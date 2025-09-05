Quali sono le novità da vedere a settembre 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese di fine estate. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a settembre 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Babygirl

Partiamo subito forte tra le novità NOW e Sky da vedere a settembre 2025 con Babygirl, thriller erotico diretto da Halina Reijn con Nicole Kidman e Harris Dickinson. Romy è un’amministratrice delegata di una grande azienda che perde la testa per il giovane Samuel, assistente stagista arrivato da poco in azienda. La donna inizia una relazione segreta con l’affascinante ragazzo, mettendo in serio pericolo la sua posizione professionale, la sua carriera e rischiando di rovinare la sua famiglia. Nel cast anche Antonio Banderas e Sophie Wilde. La pellicola è stata presentata in anteprima all’81a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, con Nicole Kidman che si è aggiudicata la Coppa Volpi per la migliore attrice.

Disponibile dal 1° settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Babygirl.

La stanza accanto

Da guardare questo mese La stanza accanto, diretto da Pedro Almodóvar e adattamento cinematografico del romanzo Attraverso la vita di Sigrid Nunez. Vede protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore ed stato presentato in anteprima mondiale all’81a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d’oro al miglior film. Segue la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un’altra donna, Ingrid, amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre, è una reporter di guerra e Ingrid è una romanziera autobiografica. La pellicola affronta la crudeltà infinita della guerra, i modi molto diversi in cui le due autrici femminili si avvicinano e scrivono della realtà, della morte, dell’amicizia e del piacere sessuale come i migliori alleati nella lotta contro l’orrore. Ma evoca anche i dolci risvegli con il cinguettio degli uccelli, in una casa costruita nel mezzo di una riserva naturale nel New England, dove le due amiche vivono in una estrema e stranamente amabile situazione.

Disponibile dal 3 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La stanza accanto.

Sonic 3 – Il film

Cambiamo completamente genere con Sonic 3 – Il film, terzo capitolo incentrato sull’alieno blu simile a un riccio con il potere della supervelocità, protagonista dell’iconica serie di videogiochi SEGA. In questo terzo film, Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta. Il film è diretto da Jeff Fowler e vede un ricco cast (voci comprese), nel quale compaiono Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, Alyla Browne, Krysten Ritter e Keanu Reeves.

Disponibile dal 7 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sonic 3 – Il film.

Mountainhead

Le novità NOW e Sky On Demand di settembre 2025 da non perdere includono Mountainhead, film HBO diretto da Jesse Armstrong (Succession) con Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith e Ramy Youssef. Quattro amici facoltosi si incontrano per un ritiro nel mezzo di un crescente sconvolgimento globale causato dalla disinformazione generata dall’intelligenza artificiale, prodotta e diffusa attraverso una piattaforma fittizia di social media.

Disponibile dal 12 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mountainhead.

Senza sangue

Proseguiamo con Senza sangue, dramma diretto da Angelina Jolie con Salma Hayek, Demian Bichir e Juan Minujín. Il film ha inizio in un remoto paesaggio di frontiera all’inizio del XX secolo, dove la tranquillità di una fattoria isolata viene spezzata da un gruppo di uomini armati in cerca di vendetta. Il loro obiettivo è un medico, un padre di famiglia che vive con il figlio e la figlia. Consapevole del pericolo imminente, l’uomo tenta disperatamente di difendere i suoi bambini, ma la brutalità degli assalitori si abbatte su di loro con conseguenze irreversibili. Anni dopo, in un luogo lontano dalla tragedia, Nina incontra Tito, un umile venditore di lotterie, presso il suo chiosco. Quello che appare come un semplice scambio di battute tra due estranei si rivela ben presto un incontro tutt’altro che casuale. Tito riconosce immediatamente la donna e ne intuisce le intenzioni. Man mano che la loro conversazione avanza, diventa chiaro che, mentre il mondo intorno a loro ha voltato pagina, il passato continua a vivere nei loro cuori. La guerra è finita per molti, ma non per tutti. Il peso della vendetta incombe ancora, rivelandosi in modi inaspettati.

Disponibile dal 14 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Senza sangue.

