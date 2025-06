Amazon ha appena avviato il rilascio dell’aggiornamento 5.18.3 per gli e-reader Kindle, ma lo ha fatto curiosamente senza sbandierare troppo la cosa; le note di rilascio ufficiali infatti parlano genericamente di miglioramenti alle prestazioni e correzioni di bug, ma sotto il cofano si nasconde una delle novità più importanti degli ultimi anni in termini di accessibilità e personalizzazione dell’esperienza di lettura.

Chi si aspettava l’ennesimo update minore resterà piacevolmente sorpreso, con questa versione i Kindle abbracciano finalmente un controllo granulare sulla formattazione del testo, qualcosa che molti utenti chiedevano da tempo e che ora arriva senza troppi proclami a cambiare profondamente il modo in cui si legge sugli e-reader Amazon.

Nuove opzioni di formattazione per i Kindle di Amazon

Il cuore dell’aggiornamento è la nuova sezione Carattere nel menù formattazione, che introduce per la prima volta una pagina dedicata alle impostazioni di spaziatura; si tratta a conti fatti di una piccola grande rivoluzione, poiché permette di modificare quattro parametri chiave che incidono direttamente sulla leggibilità e sul comfort visivo:

spaziatura tra le righe -> ora le opzioni disponibili passano da tre a cinque, permettendo di adattare l’interlinea secondo le preferenze personali

-> ora le opzioni disponibili passano da tre a cinque, permettendo di adattare l’interlinea secondo le preferenze personali distanza tra i paragrafi -> una funzionalità inedita pensata per offrire maggiore ordine visivo nel testo e agevolare la scansione dei contenuti

-> una funzionalità inedita pensata per offrire maggiore ordine visivo nel testo e agevolare la scansione dei contenuti spaziatura delle parole -> consente di intervenire sulla distanza orizzontale tra le parole, aspetto fondamentale per chi ha necessità particolari di lettura

-> consente di intervenire sulla distanza orizzontale tra le parole, aspetto fondamentale per chi ha necessità particolari di lettura spaziatura dei caratteri -> permette di regolare con precisione il gap tra i singoli caratteri, migliorando notevolmente l’accessibilità, specie per utenti con dislessia o difficoltà visive

Si tratta in sostanza di un salto di qualità che porta i Kindle più recenti come Kindle Scribe, Kindle Colorsoft e le versioni di 11ª e 12ª generazione dei modelli base e Paperwhite a un livello di personalizzazione prima riservato solo a soluzioni software più avanzate o a dispositivi della concorrenza.

Come spesso accade quando si parla di accessibilità, queste nuova impostazioni non sono solo un’utile aggiunta per pochi, ma un vantaggio concreto per tutti; poter modificare in profondità la formattazione del testo significa creare un’esperienza di lettura realmente su misura, capace di adattarsi a occhi stanchi, esigenze cognitive o semplicemente abitudini consolidate nel tempo.

E se è vero che per anni Amazon ha offerto opzioni di personalizzazione piuttosto conservative rispetto alla concorrenza, con questo aggiornamento l’azienda dimostra di voler colmare quel gap e di voler rilanciare; il livello di controllo introdotto infatti supera persino quello disponibile in alcuni e-reader alternativi.

Come da tradizione l’aggiornamento verrà distribuito gradualmente via OTA, quindi sarà sufficiente pazientare un po’ prima di vederlo comparire sul proprio Kindle, tuttavia, per i più impazienti è già possibile effettuare il download manuale dal sito ufficiale di Amazon, scegliendo il file specifico per il proprio modello e seguendo la procedura guidata per l’installazione.

Va però segnalato un dettaglio importante, alcune delle nuove funzionalità potrebbero non essere visibili immediatamente dopo l’aggiornamento, alcuni utenti riportano infatti che è necessario attendere alcune ore o riavviare manualmente il dispositivo per vedere comparire le nuove voci nel menù formattazione.

L’approccio di Amazon in questo caso è piuttosto curioso, nessun annuncio ufficiale roboante, nessun teaser promozionale, solo un aggiornamento silenzioso e un changelog generico, che però nasconde una svolta epocale per i Kindle; secondo alcune ipotesi potrebbe trattarsi di un test su larga scala, utile per valutare la risposta degli utenti prima di un’eventuale comunicazione più ampia o di ulteriori estensioni delle funzionalità.

Al di là delle strategie di marketing ciò che conta davvero è che i Kindle diventano finalmente molto più flessibili e adatti a ogni lettore, confermando l’impegno di Amazon verso una lettura più inclusiva e personalizzabile.