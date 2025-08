Cosa vedere tra le novità Disney+ di agosto 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese estivo accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad agosto 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad agosto 2025

Film in uscita su Disney Plus

Summer of 69

Apriamo le novità Disney+ di agosto 2025 da vedere con Summer of 69, commedia Hulu diretta da Jillian Bell (al debutto alla regia) con Chloe Fineman, Sam Morelos, Matt Cornett e Charlie Day. Abby è una giovane studentessa molto timida e impacciata, e frequenta una scuola religiosa. Fin da piccola sogna la possibilità di avere una relazione con Max Warren, che ritiene il suo principe azzurro, e quando questo si lascia con la sua fidanzata di vecchia data, per lei si prospetta un’occasione. Nel tentativo di impressionarlo, si mette in testa di imparare una specifica, irresistibile posizione sessuale, ed essendo totalmente inesperta, chiede aiuto a Santa Monica, una spogliarellista che lavora in un locale della zona. Tuttavia, si rende presto conto che l’amicizia e la scoperta di sé sono molto più preziose rispetto al desiderio di compiacere qualcuno.

Disponibile in streaming dall’8 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Summer of 69.

Eenie Meanie (original)

Proseguiamo con Eenie Meanie, film originale 20th Century Studios con protagonista Samara Weaving. Racconta la storia di Eenie Meanie, una ragazza che da adolescente era un’artista della fuga: la donna viene trascinata nuovamente nel suo losco passato quando un suo vecchio datore di lavoro le offre la possibilità di salvare la vita del suo ex fidanzato, cronicamente inaffidabile. Oltre a Samara Weaving, nel cast troviamo anche Andy Garcia, Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park e Steve Zahn.

Disponibile in streaming dal 22 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Eenie Meanie.

Serie TV da vedere su Disney+

Eyes of Wakanda (original)

Passiamo alle novità Disney+ da guardare ad agosto lato serie TV con Eyes of Wakanda, nuova serie Marvel Animation che unisce azione e avventura. Prodotta in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Kalia King di Proximity Media, segue le imprese dei coraggiosi guerrieri wakandiani nel corso della storia. In questa avventura in giro per il mondo, gli eroi devono affrontare missioni pericolose per recuperare artefatti di Vibranio dai nemici del Wakanda. Sono gli Hatut Zaraze e la serie racconta la loro storia. In lingua originale, le voci sono di Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint e Anika Noni Rose. La serie animata è diretta da Todd Harris (anche produttore esecutivo), che ha lavorato ad alcuni dei più grandi franchise cinematografici del mondo (da John Wick al Marvel Cinematic Universe).

Disponibile in streaming dal 1° agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Eyes of Wakanda.

Necaxa (original)

Dopo la quarta stagione di Welcome to Wrexham conclusasi il mese scorso, gli amanti del calcio non possono perdersi ad agosto Necaxa, nuova docuserie originale FX con Eva Longoria, Rob McElhenney e Ryan Reynolds. Eva Longoria si propone di riaccendere l’anima di uno dei club calcistici più antichi e leggendari del Messico, il Club Necaxa, con l’aiuto di Rob e Ryan, reduci dalla rinascita del Wrexham AFC. Racconta un periodo turbolento e di trasformazione, segnato da cambiamenti nello staff, gravi infortuni e l’instancabile grinta di una squadra di calcio determinata a sfidare le aspettative e a dare speranza alla sua città, Aguascalientes, in Messico. Un tempo potenza del calcio messicano, il club ha trascorso decenni a destreggiarsi tra instabilità, trasferimenti e una reinvenzione pressoché costante. La serie segue i viaggi emotivi dei giocatori e dei fan più fedeli, con un dietro le quinte senza precedenti che porta gli spettatori sul campo di allenamento, negli spogliatoi e non solo. Riuscirà il Club Necaxa a farcela, o perderà un’altra stagione e il cuore di Aguascalientes una volta per tutte?

Disponibile in streaming dall’8 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Necaxa.

Alien: Pianeta Terra (original)

Il pezzo forte da non perdere questo mese sulla piattaforma è senza dubbio Alien: Pianeta Terra, nuova attesa serie fantascientifica di FX dal produttore vincitore dell’Emmy Award Noah Hawley. La nuova serie è basata sull’acclamato franchise creato da Ridley Scott (qui produttore esecutivo) e Hans Ruedi Giger. Quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra, Wendy (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato “Wendy”, segna una nuova alba nella corsa verso l’immortalità. Dopo che l’astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City, Wendy e gli altri ibridi affrontano misteriose forme di vita, più terrificanti di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare. La nuova serie debutta con i primi due degli otto episodi, seguiti da uno a settimana ogni mercoledì. Nel cast anche Timothy Olyphant.

Disponibile in streaming dal 13 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Alien: Pianeta Terra.

