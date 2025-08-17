Apple sta preparando una rivoluzione che andrà oltre i classici dispositivi che hanno fatto la fortuna dell’azienda, puntando con decisione su robotica e casa intelligente. Al centro di questa nuova fase del colosso di Cupertino ci sarà un sistema operativo del tutto inedito, che accompagnerà il lancio di questi nuovi dispositivi attesi tra il 2026 e il 2027.

Secondo quanto riportato dalla nota testata Bloomberg, il nome in codice del nuovo sistema operativo di Apple è Charismatic, e sarà il cuore sia del nuovo smart speaker, che l’azienda dovrebbe presentare nel 2026, sia del robot da tavolo previsto per il 2027. Il nuovo software non nasce però da zero, ma prende in prestito elementi da tvOS e da watchOS, con un’interfaccia basata su quadranti, widget e una griglia esagonale di app simile a quella dell’Apple Watch.

L’idea è quella di creare un’esperienza fluida e alla portata di tutti, che si adatti al contesto domestico senza però rinunciare al classico tocco di Apple. Le applicazioni preinstallate, secondo le indiscrezioni, includeranno alcune tra le più classiche dell’azienda, come Calendario, Fotocamera, Musica e Note, mentre il controllo principale del sistema operativo, oltre al touchscreen, sarà affidato a Siri, che diventerà più naturale e realistico nelle interazioni.

I primi dispositivi con il nuovo OS entro i prossimi due anni

Il nuovo sistema operativo, come già detto, sarà il fiore all’occhiello dei nuovi dispositivi in fase di sviluppo presso Apple. Il primo, che arriverà nel 2026, dovrebbe essere un hub smart con display pensato come centro nevralgico della casa. Sarà dotato di uno schermo da circa 7 pollici e una fotocamera frontale per il riconoscimento facciale. Una delle sue caratteristiche principali è il supporto multiutente: la fotocamera integrata sarà infatti in grado di riconoscere automaticamente chi si avvicina, adattando layout e contenuti alle preferenze di ciascun membro della famiglia.

Il secondo dispositivo è previsto invece per il 2027 e rappresenta il progetto più ambizioso di Apple, ossia un robot da tavolo con display mobile, capace di seguire i movimenti delle persone nella stanza. Questo robot non si limiterà a mostrare informazioni, ma sarà in grado di interagire in modo espressivo, intervenendo nelle conversazioni, accompagnando le videochiamate su FaceTime e reagendo con animazioni e movimenti naturali.

Lo sviluppo del nuovo sistema operativo di Apple si inserisce in una strategia più ampia con cui l’azienda vuole recuperare terreno sul fronte dell’intelligenza artificiale, dopo essere stata accusata di aver perso il passo rispetto a Google, Meta e OpenAI, e soprattutto dopo che il lancio del suo ultimo prodotto, il Vision Pro, si è rivelato un fiasco commerciale. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza nella smart home, introducendo nuovi prodotti in grado di diventare parte della vita quotidiana.

Charismatic, in questo senso, rappresenterebbe la base su cui Apple intende costruire la propria idea di casa del futuro. A confermarlo sono anche le parole di Tim Cook, che durante un recente incontro ha ribadito che l’azienda vincerà la corsa per l’intelligenza artificiale, sottolineando inoltre come la lineup di nuovi dispositivi in arrivo sia “incredibile” e destinata a cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Per saperne di più, però, dovremo attendere i prossimi mesi.