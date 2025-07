Le novità Amazon Prime Video di agosto 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese estivo (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad agosto 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Subservience

Dopo un cambio di piani (il film sarebbe dovuto arrivare il mese scorso), debutta tra le novità Amazon Prime Video di agosto Subservience, thriller fantascientifico con Megan Fox e Michele Morrone. Un padre, Nick (Michele Morrone), si reca con sua figlia piccola a una fiera di tecnologia in cerca di un supporto per la gestione della casa, diventata difficile da quando la moglie (Madeline Zima) si è ammalata gravemente. Torna a casa con Alice, un robot con il volto e le sembianze di Megan Fox. L’androide sembra gentile, ma le cose prenderanno un piega inaspettata: Alice punta a impadronirsi della casa e a prendere il posto della moglie di Nick, prima cercando di sedurre l’uomo e poi di uccidere la donna malata. Un thriller sci-fi con al centro la relazione impossibile tra uomo e macchina.

Disponibile in streaming dal 2 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Subservience.

Il blindato dell’amore (original)

Da vedere ad agosto su Prime Video Il blindato dell’amore, commedia action con Eddie Murphy, Pete Davidson ed Eva Longoria. Quello che doveva essere un normale ritiro di contanti prende una piega inaspettata quando due guardie giurate molto diverse tra loro, Russell e Travis, cadono nell’imboscata orchestrata da un gruppo di spietati criminali guidati da un’astuta stratega, Zoe (Keke Palmer), il cui piano va ben oltre il semplice furto di denaro. Mentre intorno a loro si scatena il caos, l’improbabile duo dovrà barcamenarsi tra gravi pericoli, personalità agli antipodi e una giornata storta che continua a peggiorare.

Disponibile in streaming dal 6 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il blindato dell’amore.

Sleeping Dogs

Proseguiamo con Sleeping Dogs, film diretto da Adam Cooper con Karen Gillan e Russell Crowe, adattamento cinematografico del romanzo Il libro degli specchi di Eugen Ovidiu Chirovici. Racconta la storia di un ex detective della omicidi, Roy Freeman (Russell Crowe), che ha perso la memoria a causa dell’Alzheimer. L’uomo si sottopone a un intervento sperimentale al cervello, e costretto a tenere in costante allenamento la sua mente, convinto da un condannato a morte che si professa innocente, si ritrova ad aprire un vecchio caso di omicidio. Potrebbe essere finito in carcere un uomo innocente, e Roy scopre agghiaccianti segreti riguardanti il suo passato dimenticato.

Disponibile in streaming dal 15 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sleeping Dogs.

La mappa che mi porta da te (original)

Le novità Prime Video di agosto 2025 da vedere includono La mappa che mi porta da te, film romantico basato sul romanzo di J. P. Monninger. Racconta la storia di Heather (Madelyn Cline), una giovane donna che parte per un viaggio avventuroso attraverso l’Europa insieme alle sue migliori amiche prima di tornare alla vita che ha pianificato alla perfezione. Quando però incrocia Jack (KJ Apa), uno sconosciuto magnetico e misterioso, l’attrazione immediata tra loro darà il via ad un viaggio emotivo che nessuno dei due avrebbe potuto prevedere. Mentre il sentimento tra loro si fa sempre più profondo, segreti, scelte di vita e verità nascoste metteranno alla prova il loro legame e cambieranno la vita di lei in modi che non avrebbe mai immaginato. Dal regista Lasse Hallström (Dear John, Vicino a te non ho paura), un nuovo adattamento del romanzo di J. P. Monninger sull’amore, il destino e il coraggio di scegliere la propria strada.

Disponibile in streaming dal 20 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La mappa che mi porta da te.

Paddington in Perù

Torna sullo schermo il tenero orsetto british con il terzo capitolo cinematografico: in Paddington in Perù, l’orsetto dal montgomery azzurro e il cappello rosso (voce originale di Ben Whishaw, italiana di Francesco Mandelli) vive serenamente con la famiglia Brown a Windsor Gardens, ma la loro routine è cambiata: Judy sta per partire per l’università, Jonathan è diventato un adolescente solitario, e Mr. Brown (Jim Broadbent) è preso dal lavoro. Mrs. Brown (Emily Mortimer), desiderosa di riunire la famiglia, trova l’occasione perfetta quando un’inaspettata lettera dal Perù annuncia che zia Lucy ha lasciato la sua casa di riposo e sembra scomparsa. Decisi a ritrovarla, Paddington e i Brown partono per un viaggio avventuroso in Perù. Al loro arrivo scoprono che zia Lucy si è imbarcata in un misterioso viaggio, lasciando dietro di sé solo un indizio: una vecchia mappa con un punto segnato nel cuore della giungla amazzonica. Il gruppo affronta le insidie della natura selvaggia e antichi enigmi, ma trova anche inaspettati alleati mentre segue le tracce di uno dei tesori più leggendari del mondo.

Disponibile in streaming dal 24 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Paddington in Perù.

Breathe – Fino all’ultimo respiro

Chiudiamo le novità da vedere lato film con Breathe – Fino all’ultimo respiro, pellicola sci-fi con Milla Jovovich e Sam Worthington ambientata in un futuro prossimo. Sulla Terra non c’è più ossigeno e la gente è costretta a vivere in abitazioni sotterranee. Maya (Jennifer Hudson) è rimasta da sola con la figlia da quando il marito Darius è scomparso. L’uomo ha ideato una tuta speciale che permette brevi viaggi in superficie e consente a Maya di uscire dal suo bunker e andare in esplorazione. Un giorno si presentano da lei due sconosciuti, una coppia misteriosa che le dice di conoscere suo marito. Maya, convinta che Darius sia morto, lascia entrare i due estranei incuriosita da quello che hanno da raccontarle: sarà una buona idea?

Disponibile in streaming dal 30 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Breathe – Fino all’ultimo respiro.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Butterfly (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di agosto 2025 lato serie TV con Butterfly, spy thriller che esplora complesse dinamiche familiari all’interno dell’intricato mondo dello spionaggio globale. Protagonista della serie è David Jung (Daniel Dae Kim), un enigmatico e alquanto imprevedibile ex agente dei servizi segreti americani che vive in Corea del Sud. La vita di David va improvvisamente in frantumi quando le conseguenze di una decisione sbagliata presa in passato tornano a tormentarlo e si ritrova braccato da Rebecca (Reina Hardesty), una giovane agente, sociopatica e letale, incaricata di ucciderlo dalla sinistra organizzazione di spionaggio per cui lavora, Caddis. Tutti e sei gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 13 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Butterfly.

Sausage Party: Cibopolis – stagione 2 (original)

Da non perdere questo mese la seconda stagione di Sausage Party: Cibopolis, serie basata sul film di animazione per adulti Sausage Party (2016) e sequel di quest’ultimo. Segue Frank, Brenda, Barry e Sammy alle prese con la fondazione di una società del cibo su misura per loro. Nei nuovi episodi, dopo l’esilio da casa, Frank, Barry e Sammy si ritrovano presto a New Foodland, una splendente utopia per il cibo e per gli umani. Ma sotto i frigoriferi lucidi e i sorrisi allegri della città si nasconde un oscuro segreto che minaccia l’intera società del cibo senziente. Tutti e gli otto episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 13 agosto 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Sausage Party: Cibopolis.

Upload – stagione 4 (original)

Arriva su Prime Video il finale di Upload, con una quarta stagione composta da quattro episodi (tutti disponibili insieme) che portano all’epilogo. La serie comedy sci-fi scritta dal vincitore dell’Emmy Award Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation, King of the Hill) è ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni olografici, veicoli con guida autonoma, intelligenza artificiale e stampanti alimentari 3D sono la normalità. Dopo la morte, le persone possono essere “caricate” in un aldilà virtuale nel quale possono godere di tutti i comfort di un resort di prima classe, a patto di poterselo permettere. In questo finale, l’IA senziente diventa rapidamente malvagia, minacciando di spazzare via Lakeview e il mondo. Tra avidi manager, misteri ancora irrisolti e cuori infranti in VR e nella vita reale, i protagonisti saranno messi alla prova come mai prima d’ora. L’unico modo per superare tutto questo e salvare l’umanità dalla cancellazione sarà collaborare insieme un’ultima volta.

