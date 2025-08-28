Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di settembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese di fine estate, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a settembre 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a settembre 2025

Film in uscita su Netflix

The Wrong Paris (original)

Le novità Netflix di settembre 2025 non sono particolarmente numerose lato film, perlomeno per quanto riguarda i contenuti originali. Da non perdere c’è comunque The Wrong Paris, commedia romantica con Miranda Cosgrove e Pierson Fodé che racconta di come alle volte le apparenze ingannino. Una giovane donna partecipa a un reality di appuntamenti convinta che si svolga nella capitale francese, ma scopre invece che la location è Paris, in Texas. Decisa a farsi eliminare, inizia a pianificare una via d’uscita, ma tutto si complica quando comincia a provare qualcosa per lo scapolo d’oro dello show.

Disponibile in streaming dal 12 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Wrong Paris.

French Lover (original)

Restiamo sull’amore con French Lover, commedia sentimentale con Omar Sy e Sara Giraudeau. Abel Camara è una star e un sex symbol: bambino prodigio cresciuto davanti alle telecamere, tra successo, denaro e affetto del pubblico sembra avere tutto, ma ultimamente sta attraversando un periodo difficile. Marion, dal canto suo, è lontana dal mondo del lusso e del glamour, nel bel mezzo di un divorzio e fa lavori occasionali per tirare avanti. Il loro incontro darà vita a un’altalena di emozioni tutt’altro che scontata.

Disponibile in streaming dal 26 settembre 2025.

Serie TV da vedere su Netflix

Mercoledì – stagione 2, parte 2 (original)

Una delle novità probabilmente più attese su Netflix in questo mese di settembre è la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, che arriva a distanza di qualche giorno dalla prima parte e di più di un anno e mezzo dalla prima stagione. Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, la ragazza si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. Gli ideatori e showrunner Alfred Gough e Miles Millar tornano per la seconda stagione, insieme al produttore esecutivo e regista Tim Burton. Una stagione ricca di guest star, tra Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Jamie McShane, Frances O’Conner, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Lady Gaga e Frances O’Conner. Questa seconda parte è composta da quattro episodi.

Disponibile in streaming dal 3 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (docuserie original + evento live)

Dopo l’accoppiata Taylor vs Serrano: conto alla rovescia (documentario) e Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 (evento in diretta), Netflix torna con qualcosa di simile sempre nel mondo della boxe. Questo mese arriva la docuserie Canelo vs. Crawford: conto alla rovescia, che precede l’incontro Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. Narrata da Josh Brolin e Diego Luna, la docuserie svela i retroscena degli allenamenti e delle vite personali di Canelo Álvarez e Terence Crawford, mentre si preparano per il loro incontro irripetibile tra pesi supermedi. Due delle maggiori potenze del pugilato, il campione indiscusso dei pesi supermedi Saul “Canelo” Álvarez (62-2-2, 39 KOs) e la superstar imbattuta in quattro divisioni Terence Crawford (41-0, 31 KOs) si affronteranno in una sfida straordinaria per il titolo unificato dei pesi supermedi all’Allegiant Stadium di Las Vegas, Nevada. L’incontro segna un punto cruciale nelle illustri carriere dei due campioni, entrambi decisi ad accrescere la propria fama nella storia del pugilato. Sua Eccellenza Turki Alalshikh e il suo team di Riyadh Season collaboreranno con Dana White, CEO e presidente dell’Ultimate Fighting Championship (UFC), e Sela per promuovere l’atteso match che sarà trasmesso in diretta mondiale su Netflix.

Disponibile in streaming dal 4 settembre 2025 (docuserie) e dal 13 settembre (evento). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Canelo vs. Crawford: conto alla rovescia.

aka Charlie Sheen (docuserie, original)

Proseguiamo con il documentario in due parti aka Charlie Sheen, incentrato sull’attore vincitore del Golden Globe nel 2002 e celebre per diversi ruoli nel filone comico-demenziale (vari Scary Movie, e soprattutto Due uomini e mezzo, una delle sit-com più seguite), ma anche per film più impegnativi (come Platoon, per citarne uno). Dopo sette anni di sobrietà conquistata a fatica, un Charlie Sheen mai visto prima mette tutte le carte in tavola e rivisita gli alti e bassi della sua vita pubblica con umorismo, cuore e una sincerità sbalorditiva.

Disponibile in streaming dal 10 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di aka Charlie Sheen.

Diario dei miei due di picche (original)

Arriva questo mese Diario dei miei due di picche, serie che racconta la storia di una trentunenne durante un’estate di frequenti appuntamenti in cui vuole disperatamente essere amata. Amanda decide di provarle tutte. Esce con persone di tutti i tipi, usa le app di incontri e rimorchia nei bar. È sottomessa e dominante, ma rimane comunque sola. Ha addirittura difficoltà a “concludere” o ad avere un secondo appuntamento. La stessa cosa vale per le sue amiche, e insieme cercano di aiutarsi a vicenda per trovare nuove persone con cui uscire, mentre riflettono su alcune importanti domande: perché è così difficile trovare l’amore? Quanto si può davvero pretendere da un individuo? E quante volte si può offrire il cuore a un’altra persona prima di farselo spezzare di nuovo?

