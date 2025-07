A pochi giorni dal rilascio della Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di macOS 15.6 Sequoia, portando il sesto aggiornamento intermedio del sistema operativo di ultima generazione su tutti i computer Mac supportati.

Questo aggiornamento, che rispetto ai precedenti non porta novità legate a Apple Intelligence (o altre novità di rilievo), affianca gli altri aggiornamenti intermedi quali iOS e iPadOS 18.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli della nuova versione intermedia di macOS.

Arriva macOS 15.6 Sequoia

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 15.6 Sequoia su tutti i computer Mac compatibili. Il sesto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS arriva a oltre due mesi di distanza dal quinto aggiornamento intermedio che, come nel caso di iOS e iPadOS, non ha mai ricevuto una patch correttiva.

La build che porta con sé la più recente iterazione di macOS 15 Sequoia è la 24G84 (sostituisce la 24F74 rilasciata come versione stabile di macOS 15.5 Sequoia lo scorso 12 maggio).

Le novità di macOS 15.6 Sequoia

Esauriti i dettagli relativi alla nuova build, passiamo all’analisi di quelle che sono le novità portate al debutto dal nuovo macOS 15.6 Sequoia. In realtà non c’è nulla di particolare, se non le classiche ottimizzazioni e la risoluzione di bug, incluso un problema abbastanza importante:

Finder e Apple Configurator potrebbero non essere in grado di ripristinare correttamente alcuni dispositivi dalla modalità DFU. (153476458)

Le vulnerabilità lato sicurezza risolte con macOS 15.6 Sequoia

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con macOS 15.6 Sequoia (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo.

Computer Mac compatibili con macOS 15.6 Sequoia

Trattandosi di un aggiornamento intermedio, non cambia l’elenco dei dispositivi supportati:

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

In conclusione, segnaliamo che Apple ha rilasciato anche aggiornamenti minori per le due precedenti versioni di macOS: