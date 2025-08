Quali sono le novità da vedere ad agosto 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese estivo. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad agosto 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Tutti tranne te

Apriamo le novità NOW e Sky da vedere ad agosto 2025 con Tutti tranne te, divertente commedia diretta da Will Gluck con Sydney Sweeney e Glen Powell. Dopo un primo incontro che aveva tutta l’aria di essere perfetto, Bea e Ben sembrano disprezzarsi apertamente e decidono di non rivedersi mai più. Ma il destino non la pensa allo stesso modo: poco dopo i due si incontrano nuovamente sul volo che li porta in Australia, invitati al matrimonio di conoscenti in comune. Alla cerimonia sono presenti anche il padre e la madre di Bea e il suo ex fidanzato Jonathan (Darren Barnet), che spera di rimettersi con lei grazie alla complicità dei genitori. Nel frattempo Ben incontra una donna che prova a corteggiare senza successo, la bella Margaret (Charlee Fraser). Ben e Bea decidono di sfidare l’ironia della sorte e trarre vantaggio dalla loro situazione fingendosi una coppia innamorata. In questo modo lei evita la pressione dei suoi genitori riguardo al suo ex, e lui spera di fare ingelosire Margaret conquistandola. La messa in scena li costringerà a sopportarsi senza risparmiare piccole ripicche e molti colpi bassi.

Disponibile dal 4 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tutti tranne te.

Trap

Cambiamo completamente genere perché questo mese c’è anche Trap, film diretto da M. Night Shyamalan con Josh Hartnett, Hayley Mills e Marnie McPhail. Si tratta di un particolare thriller psicologico ambientato durante un concerto, che vede Saleka Shyamalan (la figlia del regista) nei panni di una popstar. Un padre accompagna la figlia a un concerto e rimane suo malgrado coinvolto nei misteriosi eventi circostanti. L’evento, infatti, si rivela essere una trappola pianificata dalla polizia per incastrare un serial killer noto come “Il Macellaio”. L’omicida scopre tutto una volta giunto all’esibizione, ma riuscirà a farla franca o verrà finalmente catturato?

Disponibile dall’11 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Trap.

Madame Web

Da non perdere su NOW e Sky On Demand ad agosto Madame Web, film basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics con Dakota Johnson, Sydney Sweeney ed Emma Roberts. Racconta la storia di Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan che dopo un incidente in cui rischia di perdere la vita scopre di avere dei poteri speciali. La donna riesce infatti a prevedere il futuro. I suoi superpoteri di chiaroveggenza la costringono ogni giorno ad avere visioni di eventi terribili che riguardano i luoghi e le persone che la circondano. Quando incontra Julia, Anya e Mattie, tre ragazze straordinarie dal futuro radioso, scopre che a ostacolare il loro destino c’è una terribile minaccia da sconfiggere nel loro presente. Madame Web decide allora di avvisarle del pericolo che corrono e di aiutarle a difendersi, e questo la costringerà a confrontarsi con alcune orribili rivelazioni che riguardano il suo passato.

Disponibile dal 18 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Madame Web.

September 5 – La diretta che cambiò la storia

Da guardare questo mese anche September 5 – La diretta che cambiò la storia, film diretto da Tim Fehlbaum incentrato sui tragici eventi delle Olimpiadi di Monaco del 1972, durante i quali un gruppo di atleti israeliani venne preso in ostaggio dall’organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero. La vicenda viene raccontata attraverso lo sguardo del team televisivo di ABC Sports, mostrando come hanno gestito la copertura e reagito all’emergenza mentre erano costretti a documentare la crisi in diretta. La narrazione mette in luce come la drammatica situazione degli ostaggi si sia svolta in tempo reale, trasformando per sempre il modo in cui le notizie televisive vengono trattate, specialmente durante crisi internazionali delicate. Unisce filmati d’archivio a precise ricostruzioni per offrire l’atmosfera della sala di controllo televisiva e una prospettiva inedita sui dilemmi etici e professionali affrontati dai giornalisti in quei momenti di estrema tensione.