Disponibile in streaming dal 25 agosto 2025.

The Terminal List: Lupo Nero (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da guardare con The Terminal List: Lupo Nero, prequel di The Terminal List, serie thriller con Chris Pratt basata sul bestseller del New York Times di Jack Carr. Creata dallo stesso Jack Carr e dal creatore e showrunner della già citata serie, questo prequel è incentrato sul personaggio di Ben Edwards (Taylor Kitsch), nel periodo di passaggio dalle forze speciali della Marina Militare degli Stati Uniti (Navy SEAL) al mondo clandestino delle operazioni speciali della CIA. La serie esplora il lato più oscuro della guerra e il costo umano che comporta. Anche Chris Pratt riprende il ruolo di James Reece. I primi tre episodi sono disponibili insieme, i successivi vengono proposti ogni settimana fino al 24 settembre (per un totale di sette episodi).

Disponibile in streaming dal 27 agosto 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Terminal List: Lupo Nero.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo diverse serie a tema LEGO, i film della saga de La mummia, il ritorno di Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia (in occasione del lancio della seconda stagione della serie) e tanto altro.

Ecco cos’altro c’è da guardare ad agosto 2025 su Amazon Prime Video:

Atomica bionda – 1° agosto 2025

La mummia (1999) – 1° agosto 2025

La mummia – Il ritorno – 1° agosto 2025

La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone – 1° agosto 2025

La mummia (2017) – 1° agosto 2025

Savage Dog – Il selvaggio – 1° agosto 2025

Tomb Raider – 1° agosto 2025

I corrotti – The Trust – 1° agosto 2025

LEGO Ninjago Legends: Monstrosity (stagione 1) – 1° agosto 2025

LEGO Friends: The Next Chapter (stagione 3) – 1° agosto 2025

LEGO DreamZzz: avventure nel Mondo dei Sogni (stagione 3) – 1° agosto 2025

LEGO: Justice league vs Bizzarro league (stagione 1) – 1° agosto 2025

K9 – Squadra antidroga – 4 agosto 2025

Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia – 5 agosto 2025

Mira – 8 agosto 2025

Repubblica selvaggia – 10 agosto 2025

Marta – Il delitto della Sapienza (stagione 1) – 12 agosto 2025

Io e Lulù – 13 agosto 2025

First Love – 20 agosto 2025

Il molo rosso – 24 agosto 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Settlers – Colonia marziana – 9 agosto 2025

Caracas – 10 agosto 2025

Il vangelo secondo Clarence – 10 agosto 2025

Madame Web – 13 agosto 2025

Inter – Due stelle sul cuore – 21 agosto 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Buffy l’ammazzavampiri (stagioni 1-6, 4 agosto 2025) e Gotham (stagioni 1-5, 14 agosto 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: questa volta vi segnaliamo in particolare il reality show Holiday Crush (con i The Jackal, dal 4 settembre 2o25), la serie The Girlfriend, tratta dall’omonimo romanzo di Michelle Frances (dal 10 settembre 2025), l’attesissima seconda stagione di Gen V, spin-off di The Boys (dal 17 settembre 2025) e la nuova serie Hotel Costiera, con Jesse Williams (dal 24 settembre 2025).

Vi ricordiamo che da più di un anno i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto o per il noleggio i film Karate Kit: Legends (dal 4 agosto 2025), Dragon Trainer (dal 12 agosto 2025), Mission: Impossible – The Final Reckoning (dal 18 agosto 2025), Dove osano le cicogne (dal 21 agosto 2025) e la terza stagione di And Just Like That… (dal 18 agosto 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.