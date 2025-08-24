Apple ha deciso di festeggiare in grande stile l’arrivo di un nuovo Apple Store in India, e lo fa regalando agli utenti, indipendentemente dalla loro posizione geografica, una serie di sfondi esclusivi per iPhone, iPad e Mac.

Il negozio in questione è Apple Hebbal, che aprirà ufficialmente il 2 settembre 2025 all’interno del Phoenix Mall of Asia di Bengaluru; per accompagnare l’attesa e condividere l’entusiasmo con la comunità di utenti, Apple ha realizzato un set grafico inedito che riprende i colori e i motivi decorativi utilizzati sulla facciata temporanea dello store.

Come scaricare i nuovi sfondi Apple Bangaluru, download

Gli sfondi sono disponibili per un periodo di tempo limitato e possono essere scaricati direttamente dal sito ufficiale dello store; in alternativa, Apple ha condiviso anche i link diretti, così da permettere il download immediato su ciascun dispositivo:

Apple però non si è fermata al solo regalo grafico, per rendere l’attesa ancora più piacevole la pagina dedicata al nuovo store offre anche una playlist esclusiva su Apple Music, pensata per celebrare la cultura e l’energia di Bengaluru, città che ospiterà il terzo Apple Store ufficiale in India.

Apple Hebbal si aggiunge agli altri due store già operativi nel Paese, Apple Saket a Nuova Delhi e Apple BKC a Mumbai, ma entro la fine dell’anno potrebbero arrivare anche altri due punti vendita (al KOPA Mall di Pune e al DLF Mall of India di Noida).

Nonostante la facciata del nuovo negozio sia ancora coperta da un rivestimento con design celebrativo, è lecito aspettarsi la presenza di servizi come Apple Pickup per il ritiro degli ordini online e un Genius Bar con sedute accessibili, seguendo la linea dei più recenti Apple Store.

Al di là del loro valore estetico, gli sfondi rappresentano un segno tangibile della crescente attenzione di Apple verso il mercato indiano, che non è solo un terreno fertile per la vendita, ma anche un polo produttivo sempre più rilevante: basti pensare che, secondo Tim Cook, la maggior parte degli iPhone venduti negli Stati Uniti nell’ultimo trimestre proviene proprio dall’India.