Tra poco più di un mese, Apple toglierà il velo alla nuova serie iPhone 17, che comprenderà al suo interno il modello standard, iPhone 17 Pro (e fratello maggiore iPhone 17 Pro Max), oltre che l’inedito modello ultrasottile iPhone 17 Air. Un rumor delle ultime ore, in particolare, suggerirebbe un aumento del listino prezzi per gran parte della nuova lineup: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nuova serie iPhone 17: listino prezzi in aumento?

Nonostante i dazi doganali recentemente imposti da Trump, Apple è riuscita l’anno scorso a contenere i costi e il conseguente listino prezzi di iPhone 16, senza particolari aumenti di sorta. Purtroppo le cose potrebbero presto cambiare in occasione del lancio della nuova serie iPhone 17: complice il rialzo del costo della componentistica e (soprattutto) delle tariffe d’importazione imposte dagli Stati Uniti, l’analista di mercato di Jefferies Edison Lee ha infatti recentemente dichiarato che Apple potrebbe decidere un aumento di 50 dollari per tutti i nuovi modelli, eccezion fatta per il listino prezzi del modello standard che dovrebbe mantenersi invariato.

Il nuovo iPhone 17 Pro potrebbe dunque passare a 1049 dollari (dopo 4 anni fisso alla soglia dei 999 dollari), mentre iPhone 17 Pro Max arriverebbe a 1249 dollari. Trattandosi di un modello inedito, non conosciamo invece il possibile prezzo di iPhone 17 Air, che potrebbe forse aggirarsi nel ventaglio tra il modello standard e iPhone 17 Pro.

Ad oggi non disponiamo ancora di una data d’uscita precisa per la nuova serie iPhone 17: basandoci su quanto visto con le generazioni precedenti, i nuovi modelli dovrebbero vedere la luce indicativamente a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre. Come sempre vi raccomandiamo di prendere tali informazioni con le pinze, trattandosi di pure e semplici indiscrezioni provenienti da analisti: restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti da Apple, certi del loro arrivo entro il mese di settembre.