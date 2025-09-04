Le novità Amazon Prime Video di settembre 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese di fine estate (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a settembre 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Ice Road – La vendetta (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di settembre 2025 da non perdere con Ice Road – La vendetta, sequel del film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road (2021). Il camionista esperto di strade ghiacciate, Mike McCann (interpretato da Liam Neeson), esaudisce l’ultimo desiderio del fratello morto e va in Nepal per spargerne le ceneri sull’Everest. Su un pullman turistico stracolmo che percorre la famigerata Via del Cielo a oltre 3.600 m, Mike e la sua guida si ritrovano coinvolti in un tentativo di rapimento. Dovranno lottare per salvare sé stessi, i passeggeri innocenti e la terra degli abitanti di un villaggio, tra strade sterrate, sparatorie e inseguimenti.

Disponibile in streaming dal 3 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ice Road – La vendetta.

Ballerina

Restiamo sul tema action con l’arrivo di Ballerina, film diretto da Len Wiseman ambientato nell’universo di John Wick. Durante gli eventi del terzo capitolo della saga, Eve Macarro (Ana de Armas), inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma, presso l’accademia del Tarkovsky Theater di New York, dove si formano ballerine e assassine attraverso una rigida disciplina. Da bambina, Eve è testimone del brutale attacco da parte del Cult alla sua famiglia: la madre viene uccisa, mentre il padre Javier muore poco dopo averla aiutata a fuggire. Dopo l’agguato, viene condotta da Winston al rifugio della Ruska Roma, dove incontra The Director e accetta di intraprendere il lungo percorso verso la vendetta. Dodici anni più tardi, Eve è ormai un’assassina letale, addestrata nel combattimento corpo a corpo e con armi da fuoco. Il suo obiettivo è trovare e uccidere i responsabili della morte del padre, anche se ciò comporta infrangere antichi equilibri tra organizzazioni criminali. Dopo aver portato a termine con successo alcune missioni, Eve entra in contatto con i membri del Cult, tra i quali riconosce uno tra i suoi aggressori. La sua sete di vendetta si riaccende, e nonostante il divieto della Direttrice di agire contro il Cult, Eve si reca al Continental di New York. Nel cast anche Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick e Anjelica Huston.

Disponibile in streaming dal 12 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ballerina.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Runarounds (original)

Passiamo alle novità Prime Video di settembre lato serie TV con The Runarounds, serie originale che racconta la storia di un gruppo di neodiplomati di Wilmington, nella Carolina del Nord. Nell’estate dopo il diploma i ragazzi si riuniscono per formare una rock band, uniti dal loro amore comune per la musica e dal sogno quasi impossibile di diventare famosi. Nel corso di un’estate indimenticabile, buttano anima e corpo nella ricerca del loro grande successo, innamorandosi, cacciandosi nei guai e stringendo legami che li faranno diventare una vera e propria famiglia. Tra musiche originali, storie d’amore e gli alti e bassi che accompagnano la maturità, la serie racconta le emozioni di chi decide di rischiare tutto alla soglia dell’età adulta per inseguire i propri sogni. Tutti gli 8 episodi sono disponibili nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 1° settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Runarounds.

Holiday Crush (original)

Da guardare questo mese Holiday Crush, nuovo reality show condotto/commentato dai The Jackal (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello). Direttamente dal loro divano, stanno per vedere e commentare in maniera schietta e dissacrante la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi. Per questi giovani protagonisti sarà il viaggio più importante della loro vita, dove oltre a divertirsi e dare sfogo alle proprie fantasie, potranno anche riflettere e capire di più su loro stessi. Grazie all’aiuto di un travel planner (Jacopo Becchetti) e di una spiritual coach (Jessica Venturi), verranno messi di fronte ai propri limiti, incontreranno nel percorso diversi imprevisti e si troveranno a dover condividere spazi ed emozioni. I The Jackal, insieme ai loro ospiti, (Emma Galeotti, La Pina & Diego, Cristina D’Avena) seguiranno i ragazzi passo dopo passo, commentando in maniera ironica e sorprendente ogni loro mossa e ogni loro reazione, trovandosi così immersi in un mix veramente esplosivo. Tutti e 6 gli episodi sono disponibili nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 4 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Holiday Crush.

Dish It Out: il piatto è servito (original)

Cambiamo genere con Dish It Out: il piatto è servito, serie con protagonista Tilly Ramsay, appassionata buongustaia e aspirante chef decisa ad uscire dall’ombra di un padre famoso per vivere le proprie avventure culinarie. Tilly accompagnerà lo spettatore in un viaggio alla scoperta delle tendenze online e delle ricette preferite dalla sua famiglia, in compagnia di alcuni volti noti e ospiti a sorpresa che la raggiungeranno in cucina. La stagione è composta da 32 episodi: 8 sono disponibili dal 5 settembre, e i successivi ogni venerdì (a gruppi di 8).