Disponibile in streaming dall’11 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Diario dei miei due di picche.

Beauty in Black (stagione 2, original)

Da vedere a settembre su Netflix la seconda stagione di Beauty in Black, serie che segue le vicende della ballerina Kimmie, che si ritrova coinvolta nelle complicate vicende dei Bellarie, una famiglia potente e ricca. Esplora le dinamiche di due donne che vivono in mondi diametralmente opposti: Kimmie, dopo essere stata cacciata di casa dalla madre, cerca di guadagnarsi da vivere, mentre Mallory gestisce un’attività di successo. Per la spietata e intrigante famiglia dietro a un marchio di cosmetici (e a un traffico losco), è giunto il giorno della resa dei conti. Kimmie, un tempo modesta professionista del sesso, assume il comando e diventa inarrestabile dopo aver ereditato l’azienda di famiglia.

Disponibile in streaming dall’11 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Beauty in Black.

Matchroom: agenti sportivi (stagione 1, original)

Gli amanti dello sport non possono perdersi Matchroom: agenti sportivi, docuserie dagli ideatori di Formula 1: Drive to Survive e del produttore di La famiglia Fury che segue Barry Hearn e il figlio Eddie mentre cercano di portare la loro importante società di promozione sportiva al livello successivo. Spavaldi, audaci e macchine da soldi: Barry ed Eddie Hearn, duo padre-figlio dell’Essex, gestiscono la Matchroom, una società di promozione sportiva da un miliardo di sterline. Per decenni è stata una potenza nel mondo della boxe, delle freccette e dello snooker e ora punta al dominio globale. Da Romford alla ricchezza, Barry ha costruito un impero partendo da sole cento sterline, e ora spera che il figlio Eddie possa diventare il suo successore. Ma sarà davvero all’altezza dell’incredibile eredità lasciatagli dal padre? La serie segue Eddie e il suo team di ambiziosi CEO mentre cercano di portare la società al livello successivo. Nel frattempo si muove nel mondo spietato della promozione, combattendo faide storiche, gestendo possibili acquisizioni e, soprattutto, affrontando suo padre. Con la partecipazione di star dello sport come Luke Littler, Conor Benn, Katie Taylor, Antony Joshua e Ronnie O’Sullivan.

Disponibile in streaming dal 17 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Matchroom: agenti sportivi.

Black Rabbit (original)

Da vedere a settembre su Netflix Black Rabbit, nuova serie TV con Jude Law e Jason Bateman che racconta cosa accade quando il proprietario del ristorante più alla moda di New York permette al suo problematico fratello di tornare nell’attività di famiglia. Ambientata nella frenetica scena notturna di New York, racconta la storia di due fratelli spinti al limite dal loro dovere verso la famiglia e dalla ricerca del successo. Jake Friedken (Jude Law) è il carismatico proprietario del Black Rabbit, un ristorante e locale per VIP destinato a diventare il posto più alla moda in città. Ma quando suo fratello Vince (Jason Bateman) rientra inaspettatamente a far parte dell’attività, i problemi non tardano ad arrivare, riaprendo vecchie ferite e creando nuovi pericoli che minacciano di distruggere tutto ciò che hanno costruito. Una serie thriller avvincente che esplora come il legame indissolubile tra due fratelli possa distruggere il loro mondo e tutto ciò che lo circonda.

Disponibile in streaming dal 18 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Rabbit.

Il rifugio atomico (original)

Da guardare tra le novità Netflix di questo mese anche Il rifugio atomico, serie spagnola che unisce thriller e dramma, dai creatori de La casa di carta e Berlino. In un bunker di lusso progettato per resistere a qualsiasi catastrofe immaginabile, un gruppo di miliardari è costretto a convivere dopo essersi barricato al suo interno per sfuggire alla minaccia di un conflitto globale senza precedenti. Kimera Underground Park diventa lo scenario claustrofobico per due famiglie segnate da una ferita del passato. Isolate nel sottosuolo e senza alcuna possibilità di fuga, scatenano le proprie personalità, rivelando i segreti più inconfessabili e stringendo alleanze del tutto inaspettate. Un eccessivo e sorprendente ritratto emotivo dei miliardari che vivono in una bolla dorata. I residenti sono interpretati da Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio e Álex Villazán.

Disponibile in streaming dal 19 settembre 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale de Il Rifugio Atomico.