Giurato numero 2

Una delle novità NOW e Sky On Demand più attese è senza dubbio Giurato numero 2, thriller diretto da Clint Eastwood con un ricco cast, che comprende Nicholas Hoult, Leslie Bibb, K.J. Simmons, Zoey Deutch, Toni Collette e Kiefer Sutherland. Racconta la storia di Justin Kemp, un padre di famiglia che presta servizio come giurato durante un processo per omicidio. Nel corso dell’udienza, però, l’uomo si rende conto che è stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. L’uomo si ritroverà così alle prese con un dilemma morale. Sconvolto dalla scoperta, ma non intenzionato a dire la verità, cercherà in ogni modo di salvare l’imputato.

Disponibile dal 15 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Giurato numero 2.

Civil War

Dopo il passaggio su Prime Video, arriva questo mese di settembre Civil War, action diretto da Alex Garland con protagonista Kirsten Dunst. Il film è ambientato in un futuro prossimo nel quale gli Stati Uniti stanno combattendo una logorante guerra civile a causa della polarizzazione tra fazioni avverse. Le ostilità si sono trasferite dai social alla realtà, portando a un vero e proprio conflitto armato. Mentre due candidati lottano per sedersi sulla sedia presidenziale della Casa Bianca, le forze armate attaccano i civili e i giornalisti vengono fucilati a Capitol Hill. In questo clima bellico, una fotoreporter attraversa le zone di guerra, e proprio tramite i suoi occhi viene raccontata questa terribile realtà. Nel cast anche Jesse Plemons e Nick Offerman.

Disponibile dal 22 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Civil War.

Mr. Morfina

Da guardare a settembre anche Mr. Morfina, film che unisce azione e commedia diretto da Dan Berk e Roberto Olsen. Vede protagonista Nathan Caine (Jack Quaid), nei panni di un uomo introverso e meticoloso, nato con una rara malattia genetica che gli impedisce di provare dolore fisico. Cresciuto in un ambiente protetto per gestire questa condizione, ha imparato a vivere ogni aspetto della propria vita con grande prudenza. Frulla il cibo per evitare di mordersi la lingua e usa un timer per ricordarsi quando andare in bagno. Nonostante la sua esistenza apparentemente normale, la sua patologia lo ha sempre reso diverso. Tutto cambia quando, durante una rapina in banca, la donna che ama viene presa in ostaggio. In quel momento, ciò che per lui è sempre stato una maledizione diventa la sua più grande forza: la sua insensibilità al dolore gli permette di affrontare situazioni di pericolo con una determinazione e una resistenza fuori dal comune. Spinto dall’amore e dalla necessità di salvare la donna, si trasforma da uomo timido e controllato a una macchina determinata e implacabile. Non avendo paura di soffrire, si lancia senza esitazione nella missione, affrontando ogni ostacolo con una forza che nessuno avrebbe mai immaginato.

Disponibile dal 24 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mr. Morfina.

Rob Peace

Da vedere in questi giorni Rob Peace, biopic scritto, diretto e interpretato da Chiwetel Ejiofor basato sulla biografia The Short and Tragic Life of Robert Peace di Jeff Hobbs. Un ragazzo geniale, cresciuto da una madre amorevole, mette a repentaglio i propri successi e il proprio futuro per liberare il padre in prigione. La sua rischiosa impresa mette alla prova i legami familiari e le sue ambizioni personali. La pellicola ha esordito al Sundance Film Festival dello scorso anno. Nel cast, oltre a Ejiofor, anche Jay Will, Camila Cabello e Mare Winningham.

Disponibile dal 24 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rob Peace.

Le Assaggiatrici

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di settembre lato film con Le Assaggiatrici, dramma diretto da Silvio Soldini ambientato nell’autunno del 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale. Racconta la storia di Rosa, una ragazza in fuga da Berlino dopo che la città è stata colpita dai bombardamenti degli Alleati. La giovane riesce a raggiungere un paesino isolato nei pressi del confine orientale, dove vivono i suoceri. Suo marito, che sta combattendo al fronte, le ha consigliato di rifugiarsi lì in attesa della fine del conflitto e del suo ritorno a casa. Rosa, però, scoprirà che il villaggio, in apparenza tranquillo, nasconde un segreto: nella foresta confinante si trova il quartier generale di Hitler. Il Führer non si fida neppure delle persone a lui più vicine e teme che possano avvelenarlo, motivo per cui una mattina fa prelevare dal villaggio un gruppo di ragazze, tra cui la stessa Roba: le giovani vengono condotte nel quartier generale per svolgere il compito di assaggiatrici dei cibi che dovrà poi mangiare Hitler. Tra i morsi della fame e il timore di morire, le assaggiatrici stringeranno alleanze, patti segreti e amicizie. Nonostante Rosa faccia inizialmente fatica a farsi accettare, riesce a superare la diffidenza, ma accade qualcosa di inaspettato che la farà sentire una traditrice: si innamora di un ufficiale delle SS.

