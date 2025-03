Chiunque abbia avuto modo di utilizzare un ebook reader si è probabilmente lamentato almeno una volta delle ditate lasciate sullo schermo dai continui tocchi, ebbene Amazon ha pensato di risolvere questo problema con una nuova funzione — non ancora perfetta — contenuta nell’ultimo aggiornamento software rilasciato per i Kindle: scopriamo insieme le novità della versione 5.18.1.

Novità per i Kindle: Tocca due volte e Recap for Books in Series

Come si accennava in apertura, Amazon ha dato il via al roll out di un nuovo aggiornamento software per gli ebook reader della gamma Kindle: è in distribuzione la versione firmware 5.18.1. Sebbene la lista dei modelli aggiornati sia piuttosto lunga, non tutti i modelli riceveranno le novità interessanti che stiamo per passare in rassegna, pertanto dovrete controllare le note di rilascio del vostro modello specifico.

Prendendo come esempio la dodicesima generazione di Kindle Paperwhite (modello 2024), leggiamo che l’aggiornamento introduce la seguente novità:

Tocca due volte per girare pagina: Ora puoi toccare due volte sui lati o sul retro del dispositivo per sfogliare le pagine dei libri o scorrere verso il basso in Home e Libreria. Questa funzione può essere attivata o disattivata in Impostazioni > Opzioni del dispositivo.

Il funzionamento della novità descritta non è stato illustrato da Amazon sotto il profilo tecnico — probabilmente dipende da sensori come l’accelerometro —, ma è importante precisare una limitazione: il doppio tocco permette soltanto di passare alla pagina successiva, tuttavia sarà sempre necessario toccare lo schermo per tornare a quella precedente.

Sono presenti anche consueti bugfix e miglioramenti di stabilità. La seconda limitazione attiene alla disponibilità: ad esempio, per il Kindle di undicesima generazione (lanciato anch’esso nel 2024), la funzione descritta non è disponibile.

Anche la lingua gioca un ruolo decisivo: spulciando tra i changelog dei modelli in lingua inglese si nota una seconda novità che in italiano non risulta disponibile: Recap for Books in Series è una funzione curiosa che viene in soccorso ai lettori di libri in serie, che potranno ottenere dei brevi e comodi riassunti di quanto accaduto nei libri precedenti. Amazon dice che la funzione è sfruttabile con migliaia di titoli in lingua inglese e vengono mostrati automaticamente per i titoli acquistati o presi in prestito in precedenza.

L’aggiornamento alla versione firmware 5.18.1 è in distribuzione per tutti i modelli compatibili — si parte dal Kindle Paperwhite del 2018 —, se non lo avete ancora ricevuto, potete scaricarlo manualmente dal sito ufficiale.