House of Guinness (original)

Proseguiamo con House of Guinness, serie ambientata tra la Dublino e la New York del XIX secolo che racconta un’epopea ispirata a una delle più celebri e antiche dinastie d’Europa: la famiglia Guinness. La storia prende avvio subito dopo la morte di Sir Benjamin Guinness, l’uomo a cui si deve lo straordinario successo dell’omonimo birrificio. La serie esplora il notevole impatto del suo testamento sui suoi quattro figli adulti, Arthur, Edward, Anne e Ben, oltre che sulla vita di un gruppo di abitanti di Dublino coinvolti nel fenomeno Guinness.

Disponibile in streaming dal 25 settembre 2025.

Wayward – Ribelli (original)

Da non perdere Wayward – Ribelli, miniserie canadese creata da Mae Martin, anche interprete insieme alla vincitrice dell’Emmy Toni Collette. Ambientata in una piccola cittadina, Tall Pines, racconta la storia di alcuni adolescenti ribelli. In città niente è come sembra, e segreti sepolti da troppo tempo cominciano a scalfire la superficie, desiderosi di riemergere. Tutto inizia da due studentesse che cercano di lasciarsi alle spalle una scuola per ragazzi difficili. Dopo un tentativo di fuga dall’accademia per adolescenti in difficoltà, le due uniscono le forze con un poliziotto appena arrivato. A capo dell’istituto da cui le ragazze cercano di fuggire c’è la direttrice Evelyn Wade, una figura sempre alla ricerca della perfezione nonostante sia circondata dal caos, che cattura l’interesse del detective Alex Dempsey. Da poco in città con sua moglie Laura, in dolce attesa, la coppia si affeziona proprie alle due ragazzine, Abbie e Leile.

Disponibile in streaming dal 25 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wayward – Ribelli.

Alice in Borderland – stagione 3 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix da vedere a settembre 2025 con la terza stagione di Alice in Borderland, popolare serie giapponese basata sull’omonimo manga scritto e disegnato da Haro Asō. Nella stagione precedente Arisu e Usagi hanno superato tutti i game e sono tornati nel mondo reale. Ora sono sposati e conducono una vita felice, anche se i loro ricordi di Borderland affiorano in sogni e allucinazioni. Un giorno Usagi scompare improvvisamente e torna a Borderland guidata da Ryuji, un uomo che studia l’aldilà. Sconvolto, Arisu riceve la visita di Banda, ora residente a Borderland, che gli rivela il luogo in cui si trova la donna. Così deve avventurarsi nuovamente tra i pericoli per ritrovarla. Tornato a Borderland, Arisu affronta una raffica di frecce di fuoco e scariche elettriche abbastanza potenti da carbonizzare le vittime. Riuscirà a trovare Usagi e a riportarla nel loro mondo? Cosa attende loro e gli altri giocatori: speranza o disperazione? Il Jolly è l’unica carta rimasta e il game che riserva ad Arisu e agli altri rimane un mistero. Borderland ritorna su scala ancora più ampia.

Disponibile in streaming dal 25 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Alice in Borderland.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a settembre:

Hotel Transylvania – 1° settembre 2025

Hotel Transylvania 2 – 1° settembre 2025

Will Hunting – Genio ribelle – 1° settembre 2025

La casa – 1° settembre 2025

Fast and Furious (primi sette film) – 2 settembre 2025

La concierge Pokémon (stagione 1, parte 2, original) – 4 settembre 2025

The fragrant flower blooms with dignity (serie anime, original) – 7 settembre 2025

Pesciolino rosso e pesciolino blu (serie per bambini, original) – 8 settembre 2025

Jordan Jensen: Take Me With You (speciale stand-up, original) – 9 settembre 2025

Kiss or Die (stagione 1, original) – 9 settembre 2025

L’amore è cieco: Francia (reality, original) – 10 settembre 2025

L’amore è cieco: Brasile (reality, stagione 5, original) – 10 settembre 2025

Diario dei miei due di picche (stagione 1, original) – 11 settembre 2025

Le maledizioni (stagione 1, original) – 12 settembre 2025

You and Everything Else (stagione 1, original) – 12 settembre 2025

La sposa cadavere – 12 settembre 2025

Dunkirk – 13 settembre 2025

Non essere cattivo – 15 settembre 2025

Rebel Royals: un’improbabile storia d’amore (original) – 16 settembre 2025

Romeo è Giulietta – 16 settembre 2025

Next Gen Chef (stagione 1, original) – 17 settembre 2025

1670 (stagione 2, original) – 17 settembre 2025

Platonic (stagione 1, original) – 18 settembre 2025

Same Day with Someone (original) – 18 settembre 2025

Haunted Hotel – L’hotel infestato (stagione 1, original) – 19 settembre 2025

Crime Scene Zero (reality show, original) – 23 settembre 2025

Ruth & Boaz (original) – 26 settembre 2025

Vi ricordiamo che lo scorso autunno Netflix ha aumentato di prezzo tutti e tre gli abbonamenti: sono attualmente richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a settembre 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.