Limitless: Live Better Now (original)

Dopo il successo internazionale di Limitless, Chris Hemsworth ritorna con Limitless: Live Better Now, nuova serie originale National Geographic nella quale la celebre star affronta tre sfide epiche nel tentativo di esplorare metodi scientificamente provati, volti a migliorare la salute. Girata in sei Paesi nell’arco di due anni, nella serie Chris testa i suoi limiti attingendo alla scienza d’avanguardia e alla saggezza degli anziani per spingersi fino in fondo, come non aveva mai fatto. Senza alcuna esperienza precedente, impara a suonare la batteria per un’esibizione dal vivo con il vincitore del Grammy Award Ed Sheeran davanti a 70.000 fan; scala una vertiginosa parete da arrampicata di circa 180 metri sulle Alpi svizzere per uscire dalla sua zona di comfort e abbracciare il rischio; prende parte all’addestramento delle Forze Speciali della Corea del Sud, sopportando l’elettrocuzione e lo spray al peperoncino per affrontare la sua lunga lotta al dolore cronico e riconfigurare la sua risposta ad esso: tutto questo per scoprire gli strumenti che possiamo usare oggi per vivere una vita più sana e felice. In questo viaggio trasformativo, si uniscono a lui Chris BJ Miller, rinomato medico di cure palliative, e una potente schiera di voci ispiratrici, tra cui la scienziata cognitiva Maya Shankar, il batterista dei Parkway Drive Ben Gordon, la neuroscienziata e professoressa Abigail Marsh, l’arrampicatrice in free solo e “wingsuiter” Steph Davis, gli ex membri dell’esercito della Corea del Sud, il lottatore di MMA Kim Dong-hyun, la leggenda del motocross freestyle Robbie Maddison e altri ancora. La serie è composta da tre episodi.

Disponibile in streaming dal 15 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Limitless: Live Better Now.

The Twisted Tale of Amanda Knox (original)

Da vedere ad agosto su Disney+ anche The Twisted Tale of Amanda Knox, miniserie originale ispirata alla storia di come Amanda Knox sia stata inizialmente giudicata colpevole del tragico omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e al suo percorso per conquistare la libertà. La serie vede tra i protagonisti Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei. Due episodi disponibili al lancio, seguiti da uno a settimana. Gli episodi vengono proposti in Italia in lingua originale con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese.

Disponibile in streaming dal 20 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Twisted Tale of Amanda Knox.

C’è sempre il sole a Philadelphia – stagione 17

Cambiamo completamente genere perché le novità Disney+ di agosto 2025 includono la diciassettesima stagione di C’è sempre il sole a Philadelphia, divertente e popolare sitcom ideata e sviluppata da Rob McElhenney insieme a Glenn Howerton. Ruota intorno alle vicende di quattro amici particolarmente disonesti, nullafacenti, egoisti e manipolatori, che gestiscono insieme un pub irlandese nel sud di Philadelphia: Charlie Kelly (Charlie Day), Mac McDonald (Rob McElhenney), Dennis Reynolds (Glenn Howerton) e Dee Reynolds (Kaitlin Olson), affiancati a partire dalla seconda stagione da Danny DeVito, che interpreta il padre dei fratelli Reynolds. La serie si diverte ad affrontare in maniera politicamente scorretta e sarcastica temi sociali di grande impatto.

Disponibile in streaming dal 27 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della diciassettesima stagione di C’è sempre il sole a Philadelphia.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti e alcuni finali di stagione (con l’ultimo episodio della diciottesima stagione di Criminal Minds: Evolution), vari contenuti a tema true-crime e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio – 1° agosto 2025

Bentornato Presidente – 1° agosto 2025

Sperduti a Manhattan – 1° agosto 2025

Vendersi Miracolo – 1° agosto 2025

Un Biglietto per due – 1° agosto 2025

Criminal Minds: Evolution (finale stagione 18) – 1° agosto 2025

King of the Hill (stagione 14) – 4 agosto 2025

La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa (stagione 3) – 6 agosto 2025

Ralph Barbosa: Planet Bosa (speciale stand-up comedy) – 8 agosto 2025

Iron Man e i suoi fantastici amici (original) – 12 agosto 2025

Nati per i social: la vita reale dei baby influencers – 13 agosto 2025

Capturing Their Killer: The Girls on the High Bridge – 20 agosto 2025

I due volti di un omicidio – 20 agosto 2025

Il Signor e la Signora Omicidio – 20 agosto 2025

LEGO Disney Princess: Villains Unite – 25 agosto 2025

Stalking Samantha: 13 Years of Terror – 27 agosto 2025

Cacciatori di relitti – Australia (stagione 2) – 27 agosto 2025

Spidey e i suoi fantastici amici (stagione 4, original) – 27 agosto 2025

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Abbonatevi qui a Disney+

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad agosto 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?