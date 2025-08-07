Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese estivo, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad agosto 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ ad agosto 2025

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese di agosto su Apple TV+ non sono previste a quanto pare novità per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi Echo Valley (thriller con l’attrice premio Oscar Julianne Moore e la pluricandidata agli Emmy Sydney Sweeney), Fountain of Youth – L’eterna giovinezza (film diretto da Guy Ritchie con John Krasinsky, Natalie Portman ed Eiza González), il documentario Number One on the Call Sheet (con la partecipazione di grandi nomi), Misteri dal profondo (con Miles Teller e Anya Taylor-Joy), Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (brillante commedia drammatica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11), Blitz (film che segue l’epico viaggio di un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale), il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Chief of War (original)

Tra le novità Apple TV+ di agosto 2025 da non perdere spicca senza dubbio Chief of War, nuova miniserie con protagonista Jason Momoa e con un cast prevalentemente polinesiano. Ispirata a fatti realmente accaduti, racconta la storia di Ka’iana (Momoa), un guerriero valoroso e nativo hawaiano sempre in viaggio che, una volta tornato a casa, decide di unirsi a una sanguinosa battaglia. La storia è ambientata all’inizio del XVII secolo, quando i quattro principali regni delle isole hawaiane erano in stato di guerra. Con l’arrivo dei colonizzatori occidentali ormai alle porte, Ka’iana si unisce a un’importante impresa: quella di unificare le isole prima della colonizzazione, salvando così la sua terra. Nel cast anche Temuera Morrison (che ha interpretato Boba Fett nelle serie Disney), Luciane Buchanan (The Night Agent), l’esordiente Kaina Makuadi, Moses Goods (NCIS: Hawai’i), Brandon Finn (FBI: International), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) e non solo. La serie è stata co-ideata da Thomas Pa’a Sibbett e dallo stesso Jason Momoa.

Disponibile in streaming dal 1° agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chief of War.

Acquasilente – stagione 4 (original)

A distanza di più di due anni dalla precedente stagione, arriva questo mese la quarta stagione di Acquasilente, serie animata per tutta la famiglia. I fratelli Karl, Addy e Michael hanno un vicino molto speciale: un saggio panda chiamato Acquasilente. La sua amicizia e le storie che racconta danno ai bambini nuove prospettive sul mondo, su loro stessi e su chi li circonda. Si concentra sulle esperienze dei bambini, che affrontano emozioni come rabbia, noia, frustrazione, gioia e dolore. Con la sua natura zen, la serie li guida nell’affrontare queste emozioni, usando racconti che illustrano come superare le difficoltà.

Disponibile in streaming dal 1° agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Acquasilente.

Platonic – stagione 2 (original)

Da vedere tra le novità Apple TV+ di agosto c’è la seconda stagione di Platonic, serie creata, diretta e scritta da Nick Stoller e Francesca Delbanco con protagonisti Seth Rogen e Rose Byrne. I due interpretano amici di vecchia data alle prese con un’amicizia platonica. Prossimi alla mezz’età, si riavvicinano dopo una lunga separazione, e il loro rapporto diventa sempre più intenso, destabilizzando le loro vite in modo esilarante. A distanza di più di due anni, arrivano nuovi episodi: la seconda stagione torna a seguire l’amata coppia di migliori amici alle prese con nuovi problemi della mezza età, tra cui lavoro, matrimoni e partner in crisi. I due cercano di essere una roccia l’uno per l’altra, ma a volte le rocce rompono qualcosa. Il cast della seconda stagione include anche Luke Macfarlane e Carla Gallo, e vede l’arrivo di Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett come guest star.

Disponibile in streaming dal 6 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Platonic.

Snoopy presenta: il musical dell’estate (original)

Sarebbe dovuto arrivare nel mese di luglio (il 18, per la precisione), ma evidentemente c’è stato un cambio di programma: al debutto ad agosto Snoopy presenta: il musical dell’estate, un nuovo speciale musicale con protagonista Charlie Brown e la sua inseparabile comitiva. Uno speciale sulla gioia e la magia dei campi estivi, e sull’importanza di proteggere le cose che amiamo. Charlie Brown adora i campi estivi ed è deciso a rendere speciale il suo ultimo anno, ma Sally, che ci va per la prima volta, è nervosa e un po’ scettica verso questo posto nuovo e sconosciuto. Mentre tutti si sistemano al campo, Snoopy e Woodstock trovano una mappa del tesoro che li condurrà in un’avventura pazzesca nei dintorni.

Disponibile in streaming dal 15 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Snoopy presenta: il musical dell’estate.

Invasion – stagione 3 (original)

Da guardare ad agosto sulla piattaforma anche la terza stagione di Invasion, serie di fantascienza dai produttori Simon Kinberg (candidato agli Oscar e agli Emmy Award) e David Weil. La travolgente serie mischia dramma e fantascienza e racconta un’invasione aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo. Girata in vari continenti, la terza stagione vede il ritorno dei protagonisti Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza, Enver Gjokaj e Billy Barratt, a cui si aggiunge la nuova presenza fissa Erika Alexander.

Disponibile in streaming dal 22 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Invasion.

L’isola delle forme – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di agosto 2025 con la seconda stagione de L’isola delle forme, serie animata in stop-motion tratta dai libri bestseller di Mac Barnett e Jon Klassen e vincitrice di un Emmy Award. Ambientata su un’isola magica, la serie segue le vicende di Quadrato, Triangolo e Cerchio, tre amici per la pelle che coinvolgono il pubblico in avventure e momenti di tenerezza mentre imparano a gestire le reciproche differenze. A prestare le voci ai protagonisti (in lingua originale) ci sono Yvette Nicole Brown (narratrice), Harvey Guillén, Scott Adsit e Gideon Adlon.

Disponibile in streaming dal 29 agosto 2025.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e qualche finale di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare ad agosto 2025 su Apple TV+ tra film, serie TV e persino sport:

The Buccaneers (finale stagione 2) – 6 agosto 2025

Smoke – Tracce di fuoco (finale di stagione) – 15 agosto 2025

Fondazione (nuovi episodi stagione 3) – ogni venerdì

Acapulco (nuovi episodi stagione 4) – ogni mercoledì

Friday Night Baseball (stagione 2025) – due partite alla settimana

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Highest 2 Lowest (con Denzel Washington, in uscita il 5 settembre 2025), la quarta stagione di The Morning Show (17 settembre 2025), la quinta stagione di Slow Horses (24 settembre 2025) e la serie Profilo privato (con Jessica Chastain, in uscita il 26 settembre 2025). Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.