Disponibile dal 20 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di September 5 – La diretta che cambiò la storia.

Ayrton Senna – La leggenda (documentario)

Gli amanti della Formula 1 non possono perdersi Ayrton Senna – La leggenda, documentario incentrato sul celebre e immortale pilota tragicamente scomparso dopo un incidente nel circuito di Imola nel 1994. Il lungometraggio mette in mostra il vero Ayrton Senna, come mai visto prima, e ripercorre l’inizio della carriera del fenomenale pilota attraverso immagini inedite.

Disponibile dal 20 agosto 2025.

Gioco pericoloso

In arrivo questo mese Gioco pericoloso, thriller diretto da Lucio Pellegrini che racconta la relazione tra Giada e Carlo (interpretati da Elodie e Adriano Giannini). Lei è una ballerina professionista, impegnata nella produzione del suo primo spettacolo da protagonista, mentre lui uno scrittore in crisi e in cerca di ispirazione. La coppia è tanto complice quanto intima e ognuno di loro è determinato e dedito alla propria carriera. Quando Carlo incontra Peter Drago (Eduardo Scarpetta), giovane artista che vuole affermarsi nel mondo dell’arte contemporanea, ne rimane affascinato e lo presenta a Giada. Lei alla vista di Peter ha una reazione inaspettata, cerca di allontanarlo dalla loro casa, perché l’artista potrebbe far riemerge un oscuro passato della donna. La verità, però, trova sempre un modo per tornare a galla.

Disponibile dal 25 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gioco pericoloso.

Io sono ancora qui

Le novità NOW e Sky On Demand da vedere ad agosto includono Io sono ancora qui, film diretto dal registra brasiliano Walter Salles che si è aggiudicato il Premio Oscar 2025 come miglior film internazionale e che ha ricevuto diversi altri riconoscimenti. Rio de Janeiro, 1971: il Brasile vive nella morsa della dittatura militare. La famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul paese: con ironia e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Ma un giorno, i Paiva si ritrovano vittime di un’azione violenta e arbitraria da parte del governo: Eunice (Fernanda Torres) resta d’improvviso senza suo marito Rubens (Selton Mello), sola e con cinque figli, ed è costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta.

Disponibile dal 27 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Io sono ancora qui.

The Brutalist

Da non perdere questo mese The Brutalist, film diretto da Brady Corbet che si svolge nell’arco di 30 anni e racconta la vita dell’architetto ebreo László Toth e di sua moglie Erzsébet (interpretati da Adrien Brody e Felicity Jones). 1947, Ungheria: la coppia, sopravvissuta all’olocausto, decide di andare a vivere negli Stati Uniti. Toth è un architetto visionario di grande talento e spera di trovare oltreoceano terreno fertile per i suoi progetti. I primi tempi sono duri, e la famiglia deve affrontare umiliazione e fame. Il “sogno americano” finalmente si avvera quando incontra il ricco industriale Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) che gli commissiona la realizzazione di un grande monumento modernista. Per László è la sfida più importante della sua carriera. Ma dopo aver raggiunto l’apice, dovrà fare i conti con il rovescio della medaglia. Il film ha vinto il Leone d’Argento per la miglior regia al Festival di Venezia 2024 e si è aggiudicato tre Premi Oscar 2025 (su dieci candidature) per miglior fotografia, miglior colonna sonora originale e miglior attore protagonista (Adrien Brody). Si tratta di un vero e proprio lungometraggio, vista la durata di 215 minuti.

Disponibile dal 29 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Brutalist.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Walking Dead: Dead City – stagione 2

Subito di seguito alla prima stagione arriva questo mese di agosto la seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, quarto spin-off e primo sequel della serie The Walking Dead (basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman e Tony Moore) che vede protagonisti Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, ritrova due personaggi iconici del franchise originale: Maggie Greene, vedova di Glenn Rhee, leader della colonia di Hilltop, e Negan Smith, ex leader dei Salvatori. Due vecchi nemici si sono ritrovati costretti a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione: nella Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, la strana coppia è andata alla ricerca del figlio di Maggie, Hershel, rapito da una vecchia conoscenza di Negan, il Croato. In questa seconda stagione, la vicenda riprende esattamente dove l’avevamo lasciata nei primi sei episodi: nella guerra per il controllo di Manhattan, Maggie e Negan si trovano intrappolati su fronti opposti. La nuova stagione è composta da otto episodi, ed è già stata confermata una terza stagione (le riprese partiranno in autunno).