Disponibile dal 29 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le Assaggiatrici.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Walking Dead: Daryl Dixon – stagione 3

Tra le novità più attese da guardare a settembre su NOW e Sky c’è la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off dell’universo di The Walking Dead e secondo sequel della serie televisiva originale (basata sul fumetto di Robert Kirkman e Tony Moore). Nello spin-off dedicato a Daryl Dixon (Norman Reedus) lo troviamo inserito in un nuovo contesto, la Francia. Mentre fatica a ricostruire come sia finito lì e perché viaggi attraverso un Paese distrutto, finisce in un’abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse, chiedendogli di portarlo in salvo. Daryl accetta questo compito inaspettato e prende con sé Laurent mentre continua a cercare risposte per riuscire a tornare a casa, insieme alla suora Isabelle. Nei nuovi episodi, Daryl e Carol (che lo aveva raggiunto in Francia nella seconda stagione) continuano il loro viaggio verso casa e verso le persone che amano. Ogni loro tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre di più lontano, attraverso terre remote in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti. Questa terza stagione arriva a breve distanza dalle altre due, trasmesse su Sky e NOW solo nel mese di giugno.

Disponibile dall’8 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon.

The Equalizer – stagione 5 (finale)

Si chiude con la quinta stagione la serie The Equalizer, con protagonista il personaggio che abbiamo conosciuto con la serie cult degli anni ’80 (Un giustiziere a New York) e nei recenti film (interpretato rispettivamente da Edward Woodward e Denzel Washington). Nella serie reboot, il personaggio di McCall è interpretato da Queen Latifah, nei panni di una donna enigmatica con un passato misterioso che prova ad aiutare il prossimo sfruttando le proprie capacità e al contempo a crescere una figlia adolescente. Lei è il Giustiziere, un angelo custode e difensore degli oppressi impegnato alla ricerca di redenzione. Nella nuova e ultima stagione, la vicenda riprende dove l’avevamo lasciata con la precedente: Mel si è allontanata dal team dopo le esperienze della precedente stagione, e non sappiamo se tornerà, e Marcus ha deciso di lasciare New York per un nuovo incarico.

Disponibile dal 9 settembre 2025.

Outlander: Blood of my blood

Proseguiamo con Outlander: Blood of my blood, serie prequel di Outlander, tratta dall’omonima serie di romanzi di Diana Gabaldon. La serie ci riporta indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp. La prima stagione del prequel esplora il potere dell’amore, del destino e del sacrificio. Dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale alle brulle terre scozzesi del XVIII secolo, ogni episodio intreccia passioni, intrighi e rivelazioni sorprendenti. Nel cast Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield e Jeremy Irvine.

Disponibile dal 9 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Outlander: Blood of my blood.

The Pitt

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di settembre 2025 da guardare con The Pitt, attesissimo medical drama con record di ascolti negli Stati Uniti firmato da R. Scott Gemmill (E.R. – Medici in prima linea e NCIS: Los Angeles). È ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d’urgenza, raccontando in quindici episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite. Il cast è guidato da Noah Wyle.

Disponibile dal 24 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Pitt.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Indiana Jones (dall’8 al 12 settembre 2025), Clint Eastwood (dal 13 al 19 settembre 2025), Fast & Furious (dal 20 al 26 settembre 2025) e Ocean’s (dal 27 al 30 settembre 2025). Troviamo anche la nuova edizione di X Factor, i nuovi episodi di Bruno Barbieri: 4 Hotel e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a settembre 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Bruno Barbieri: 4 Hotel (nuovi episodi) – 7 settembre 2025

U.S. Palmese – 9 settembre 2025

X Factor (nuova edizione) – 11 settembre 2025

FBI International (stagione 3) – 15 settembre 2025

L’amore, in teoria – 19 settembre 2025

Dog Man – 21 settembre 2025

Law & Order: Organized Crime (stagione 3) – 21 settembre 2025

Fantasma: Il caso Unabomber – 30 settembre 2025

James Dean – Una gioventù bruciata – 30 settembre 2025

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

