per la pulizia della casa ai dispositivi per la smart home, dai giocattoli fino al cibo. Insomma, ci sono offerte pensate letteralmente per tutto e per tutti.
Tutte le offerte su Amazon.it nel giorno del Cyber Monday 2025
Le migliori offerte ancora attive su Amazon, la nostra selezione
Alcuni esempi:
- Fire TV Stick 4K Plus di Amazon a 29,99 euro invece di 69,99 euro
- XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07”, Chiamate Bluetooth, Autonomia 24 giorni, Resistenza Acqua 5 ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, Sistema GNSS integrato, Argento a 49,9 euro invece di 109,99 euro
- Motorola moto g56 5G con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 50MP + flicker cam, Display 6.72” FHD+ 120Hz, batteria 5100mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15), PANTONE Dazzling Blue a 159,9 euro invece di 199,9 euro
- HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Velvet Black [Versione italiana] a 199,4 euro invece di 209,9 euro
- XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 8+256GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Nero a 249,9 euro invece di 399,9 euro
- Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Silver, LTE, 47mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Batteria a Lunga Durata, Cassa in Titanio di Grado Aerospaziale [Versione Italiana] a 374,92 euro invece di 599 euro
- Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0” 90Hz Display, Silver [Versione Italiana] a 209 euro invece di 279 euro
- DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico a 479 euro invece di 699 euro
- DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente a 999 euro invece di 1499 euro
È “Gran finale” del Black Friday per Unieuro, anche oggi che è il Cyber Monday
Nella parte finale di novembre, Unieuro ha dato il via al Gran Finale delle promozioni legate al Black Friday, lanciando il nuovo volantino, attivo fino al 4 dicembre 2025, che propone in sconto oltre 900 prodotti provenienti da diverse categorie di prodotto.
Tutte le offerte del volantino “Singing Black Friday – Gran finale!” di Unieuro
Alcuni esempi:
- LG TV OLED48B56LA (48″ OLED 4K, α8 Gen2, Dolby Vision, 20W, 4 HDMI con VRR 120Hz, G-Sync, WebOS 25) in offerta a 699,90 euro invece di 1.299 euro
- Dyson Aspirapolvere Lavapavimenti V12 Submarine in offerta a 549 euro invece di 719 euro
- Ecovacs Deebot T50 Omni Gen 2 (robot aspirapolvere e lavapavimenti, Nero) in offerta a 359 euro invece di 699,90 euro
- Apple AirPods 4 (Custodia di ricarica usb-c, ANC) in offerta a 139 euro invece di 199 euro
AliExpress prolunga di tre giorni le offerte con la promo Cyber Monday
Non poteva mancare poi una promozione targata AliExpress. Per il colosso cinese dell’e-commerce, il 2025 è stato un anno di svolta, con promozioni sempre più interessanti, l’arrivo di tantissimi prodotti di marchi blasonati e l’introduzione delle spedizioni dall’Italia.
In occasione del Cyber Monday, il colosso dell’e-commerce ha deciso di “confermare” la promozione già proposta durante il Black Friday, con sconti fino all’80% su tantissimi prodotti, ricchi coupon sconto (fino a 120 euro), sconto extra pagando con PayPal e persino la possibilità di ottenere un cashback.
Entra nella nostra squadra | Team Up & Cashback di AliExpress
Tutte le offerte della Promo Cyber Monday di AliExpress
Alcuni esempi:
- Samsung Galaxy S25 Ultra da 256GB a 779€ invece di 999€ col coupon BFIT120C + sconto PayPal di 18€ a carrello
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World EU a 388€ invece di 509€ col coupon BFIT69 + sconto PayPal di 18€ a carrello
- PlayStation 5 PS5 Slim da 825 GB a 317€ invece di 449€ col coupon BFIT65 + sconto PayPal di 18€ a carrello
Sconti, coupon, omaggi: il Samsung Shop è in festa anche nel Cyber Monday
Sullo shop di Samsung è attiva già da oltre una settimana una promozione che prevede sconti fino al 50% e, in aggiunta, ha messo a nostra disposizione il coupon sconto esclusivo TUTTOANDROID4U che garantisce fino al 15% di extra sconto:
- 15% di extra-sconto su TV, elettrodomestici e monitor selezionati
- 10% di extra-sconto sugli smartphone della serie Galaxy A e sulle cuffie Galaxy Buds
- 5% di extra-sconto sui notebook Galaxy Book, sugli smartwatch Galaxy Watch e sui pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7
A queste iniziative, sull’intero catalogo, si aggiungono la possibilità di sfruttare PayPal come metodo di pagamento per ottenere un ulteriore 5% di sconto al checkout e la possibilità di usufruire del 5% di sconto extra per gli acquisti tramite la Samsung Shop App.
C’è poi una mega promozione legata all’acquisto di alcuni monitor tramite la Samsung Shop App che consente di usufruire del coupon MONITOR20 (20% di sconto) e di ricevere un Samsung Galaxy A36 5G da 256 GB (in colorazione Awesome Black) in omaggio.
Tutte le offerte della promo Black Friday 2025 di Samsung
Tutti i monitor Samsung in offerta con Galaxy A36 5G in omaggio
Un esempio:
- Acquista Samsung Odyssey OLED G6 da 27″ QHD Flat in offerta a 468,58 euro tramite Samsung Shop App con Galaxy A36 5G in omaggio (a carrello)
- Prezzo consigliato: 689 euro
- Offerta Black Friday: 649 euro
- Dopo lo sconto per acquisto in app (-5%): 616,55 euro
- Dopo il coupon MONITOR20 (-20%): 493,24 euro
- Prezzo finale pagando con PayPal (-5%): 468,58 euro
- Omaggio: Samsung Galaxy A36 5G (256 GB)
Ultimo giorno di offerte anche sullo store di HONOR
Le offerte di HONOR per il Black Friday proseguono anche oggi che è il Cyber Monday: il produttore cinese propone sconti, prodotti in bundle e la possibilità di ottenere un ulteriore 10% di sconto sui prodotti sfruttando il coupon AHFANS10P.
Tra le offerte più interessanti troviamo quasi tutti gli smartphone e i tablet del produttore cinese ma anche dispositivi indossabili e molto altro: il dispositivo più interessante è HONOR Magic7 Pro che, oltre ad essere acquistato singolarmente, può anche essere acquistato in bundle con il tablet MagicPad 2 (corredato da penna e custodia), con le cuffie Earbuds Clip, con il caricabatterie da 100 W e con lo smartwatch HONOR Watch 2 Pro.
Tutte le promozioni di HONOR per il Black Friday 2025
Alcuni esempi:
- HONOR Magic7 Pro (12+512 GB) Lunar Shadow Grey in offerta a partire da 699,90 euro invece di 799,90 euro utilizzando il coupon AFETLYNNM7 (100 euro di sconto) e con possibilità di acquistare prodotti in bundle a prezzi scontatissimi
- HONOR MagicPad 2 (12+256 GB) in offerta a 404,91 euro invece di 449,90 euro
- HONOR Pad 10 (8+256 GB) in offerta a 224,91 euro invece di 249,90 euro
Siamo giunti Cyber Monday, antipasto del periodo natalizio
Quello che vi abbiamo appena proposto è un po’ il punto della situazione sulle promozioni ancora disponibili quest’oggi, giorno del Cyber Monday 2025, gran finale del periodo del Black Friday 2025. Le offerte però non si fermano perché a breve partiranno quelle del periodo natalizio: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.