Disponibile in streaming dal 5 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dish It Out: il piatto è servito.

La regina dell’autostima (original)

Dalla Corea arriva La regina dell’autostima, serie che racconta la storia di Yi-rang, una donna dall’intelligenza fuori dal comune che diventa la truffatrice per eccellenza. Unirà le forze con James e Gu-ho, dando vita ad un trio di imbroglioni, con l’obiettivo di smascherare gli altri malfattori e sottrarre loro i guadagni illeciti. In un mondo di nemici e vittime silenziose, i tre geni della truffa combattono l’avidità con stile: rubano ai cattivi e non cercano vendetta. Nel cast Park Min-young, Park Hee-soon e Joo Jong-hyuk. La serie è composta da 13 episodi, con 2 episodi ogni settimana (il sabato e la domenica).

Disponibile in streaming dal 6 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La regina dell’autostima.

La fidanzata (original)

Da vedere a settembre su Amazon Prime Video anche La fidanzata, serie tratta dall’omonimo romanzo di Michelle Frances. Segue la storia di Laura (Robin Wright), una donna che sembra avere tutto: una carriera brillante, un marito amorevole e un figlio adorato, Daniel. La sua vita perfetta inizia a complicarsi quando Daniel porta a casa una nuova fidanzata, Cherry (Olivia Cooke), destinata a cambiare tutto. Dopo un inizio teso, Laura si convince che Cherry nasconda qualcosa. È un’arrampicatrice sociale manipolatrice o Laura è solo paranoica? La verità è una questione di prospettiva. Tutti e 6 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 10 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La fidanzata.

Helluva Boss – stagioni 1-2 (original)

Le novità Prime Video di settembre portano le prime due stagioni (più un episodio speciale) di Helluva Boss, serie animata statunitense creata, diretta, scritta e prodotta da Vivienne Medrano, e ambientata nello stesso universo di Hazbin Hotel. Ambientato all’inferno, segue le vicende di Blitzo, un diavoletto nato all’inferno, eccentrico leader dell’I.M.P. (Impresa Morte Professionale), una piccola e caotica organizzazione di assassini che prospera grazie a un grimorio magico, e una complicata relazione con il principe demone Stolas. Insieme alla sua squadra altrettanto caotica ed eterogenea (composta da Moxxie, un tiratore scelto ligio alle regole, Millie, un’ impulsiva e abile assassina, e Loona, la loro sarcastica receptionist), Blitzo viene incaricato di uccidere bersagli nel mondo umano. Cercando di conciliare il lavoro con la vita privata, il gruppo si ritroverà costantemente in situazioni assurde, violente e tragicomiche. Tutti e 20 gli episodi sono disponibili contemporaneamente, affiancati da un episodio speciale.

Disponibile in streaming dal 10 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Helluva Boss.

Ogni minuto conta – stagione 2 (original)

Arriva questo mese la seconda stagione di Ogni minuto conta, serie che racconta la storia del terremoto di magnitudo 8.1 che colpì Città del Messico il 19 settembre 1985, provocando una delle più grandi tragedie del Paese. Sono passate 24 ore dal terremoto, un giorno intero da quando le macerie hanno seppellito il dottor Ángel, ma nessuno sa ancora nulla di lui. Da quando l’esercito ha preso il controllo del General Hospital, le operazioni di soccorso sono bloccate. Nel frattempo, Pepín e gli studenti dell’UNAM si uniscono ai volontari alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie del CONALEP, uno dei centri educativi più importanti della capitale: lì incontrano Alicia, una donna muta alla ricerca disperata del nipote. Le infermiere e il dottor Carlos continuano il loro lavoro in ospedale mentre, con l’aiuto di Camila, cercano di localizzare Ángel tra le macerie. Allo stesso tempo, la giornalista porta avanti la sua ricerca di aiuti dall’estero, finendo così per scoprire un oscuro segreto che coinvolge l’esercito e il violento colonnello Hernández, che sovrintende al mantenimento dell’ordine al General Hospital. Il tutto sotto la minaccia di un’imminente scossa di assestamento, che potrebbe arrivare da un momento all’altro per radere al suolo tutto ciò che è stato salvato. Tutti e 10 gli episodi della nuova stagione sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 12 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Ogni minuto conta (v.o.).