Disponibile dal 4 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione The Walking Dead: Dead City.

I segreti di Grosse Pointe

Proseguiamo con le serie TV da vedere tra le novità NOW e Sky On Demand di agosto 2025 con I segreti di Grosse Pointe, mystery drama che segue quattro membri di un club di giardinaggio di un sobborgo di Detroit. Tutti provengono da percorsi di vita diversi: Birdie (Melissa Fumero) è un’autrice di successo, ed è una donna ricca, a volte autodistruttiva e tossica, ma non senza un velo di dolore sotto la facciata; Catherine (Aja Naomi King) è un’agente immobiliare infelicemente sposata e madre di due bambini piccoli che colma parte della sua solitudine con un segreto; Brett (Ben Rappaport) ha messo da parte il suo sogno di avviare un’attività di restauro di automobili così che sua moglie (ora ex) potesse terminare la scuola di legge, e infine Alice (AnnaSophia Robb) è un’insegnante di liceo amata dagli studenti e una sognatrice i cui più grandi desideri le stanno crollando addosso. L’innocente club di giardinaggio diventa il crocevia di quattro vite segnate da ambizioni, segreti… e omicidi. I tredici episodi rivelano quanto anche dietro ogni siepe perfetta si nascondano in realtà grandissimi segreti.

Disponibile dal 22 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di I segreti di Grosse Pointe.

Aurora Teagarden: le prime indagini

Da non perdere questo mese estivo anche Aurora Teagarden: le prime indagini, serie prequel della serie di film “I misteri di Aurora Teagarden“. Racconta le avventure della giovane Aurora, interpretata da Skyler Samuels, prima di diventare la celebre detective. Aurora era solo una studentessa curiosa e brillante. Ma tra piccoli misteri, segreti di provincia e primi amori, prende forma il suo talento per le indagini. Tre episodi da 90 minuti ciascuno per scoprire come nasce una detective destinata a lasciare il segno.

Disponibile dal 23 agosto 2025.

Detective Cormoran Strike (stagione 6) – Un cuore nero inchiostro

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky con Detective Cormoran Strike – Un cuore nero inchiostro, sesta stagione della serie drammatica e ricca di suspense basata sui romanzi gialli bestseller di Robert Galbraith (pseudonimo di J.K. Rowling). Con l’attività in piena espansione, Robin Ellacott (Holliday Grainger) inizialmente rifiuta un caso proposto da Edie Ledwell, co-creatrice del cartone animato cult “Un cuore nero inchiostro”, che viene molestata online dall’anonimo “Anomia”. Tuttavia, un evento devastante la coinvolge nel caso insieme al suo partner: l’ex veterano di guerra diventato investigatore privato Cormoran Strike (Tom Burke).

Disponibile dal 27 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Detective Cormoran Strike – Un cuore nero inchiostro.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection I delitti del BarLume (dal 1° al 29 agosto 2025) ed Harry Potter (dal 30 agosto al 7 settembre 2025). Troviamo anche nuovi episodi di Alessandro Borghese – Celebrity Chef, e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare ad agosto 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Alessandro Borghese – Celebrity Chef – ogni mercoledì

Maria Stuarda – 2 agosto 2025

NCIS: Hawai’i (stagione 3) – 5 agosto 2025

Bear Grylls – Missione Bahrain – 10 agosto 2025

Orche assassine – Caccia spietata – 15 agosto 2025

The Lost Weekend – A love story – 22 agosto 2025

Hells Angels – Gli angeli dell’inferno – 31 agosto 2025

New Amsterdam (stagioni 1-5) – 31 agosto 2025

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q o a NOW per non perderti tutte le novità del mese.