Amazon continua a investire sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di shopping e, in occasione dell’ultimo annuncio ufficiale, ha presentato Lens Live, una nuova funzione integrata nell’app Amazon Shopping che rende la ricerca visiva dei prodotti ancora più immediata e interattiva.

Grazie alla scansione in tempo reale e all’integrazione con Rufus, l’assistente per gli acquisti basato su IA generativa, Lens Live promette di rendere la scoperta dei prodotti non solo più veloce, ma anche più informata e personalizzata.

Scansione istantanea e carosello di prodotti in tempo reale con Amazon Lens Live

Con Lens Live non è più necessario scattare una foto o caricare un’immagine per avviare una ricerca, appena si apre Amazon Lens la fotocamera inizia a riconoscere istantaneamente gli oggetti inquadrati e propone subito un carosello di prodotti corrispondenti nella parte bassa dello schermo.

L’utente può toccare un prodotto per concentrarsi su quello specifico, aggiungerlo al carrello con un semplice tap sull’icona +, oppure salvarlo nella lista dei desideri con il classico cuore, senza mai uscire dalla vista fotocamera.

La vera novità però è l’integrazione con Rufus, l’assistente IA già disponibile per tutti i clienti; durante la scansione, sotto il carosello dei prodotti compaiono domande suggerite e brevi riepiloghi che spiegano cosa distingue un articolo dagli altri, con la possibilità di ricevere risposte immediate ai propri dubbi.

In questo modo, l’esperienza non si limita a mostrare alternative simili, ma diventa un vero e proprio dialogo interattivo, utile per prendere decisioni di acquisto più consapevoli e veloci.

Per garantire la massima rapidità, Lens Live sfrutta un modello di rilevamento oggetti leggero eseguito direttamente sul dispositivo, in grado di identificare automaticamente i prodotti inquadrati e ridurre al minimo l’interazione richiesta all’utente.

Dietro le quinte, la piattaforma combina Amazon OpenSearch e Amazon SageMaker (servizi AWS) per distribuire modelli di machine learning su larga scala, confrontando ciò che viene visto dalla fotocamera con miliardi di prodotti presenti su Amazon. Inoltre, l’uso di modelli di deep learning per l’embedding visivo garantisce una ricerca precisa, capace di recuperare articoli identici o molto simili.

Al momento, Amazon Lens Live è già disponibile per decine di milioni di clienti negli Stati Uniti sull’app Amazon Shopping per iOS, con un rilascio graduale verso tutti gli altri clienti previsto nelle prossime settimane.

Resta comunque possibile utilizzare le modalità tradizionali di Lens (scatto, caricamento immagine, scansione codice a barre), ma è chiaro che Amazon stia puntando con forza sulla ricerca visiva in tempo reale, resa più pratica a intuitiva dall’integrazione con Rufus.

Come sottolineato dalla stessa azienda, questo è solo l’inizio, Amazon continuerà a esplorare nuovi modi per semplificare la ricerca e l’acquisto dei prodotti, offrendo un’esperienza di shopping sempre più guidata dall’intelligenza artificiale.