Gen V – stagione 2 (original)

Il pezzo forte delle novità Amazon Prime Video di settembre da non perdere è sicuramente l’attesissima seconda stagione di Gen V, serie TV dal mondo di The Boys. Nella seconda stagione, la scuola è ricominciata. Mentre il resto dell’America è costretto ad adeguarsi al pugno di ferro di Patriota, alla Godolkin University il misterioso nuovo Rettore annuncia un programma di studi che promette di rendere gli studenti più potenti che mai. Cate e Sam vengono celebrati come eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano al college con riluttanza, segnate da mesi di traumi e perdite. Ma è difficile prestare attenzione alle feste e alle lezioni mentre è in corso la guerra tra umani e Super, sia all’interno che all’esterno del campus. La banda viene a conoscenza di un programma segreto che risale alla fondazione della Godolkin e che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto si possa immaginare. E, in qualche modo, Marie ne fa parte. La nuova stagione è composta da 8 episodi: i primi 3 sono disponibili insieme dal 17 settembre, mentre i successivi ogni mercoledì fino al 22 ottobre.

Disponibile in streaming dal 17 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Gen V.

Hotel Costiera (original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video da vedere a settembre con Hotel Costiera, serie originale che unisce azione e commedia. Racconta la storia di Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell’albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato. Nel cast internazionale troviamo anche Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. Tutti e 6 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 24 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hotel Costiera.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo i film della serie Il giustiziere della notte, della saga di Spider-Man, tutti e quattro i film della serie Arma Letale, la prima stagione di The Blacklist e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a settembre 2025 su Amazon Prime Video:

Braven – Il coraggioso – 1° settembre 2025

Castle Falls – 1° settembre 2025

Extraction – 1° settembre 2025

Into the Sun – 1° settembre 2025

Need for Speed – 1° settembre 2025

Il giustiziere della notte 2 – 1° settembre 2025

Il giustiziere della notte 3 – 1° settembre 2025

Il giustiziere della notte 4 – 1° settembre 2025

House of Gucci – 1° settembre 2025

Il gladiatore – 1° settembre 2025

Mostri contro alieni – 1° settembre 2025

Una donna promettente – 1° settembre 2025

Countdown (finale di stagione) – 3 settembre 2025

The Blacklist (stagione 1) – 7 settembre 2025

Sicario – 15 settembre 2025

Mio padre è un sicario – 15 settembre 2025

Outlander (stagioni 1-2) – 18 settembre 2025

Spider-Man – 19 settembre 2025

Spider-Man 2 – 19 settembre 2025

Spider-Man 3 – 19 settembre 2025

Spider-Man: Homecoming – 19 settembre 2025

Spider-Man: Un nuovo universo – 19 settembre 2025

Spider-Man: No Way Home – 19 settembre 2025

The Silent Hour – 22 settembre 2025

Detective Knight – La notte del giudizio – 28 settembre 2025

Alarum – 28 settembre 2025

Il matrimonio del mio migliore amico – 30 settembre 2025

Austin Powers – La spia che ci provava – 30 settembre 2025

La fabbrica di cioccolato – 30 settembre 2025

Gran Torino – 30 settembre 2025

Gremlins – 30 settembre 2025

Arma letale – 30 settembre 2025

Arma letale 2 – 30 settembre 2025

Arma letale 3 – 30 settembre 2025

Arma letale 4 – 30 settembre 2025

Ocean’s Twelve – 30 settembre 2025

Pokémon: Detective Pikachu – 30 settembre 2025

Guardia del corpo – 30 settembre 2025

Hunger Games – 30 settembre 2025

L’ultimo samurai – 30 settembre 2025

The Legend of Tarzan – 30 settembre 2025

The Mask – Da zero a mito – 30 settembre 2025

Matrix – 30 settembre 2025

Matrix Revolutions – 30 settembre 2025

The Nun: La vocazione del male – 30 settembre 2025

Wonder Woman 1984 – 30 settembre 2025

Una parola può cambiare tutto – Yes Man – 30 settembre 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Garfield: Una missione gustosa – 5 settembre 2025

Il lupo e il leone – 14 settembre 2025

King of Killers – 22 settembre 2025

Operazione Kandahar – 23 settembre 2025

Challengers – 30 settembre 2025

Cinquanta sfumature di rosso – 30 settembre 2025

C’è ancora domani – 30 settembre 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo The Handmaid’s Tale (stagioni 1-5, 14 settembre 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: questa volta vi segnaliamo in particolare la stagione della NBA (dal 25 ottobre 2025), e i film Play Dirty – Triplo gioco (con Mark Wahlberg e Lakeith Stanfield, dal 1° ottobre 2025), È colpa nostra? (che chiude la trilogia, dal 16 ottobre 2o25) e Hedda (con Tessa Thompson, dal 29 ottobre 2025).

Vi ricordiamo che da più di un anno i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto o per il noleggio i film Fuori (dal 4 settembre 2025) e Una pallottola spuntata (dal 29 settembre 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.