Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di agosto 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese estivo, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad agosto 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix ad agosto 2025

Film in uscita su Netflix

Il mio anno a Oxford (original)

Apriamo le novità Netflix di agosto 2025 da vedere con Il mio anno a Oxford, film diretto da Iain Morris con protagonista Sofia Carson. Anna è una giovane americana brillante e determinata, decisa a lasciare il segno nel mondo accademico. Quando si presenta l’occasione di studiare per un semestre all’Università di Oxford, la ragazza non esita e vede realizzarsi il sogno di una vita, quello di immergersi nella cultura, nella storia e nel fascino di uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Si aspetta giornate trascorse tra biblioteche antiche, lezioni stimolanti e passeggiate tra i cortili secolari, oltre a un ambiente stimolante dove confrontarsi con studenti di ogni parte del mondo. Non si aspetta, però, di imbattersi in Jamie (Corey Mylchreest), affascinante e brillante professore inglese. Basta poco perché tra loro nasca una sottile complicità, fatta di sguardi, conversazioni e una curiosità reciproca crescente. Quella che inizia come un’intesa intellettuale si trasforma presto in qualcosa di più profondo, travolgente e impossibile da ignorare. Il ruolo istituzionale di Jamie, le rigide regole accademiche e la presenza di terze persone, con interessi e aspettative contrastanti, minacciano di incrinare un sentimento appena sbocciato. I due si trovano quindi davanti a una scelta: seguire le convenzioni o ascoltare il cuore, mettendo a rischio ciò che hanno costruito.

Disponibile in streaming dal 1° agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il mio anno a Oxford.

Stolen: il furto del secolo (documentario original)

Da non perdere questo mese Stolen: il furto del secolo, l’ultimo documentario di RAW (i produttori di “All American Nightmare: Rapimento in California“, “Il truffatore di Tinder” e “Giù le mani dai gatti“) in collaborazione con Amblin Documentaries e con Wildside. Girato come un vero e proprio film crime, racconta la storia del più grande furto di diamanti mai avvenuto al mondo. Per la prima volta, gli investigatori di Anversa che hanno risolto il caso e il presunto cervello della banda si incontrano per svelare nei dettagli cosa è davvero accaduto e i segreti del “furto del secolo”. La mattina del 17 febbraio 2003, i detective della celebre “Diamond Squad” di Anversa vengono chiamati a indagare su un audace furto avvenuto durante la notte in un caveau considerato inespugnabile. Si stima che siano stati sottratti diamanti per un valore compreso tra 100 milioni e mezzo miliardo di dollari che non verranno mai più ritrovati. Dietro il colpo si nasconde una banda di maestri del furto di gioielli con origini italiane, soprannominati “la scuola di Torino”. Oggi, a più di vent’anni di distanza, il mondo scoprirà finalmente come ci sono riusciti. Il film è scritto e diretto da Mark Lewis di RAW, ispirandosi al libro “Flawless” di Scott Andrew Selby e Greg Campbell.

Disponibile in streaming dall’8 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Stolen: il furto del secolo.

La notte arriva sempre (original)

Proseguiamo con La notte arriva sempre, thriller tratto dal bestseller di Willy Vlautin che racconta la storia di Lynette, una donna che rischia tutto per assicurarsi la casa che rappresenta un futuro per la sua famiglia. In una pericolosa odissea nell’arco di una sola notte per le strade di Portland, Lynette è costretta a confrontarsi con il suo oscuro passato per poter finalmente sentirsi libera. Con la regia di Benjamin Caron e una cast capitanato da Vanessa Kirby.

Disponibile in streaming dal 15 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La notte arriva sempre.

Ogni maledetto Fantacalcio (original)

Da non perdere questo mese Ogni maledetto fantacalcio, commedia italiana diretta da Alessio Maria Federici. Fino a che punto ci si può spingere per vincere al Fantacalcio? È questa l’insolita domanda che si deve porre una giudice dal sarcasmo tagliente (Caterina Guzzanti), mentre interroga Simone (Giacomo Ferrara), spensierato trentenne, sceneggiatore più libero che professionista, nonché improbabile sospettato per la misteriosa scomparsa di Gianni (Enrico Borello). Gianni non è solo il suo migliore amico, è anche il campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia” nella quale da anni si riunisce un gruppo di amici tanto storici quanto assurdi. Il giorno del suo matrimonio – e dell’ultima, decisiva giornata di campionato – Gianni però non si è presentato all’altare e, ancora più strano, non ha messo la formazione. Le surreali indagini coinvolgono tutta la folle comitiva, inclusa Andrea (Silvia D’Amico), l’ultima arrivata, che forse nasconde più di un segreto. Dalla chat di gruppo si scatena il delirio: insulti, accuse, screen compromettenti, e una quantità sospetta di minacce di morte. È possibile che qualcuno abbia davvero fatto del male a Gianni? Perché a volte, il Fantacalcio non è solo un gioco. È una questione di vita, bonus e vendetta.

