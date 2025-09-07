Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di fine estate, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a settembre 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a settembre 2025

Film in uscita su Apple TV+

Highest 2 Lowest (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di settembre 2025 da non perdere con Highest 2 Lowest, thriller diretto da Spike Lee liberamente ispirato al film del 1963 Anatomia di un rapimento (High and Low il titolo inglese) di Akira Kurosawa, a sua volta adattamento cinematografico del romanzo Due colpi in uno di Ed McBain. Quando un magnate della musica (Denzel Washington), noto per avere “il miglior orecchio del settore”, viene preso di mira per un riscatto, si scontra con un dilemma morale di vita o di morte. Denzel Washington e Spike Lee si riuniscono per la quinta volta nella loro lunga collaborazione professionale per una reinterpretazione di “High and Low“, ora ambientato nelle strade pericolose della New York di oggi.

Disponibile in streaming dal 5 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Highest 2 Lowest.

All of You (original)

Cambiamo genere con All of You, film che racconta la storia di due migliori amici dai tempi del college, Simon (Brett Goldstein, vincitore di un Emmy Award) e Laura (Imogen Poots), che si perdono di vista quando lei fa un test che trova la sua anima gemella, nonostante gli anni di sentimenti inespressi fra i due. Nel corso del tempo, mentre le loro strade si incrociano e si allontanano, non riescono a ignorare la sensazione di aver perso l’occasione di una vita insieme. Davanti all’incertezza di cambiare il corso delle loro vite, Simon e Laura avranno il coraggio di rischiare tutto per vivere l’amore che è sempre esistito fra di loro, o dovrebbero accettare il loro destino? Un romantic drama divertente e toccante che esplora se una persona possa mai essere il nostro tutto.

Disponibile in streaming dal 26 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di All of You.

Serie TV da vedere su Apple TV+

The Morning Show – stagione 4 (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ di settembre 2025 da guardare lato serie TV con la quarta stagione di The Morning Show, popolare serie con protagonista Jennifer Aniston e Reese Witherspoon che racconta la storia di Alex Levy, conduttrice di un popolare notiziario del mattino: dopo il licenziamento del co-conduttore di lunga data Mitch per comportamenti sessuali scorretti, lotta per mantenere il suo posto da anchor-woman di punta, sviluppando una forte rivalità con la nuova collega Bradley. La nuova stagione si apre nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione deve affrontare nuove responsabilità, secondi fini e la natura sfuggente della verità in un’America polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si fa a sapere cosa è vero? Il cast stellare include anche Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper e Boyd Holbrook, e vede il ritorno di Jon Hamm. I nuovi episodi vengono proposti con cadenza settimanale (ogni mercoledì), fino al finale di stagione del 19 novembre 2025.

Disponibile in streaming dal 17 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di The Morning Show.

In viaggio con Eugene Levy – stagione 3 (original)

Da vedere questo mese la terza stagione di In viaggio con Eugene Levy, serie nella quale lo spettatore può seguire l’attore nei suoi viaggi verso alcune delle destinazioni più belle e spettacolari del mondo, in emozionanti avventure con nuovi amici. Dopo aver affrontato le sue paure e aver lasciato la sua comfort zone nelle prime due stagioni, Levy sta diventando un viaggiatore sempre più appassionato. Nei nuovi episodi dovrà mettersi ancora alla prova lanciandosi in alcune delle avventure più iconiche che il mondo ha da offrire: la nuova stagione lo porta in Austria, Canada, Inghilterra, India, Irlanda, Messico, Corea del Sud e Stati Uniti, e ogni tappa gli offrirà una nuova opportunità per ampliare le sue prospettive e mettere alla prova la sua determinazione.

Disponibile in streaming dal 19 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di In viaggio con Eugene Levy.

Slow Horses – stagione 5 (original)

Da non perdere a settembre su Apple TV+ l’attesissima quinta stagione di Slow Horses, popolare serie TV di genere spy-drama che segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finiscono a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5 dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo. Guidati dal loro brillante ma irascibile leader, il famigerato Jackson Lamb (il vincitore del premio Oscar Gary Oldman), affronteranno i mille inganni del mondo dello spionaggio per difendere il Regno Unito da sinistre minacce. Nella nuova stagione, tutti si insospettiscono quando il nerd tecnologico Roddy Ho ha una nuova e affascinante fidanzata. Quando una serie di eventi sempre più bizzarri si verificano in tutta la città, tocca al team capire come il tutto sia collegato. D’altronde, Lamb sa che nel mondo dello spionaggio valgono sempre le regole di Londra: coprirsi le spalle. Nel cast anche Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke, Jonathan Pryce e Nick Mohammed (quest’ultimo come guest star). I primi due episodi vengono proposti insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale fino al 22 ottobre 2025.

Disponibile in streaming dal 24 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Slow Horses.

Profilo privato (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ da vedere a settembre 2025 con Profilo privato, attesa e avvincente miniserie thriller con protagonista l’attrice premio Oscar Jessica Chastain. Un’investigatrice sotto copertura nota come “Profilo privato” si infiltra in alcuni gruppo d’odio online nel tentativo di impedire alle reti estremiste del suo Paese di entrare in azione. La sua missione è chiara e ad altissimo rischio: identificare e fermare potenziali estremisti prima che mettano in atto attentati o azioni violente nel mondo reale. Una miniserie in otto episodi ricca di tensione, manipolazioni psicologiche e colpi di scena. La serie arriva con due episodi in contemporanea, mentre i successivi vengono proposti ogni venerdì fino al 7 novembre 2025. Nel cast anche Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, insieme alla guest star Pablo Schreiber e a James Badge Dale.

Disponibile in streaming dal 26 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Profilo privato.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e qualche finale di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare a settembre 2025 su Apple TV+ tra film, serie TV e persino sport:

Fondazione (finale stagione 3) – 12 settembre 2025

Acapulco (finale stagione 4) – 17 settembre 2025

Chief of War (finale di stagione) – 19 settembre 2025

Platonic (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Invasion (nuovi episodi stagione 3) – ogni venerdì

Friday Night Baseball (stagione 2025) – due partite alla settimana

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera, dal 3 ottobre 2025), The Last Frontier (con Jason Clarke ed Haley Bennett, dal 10 ottobre 2025), la terza stagione di Loot – Una fortuna (15 ottobre 2025) e la seconda stagione di Palm Royal (12 novembre 2025). Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.