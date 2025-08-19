Il nuovo iPhone 17e potrebbe essere molto più interessante rispetto a quanto proposto dal modello di scorsa generazione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo smartphone economico di casa Apple dovrebbe abbandonare il design già visto con iPhone 16e e presentarsi più in linea con i dispositivi più recenti del colosso di Cupertino.

A lanciare il rumor è il noto leaker Digital Chat Station, che su Weibo ha condiviso qualche dettaglio su iPhone 17e: a quanto pare Apple avrebbe deciso di abbandonare il notch per introdurre anche su questa gamma la Dynamic Island, un elemento ormai diventato distintivo sugli iPhone più recenti.

Assieme all’abbandono del notch dovremmo poi trovare anche un design più in linea con quello degli ultimi iPhone, con linee più morbide e arrotondate, mentre a livello hardware dovremmo trovare il chip A19, che garantirebbe un bel salto in avanti nelle prestazioni rispetto al precedente iPhone 16e.

Quello che sappiamo sulle specifiche tecniche di iPhone 17e

Per quanto riguarda il resto, iPhone 17e dovrebbe restare in continuità con il modello di scorsa generazione, presentandosi come un iPhone “economico” che prende a piene mani dai modelli più vecchi, ma aggiornato con il chip di ultima generazione. Sempre secondo il leaker, il dispositivo arriverà sul mercato con il solito display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, una fotocamera frontale da 12 megapixel con Face ID e un sensore principale posteriore da 48 megapixel.

Il vero punto di forza di iPhone 17e rimarrebbe però il prezzo, che continuerà ad essere il motivo principale che spingerà i consumatori che non vogliono puntare ai modelli più costosi ad acquistare un iPhone. L’aggiornamento al design con la Dynamic Island potrebbe essere un incentivo ulteriore, poiché renderebbe lo smartphone molto più simile ai modelli di fascia più alta.

Se guardiamo al passato degli smartphone “economici” di Apple, possiamo notare una sorta di schema fisso da parte del colosso di Cupertino. L’attuale iPhone 16e, ad esempio, è praticamente un iPhone 14 aggiornato con il chip più recente, mentre iPhone 17e dovrebbe fare lo stesso prendendo come modello un iPhone 15.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato, fonti affidabili come Mark Gurman di Bloomberg e lo stesso Digital Chat Station indicano che iPhone 17e arriverà sugli scaffali di tutti il mondo nei primi mesi del 2026. Questo scenario si inserisce perfettamente nella strategia di Apple, che da tempo preferisce lanciare i modelli più economici qualche mese più tardi rispetto ai top di gamma. Nel frattempo, poche settimane ci separano dal lancio degli iPhone 17, che faranno da apripista alla nuova generazione prima dell’esordio della variante più economica.