Disponibile in streaming dal 27 agosto 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Ogni maledetto Fantacalcio.

Il club dei delitti del giovedì (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di agosto lato film con Il club dei delitti del giovedì, tratto dal bestseller internazionale di Richard Osman con un super cast e la direzione di Chris Columbus. La pellicola segue i quattro irrefrenabili pensionati Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) e Joyce (Celia Imrie) mentre trascorrono il tempo divertendosi a indagare su casi di omicidi irrisolti. Quando una morte inspiegabile ha luogo sulla loro soglia di casa e si ritrovano con un vero e proprio caso tra le mani, la loro attività di investigatori dilettanti prende una piega emozionante. La produzione del film è il più recente risultato della partnership tra Netflix e Amblin Entertainment.

Disponibile in streaming dal 28 agosto 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale de Il club dei delitti del giovedì.

Serie TV da vedere su Netflix

Mercoledì – stagione 2, parte 1 (original)

La novità probabilmente più attesa su Netflix in questo mese di agosto è la seconda stagione di Mercoledì, che arriva a distanza di più di un anno e mezzo dalla prima. Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, la ragazza si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. Gli ideatori e showrunner Alfred Gough e Miles Millar tornano per la seconda stagione, insieme al produttore esecutivo e regista Tim Burton. Una stagione ricca di guest star, tra Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Jamie McShane, Frances O’Conner, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Lady Gaga e Frances O’Conner. Questa seconda stagione è divisa in due parti: la prima, composta da quattro episodi, è disponibile dal 6 agosto, mentre la seconda (gli altri quattro episodi) arriverà il 3 settembre.

Disponibile in streaming dal 6 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Mercoledì.

Young Millionaires (original)

Da guardare ad agosto Young Millionaires, nuova serie TV che racconta la storia di quattro amici che vincono alla lotteria. È un venerdì 13 a Marsiglia, e Samia, Léo, David e Jess, quattro amici inseparabili, vincono alla lotteria. Ma a diciassette anni incassare il premio è impossibile, ed è solo il primo di una lunga serie di problemi. Perché quando sei minorenne e in ballo c’è una montagna di soldi, spalanchi la porta a una valanga di guai. Del resto, come si può essere seri a diciassette anni con diciassette milioni in tasca?

Disponibile in streaming dal 13 agosto 2025.

In the Mud (original)

Dall’Argentina arriva In the Mud (En el barro il titolo originale), serie che mischia azione e dramma. Mentre è trasportata nel carcere La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” e un gruppo di detenute che non sono mai state in prigione rimangono coinvolte in una situazione critica che le legherà per sempre. Da quel momento in poi affrontano la vita dietro le sbarre come sopravvissute, lottando contro le avversità del regime carcerario e le sfide delle varie “tribù” che controllano la vita quotidiana della prigione. Usando le armi che ognuna di loro ha ereditato dalla propria storia personale e scoprendo i propri punti di forza e le proprie debolezze, si conquisteranno uno spazio nell’universo di La Quebrada. La serie segue la trasformazione di queste detenute immerse in una nuova realtà fatta di isolamento e mancanza di libertà mentre cercano di trovare un proprio spazio, lottare per diritti e vantaggi e opporsi all’influenza dominante delle “tribù” che dettano legge nella prigione. Non per scelta, diventeranno “Las embarradas”. Le motivazioni e gli obiettivi delle loro vite precedenti sono sostituiti dall’istinto di sopravvivenza giornaliera mentre cercano di mantenere un legame con il mondo esterno. Il contatto con la famiglia e con i propri cari, oltre ad alcune situazioni irrisolte, sono le uniche cose che le spingono a sperare di riconquistare la libertà perduta.

Disponibile in streaming dal 14 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In the Mud (v.o.).

Hostage (original)

Cambiamo genere con Hostage, nuova miniserie thriller scritta da Matt Charman (Il ponte delle spie) nella quale una visita di Stato si trasforma in un incubo diplomatico. Durante una visita ufficiale del presidente francese a Londra, il marito della prima ministra britannica viene misteriosamente rapito, mentre il capo di Stato straniero è oggetto di un ricatto. Mentre i servizi di sicurezza provano a mantenere il controllo, due tra le figure politiche più potenti d’Europa si ritrovano costrette a collaborare nonostante il passato difficile che le lega e le divide. Le decisioni prese potrebbero cambiare per sempre gli equilibri geopolitici. Il cast include Suranne Jones, Julie Delpy, Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Ashley Thomas, James Cosmo, Martin McCann e Jehnny Beth.

