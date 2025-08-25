Sebbene le attenzioni di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori siano ormai focalizzate sull’imminente presentazione della serie iPhone 17, Apple ha in programma il lancio di altri device, come nuovi modelli della gamma AirPods, di cui si è occupato nelle scorse ore Mark Gurman.

Il popolare giornalista di Bloomberg, infatti, ha reso noto che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare entro la fine del 2025 una nuova generazione di Apple AirPods Pro, dotata di una caratteristica che in tanti attendono: stiamo parlando della capacità di monitorare la frequenza cardiaca.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

In arrivo una nuova generazione di Apple AirPods Pro

Parlando dei programmi di Apple per l’autunno, Gurman ha precisato che l’azienda ha diverse novità in arrivo, aggiungendo che nella maggior parte dei casi si tratterà di “aggiornamenti incrementali” (come per Apple Watch, un modello di Apple Vision Pro più veloce, iPad Pro con processore M5 e HomePod mini).

Grande interesse dovrebbe essere in grado di generare, sempre a dire del giornalista, una nuova generazione degli auricolari Apple AirPods Pro e in particolare un paio, che potrà vantare il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Ricordiamo che Apple ha già introdotto una funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca su Powerbeats Pro 2, funzionalità che si basa su appositi sensori ottici LED (che pulsano oltre 100 volte al secondo per misurare la frequenza cardiaca tramite il flusso sanguigno) e che si integra con le app di fitness più diffuse per raccogliere dati durante gli allenamenti e sincronizzarli con l’app di Apple Salute su iPhone.

Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, è probabile che la nuova generazione di Apple AirPods Pro potrà contare su una qualità audio migliorata, una cancellazione attiva del rumore potenziata e modifiche al design.

Gurman si è occupato anche di Apple AirPods Max, cuffie che nonostante oltre quattro anni di vita sono ancora ferme alla prima generazione.

Stando a quanto è stato rivelato dal giornalista, queste cuffie sono piuttosto popolari e il colosso di Cupertino non intende interrompere la loro commercializzazione ma, allo stesso tempo, l’azienda non sta vendendo quantità sufficienti per prendere in considerazione la possibilità di investire tempo e denaro nella realizzazione di un nuovo modello.

In sostanza, per un’eventuale seconda generazione di Apple AirPods Max ci sarà da attendere.