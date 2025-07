Nel corso delle ultime ore, un leak trapelato in Rete avrebbe gettato luce sulle possibili colorazioni della nuova serie iPhone 17, che comprenderà il modello standard, iPhone 17 Pro (e il “fratello maggiore” iPhone 17 Pro Max) e l’inedito modello ultrasottile iPhone 17 Air: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nuova serie iPhone 17: spunta la colorazione Arancione

Le unità dummy trapelate in Rete nelle ultime ore e pubblicate su X dall’informatore Sonny Dickson avrebbero svelato le possibili colorazioni di tutta la nuova serie di smartphone Apple. Nello specifico, le foto pubblicate mostrerebbero le varianti di iPhone 17 Pro (e iPhone 17 Pro Max appena sotto), tra cui spicca in particolare un’inedita colorazione Arancione (anche se i rumor precedenti parlavano più di una colorazione ramata), oltre che le più classiche Bianco, Nero e Blu Scuro.

Il modello standard appare invece nelle colorazioni Nero, Bianco, Blu e Viola, con quest’ultima tendente al rosa. Terminiamo poi con iPhone 17 Air, che per l’occasione si mostra nelle colorazioni Nero, Bianco, Oro e Blu Chiaro, che richiamerebbe a gran voce quanto visto di recente sui modelli di MacBook Air. Spesso e volentieri negli anni passati le unità dummy si sono dimostrate piuttosto accurate e fedeli nelle riproduzioni cromatiche delle colorazioni ufficiali, anche se è ancora presto per dirlo con certezza.

Al momento il debutto della nuova serie di smartphone della compagnia di Cupertino è previsto indicativamente tra i mesi di settembre e ottobre, in linea con quanto avvenuto nelle precedenti generazioni. Come sempre vi raccomandiamo a prendere con la dovuta cautela tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o smentita) ufficiale dalla compagnia.

Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi, in attesa della presentazione ufficiale, prevista in base ai rumor per la seconda settimana di settembre.