Disponibile in streaming dal 21 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hostage.

Long Story Short (original)

Da non perdere tra le serie Netflix di agosto anche Long Story Short, serie animata dall’ideatore di BoJack Horseman che racconta le vicissitudini di una famiglia. Nel corso degli anni seguiamo i fratelli Schwooper dall’infanzia all’età adulta e viceversa, ripercorrendo trionfi, delusioni, gioie e compromessi. Il cast vocale in lingua originale include Lisa Edelstein (Dr. House – Medical Division), Paul Reiser (Stranger Things), Ben Feldman (Superstore), Abbi Jacobson (Broad City), Max Greenfield (New Girl), Angelique Cabral (Life in Pieces), Nicole Byer (Grand Crew), Dave Franco (Scrubs – Medici ai primi ferri) e Michaela Dietz (Steven Universe).

Disponibile in streaming dal 22 agosto 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Long Story Short.

Uno splendido errore – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix da vedere ad agosto 2025 con la seconda stagione di Uno splendido errore, serie che racconta la storia di Jackie Howard, una ragazza che dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, abbandona la sua vita privilegiata e perfetta a New York e si trasferisce nella campagna del Colorado per andare a vivere con la sua tutrice. Dopo la dichiarazione d’amore di Alex e il bacio con Cole, Jackie lascia Silver Falls e trascorre l’estate a New York. Quando Katherine la convince a tornare in Colorado, Jackie è decisa a farsi perdonare da Alex e a stabilire dei limiti con Cole, mentre cerca di trovare il proprio posto all’interno della famiglia Walter. Ma integrarsi non è semplice. Alex, che è profondamente cambiato durante l’estate, non accoglie di buon grado i tentativi di riconciliazione di Jackie: è concentrato sulla preparazione di un rodeo rischioso e si gode l’attenzione che ne deriva. Intanto, Cole assume un nuovo ruolo a scuola che però non basta a colmare il vuoto lasciato dal football. Vecchie abitudini tornano a galla e il dramma è alle porte. Quando Jackie riesce finalmente a farsi accettare a Silver Falls, pur cercando di non rinnegare del tutto le sue origini, si trova davanti a una scelta che potrebbe far crollare tutto ciò che ha faticosamente costruito. La serie è tratta dal romanzo omonimo (My Life with the Walter Boys il titolo originale) di Ali Novak.

Disponibile in streaming dal 28 agosto 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Uno splendido errore.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere ad agosto:

Per niente al mondo – 1° agosto 2025

Immaturi – 1° agosto 2025

Amici come noi – 1° agosto 2025

Perfect Match (stagione 3, reality original) – 1° agosto 2025

Fixed – Un’ultima avventura (original) – 13 agosto 2025

Songs From the Hole: musica dal carcere (original) – 13 agosto 2025

Storia di una notte – 13 agosto 2025

L’amore è cieco (stagione 2, reality original) – 13 agosto 2025

Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians (stagione 1, original) – 13 agosto 2025

Mononoke – Il film 2: Le ceneri dell’ira (original) – 14 agosto 2025

Fit for TV: il lato oscuro di un reality (docuserie, original) – 15 agosto 2025

The Echoes of Survivors: i sopravvissuti alle tragedie coreane (docuserie original) – 15 agosto 2025

America’s Team: i Dallas Cowboys di Jerry Jones (docuserie original) – 19 agosto 2025

Pssica – I fiumi del destino (stagione 1, original) – 20 agosto 2025

Bob Marley: One Love – 21 agosto 2025

Death Inc. (stagione 3, original) – 21 agosto 2025

Il caso Jussie Smollett: qual è la verità? (documentario original) – 22 agosto 2025

Metruk Adam (original) – 22 agosto 2025

Aema (stagione 1, original) – 22 agosto 2025

Priscilla – 26 agosto 2025

I misteri di Barbie (stagione 2, original) – 28 agosto 2025

Numero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo (documentario original) – 29 agosto 2025

Due tombe (stagione 1, original) – 29 agosto 2025

Ad agosto riprendono i campionati di calcio, e Netflix propone una selezione di docuserie a tema per rivivere i momenti indimenticabili dei fuoriclasse dello sport: oltre al film Ogni maledetto Fantacalcio, citato più su, vengono proposti Pelè: il re del calcio, Beckham, Il Divin Codino, Neymar – Il caos perfetto e The Beautiful Game.

