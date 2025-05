Brutte notizie in casa Amazon, o forse un’opportunità per i rivali? Il colosso dell’e-commerce ha recentemente effettuato dei tagli al personale all’interno della sua divisione dispositivi e servizi, un’unità cruciale che si occupa dello sviluppo di prodotti iconici come il Kindle.

Questa mossa arriva in un momento particolarmente interessante, a pochi giorni dal lancio della nuova serie Boox Go 7 da parte del diretto concorrente Boox, che punta a scuotere il mercato degli e-reader con una proposta basata su Android 13 e l’accesso al Google Play Store. Ma cosa sta succedendo esattamente e quali sono le implicazioni? Andiamo a scoprirlo insieme.

I licenziamenti in Amazon e la “solita” giustificazione

Circa un centinaio di dipendenti Amazon si trovano ora alla ricerca di una nuova occupazione. I licenziamenti, confermati dall’azienda a Reuters, hanno colpito la divisione responsabile di prodotti come gli e-reader Kindle, gli smart speaker Echo, l’assistente vocale Alexa e la tecnologia di guida autonoma Zoox.

Un portavoce di Amazon ha minimizzato l’accaduto, descrivendo i tagli come una piccola porzione del team complessivo e parte dei “consueti sforzi per riesaminare e aggiustare le operazioni”, mirando a “migliorare l’efficienza e allinearsi meglio con la roadmap dei prodotti”. Una dichiarazione che sembra proprio un classico delle grandi (e piccole) aziende in queste situazioni.

La “minaccia” Boox Go 7 con Android e Google Play Store

È impossibile non notare la coincidenza temporale: i tagli nel team Kindle arrivano pochi giorni dopo che Boox, un agguerrito rivale di Amazon e Kobo nel settore degli e-reader, ha annunciato la sua nuova serie Boox Go 7. Questa gamma, come probabilmente alcuni di voi sapranno, comprende due nuovi dispositivi da 7 pollici: il Go 7 e il Go Color 7 (Gen 2).

La vera “chicca” di questi modelli è il sistema operativo Android 13, che apre le porte al Google Play Store. Questa caratteristica distingue nettamente Boox da piattaforme più chiuse come Kindle e Kobo, permettendo agli utenti di installare una vasta gamma di app di lettura e strumenti di produttività.

Le lamentele degli utenti Kindle su Reddit: batteria e non solo

Come se non bastasse, parallelamente a questi sviluppi interni ad Amazon, i possessori di Kindle stanno esprimendo le loro frustrazioni su piattaforme come Reddit, in particolare riguardo alla durata della batteria e altri problemi. Un utente, ecstathiq, racconta di aver acquistato un Kindle Basic 2024 da poche settimane e, dopo un periodo di scarso utilizzo a causa degli esami, ha notato un drastico calo della batteria: da 100% a 40% nel giro di una sola notte, da domenica a lunedì, con un utilizzo più frequente. Numeri tutt’altro che normali, che indicano la presenza di qualche problema software nel dispositivo o. peggio ancora, che colpisce addirittura l’hardware.

Altri utenti, sempre su Reddit, lamentano problemi come la mancata visualizzazione delle copertine dei nuovi libri, vari messaggi di errore e persino la perdita delle evidenziazioni.

Sembra quindi il momento adatto per ristrutturazioni interne per le aziende che operano nel settore dei dispositivi dotati di display e-ink. Staremo a vedere come e se evolverà il mercato degli e-reader nei prossimi mesi.