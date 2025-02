Gli eBook Kindle non si potranno più scaricare sul computer per poi essere trasferiti sugli eBook reader via USB. Lo sta comunicando Amazon con una nota visibile nella sezione in cui si accede a tale funzione in cui specifica che l’opzione “Scarica e trasferisci tramite USB” non sarà più disponibile a partire dal 26 febbraio 2025.

Amazon non permetterà più di scaricare gli eBook Kindle sul computer

Si tratta di una funzione che, probabilmente, conoscono e utilizzano in pochi, visto che gli eBook possono essere trasferiti sui Kindle molto più semplicemente tramite Wi-Fi. In sostanza, quella che Amazon sta eliminando, è l’opzione accessibile dal suo sito web che permette di scaricare sul computer i libri acquistati e di copiarli manualmente su un Kindle tramite USB, operazione piuttosto lenta visto che possono essere scaricati solo uno alla volta.

Si tratta tuttavia di una funzione che poteva risultare comoda per alcuni motivi. Uno di questi è che può tornare utile nei casi in cui non si ha accesso a una rete Wi-Fi. Un altro è che sapere di avere la possibilità di scaricare e conservare offline delle copie dei propri libri digitalizzati è garanzia di possesso effettivo di una copia. Seppur raramente, è capitato che Amazon abbia rimosso o modificato (con copie differenti) alcuni eBook, cambiamento che ha coinvolto sia il proprio catalogo del Kindle Store che i lettori di eBook stessi, come riporta il sito Goodereader.

Scaricare gli eBook sul computer permette inoltre di convertirli in altri formati più facilmente, conversione utile per poterli trasferire e quindi leggere da eBook reader di altre aziende che utilizzano formati differenti da quelli usati da Amazon per i Kindle. Da segnalare anche il fatto che i libri scaricati dal sito di Amazon utilizzano il vecchio formato AZW3, con cui è più facile rimuovere il sistema di protezione DRM. Il DRM del KFX, il formato usato per i Kindle più recenti, è invece quasi impossibile da eludere.

Comunque, questo è il messaggio che si legge nel pop-up che compare nella sezione relativa del sito web di Amazon: Account e liste > Libreria dei contenuti > Libri > Altre azioni > Scarica e trasferisci tramite USB.

A partire dal 26 febbraio 2025, l’opzione “Scarica e trasferisci tramite USB” non sarà più disponibile. Puoi comunque inviare libri Kindle ai tuoi dispositivi dotati di Wi-Fi selezionando l’opzione “Fornisci o rimuovi dal dispositivo”.

Dunque, non si potranno più scaricare sul computer le copie dei propri libri acquistati, ma sarà possibile trasferirli tramite Wi-Fi, copiarli manualmente via USB utilizzando gli strumenti di Amazon o tramite soluzioni terze come Calibre e simili.

Nell’immagine di copertina c’è il Kindle Scribe di prima generazione