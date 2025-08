Il 2025 sembra destinato a essere un anno spartiacque per Zepp Health, e i segnali arrivati con l’ultimo aggiornamento trimestrale dei dati finanziari non lasciano spazio a dubbi: l’azienda è pronta a un’accelerazione decisa e, dopo aver aggiornato la gamma Essential e Lifestyle con modelli come Amazfit Balance 2, Active 2, Bip 6 e Helio Strap, ora è il turno delle categorie Adventure e Performance, finora rimaste silenziose ma tutt’altro che dimenticate.

La conferma arriva direttamente dal managment, che ha parlato di una solida pipeline di innovazioni in arrivo nel terzo e quarto trimestre, confermando la volontà di rinnovare tutte le principali linee di prodotto nel corso dell’anno; un approccio ben diverso da quello visto nel 2024, quando Zepp aveva rilasciato solo un nuovo dispositivo di rilievo.

Zepp Health pronta a lanciare nuovi smartwatch entro al fine dell’anno

Guardando al portfolio attuale, è evidente che le prossime novità riguarderanno verosimilmente la linea T-Rex, la più iconica all’interno della categoria Adventure; dopo il buon successo del T-Rex 3, che Zepp ha definito un successo a sorpresa per via della forte domanda legata a robustezza e autonomia, le ipotesi più accreditate parlano dell’arrivo di un T-Rex 3 Ultra, oppure addirittura di un T-Rex 4 con debutto previsto entro fine ottobre.

Questa finestra temporale non è casuale, novembre e dicembre sono generalmente mesi focalizzati sul sell-in natalizio, e non vengono quasi mai utilizzati per lanciare nuovi dispositivi; di conseguenza, tutto lascia pensare che Zepp voglia sfruttare il periodo tra settembre e fine ottobre per svelare le novità Adventure (e possibilmente anche Performance).

Nel segmento Performance invece, potrebbero tornare protagonisti i brand Cheetah e Falcon, pensati per utenti più sportivi ed esigenti, spesso alla ricerca di tracciamento avanzato, GPS multi-band e dati biometrici di alta qualità; ma la sorpresa potrebbe arrivare anche da un altro fronte, Helio Ring, l’anello smart annunciato nel 2024 che potrebbe veder nascere una seconda generazione.

Secondo le indiscrezioni più recenti, una nuova iterazione dell’anello intelligente di Zepp potrebbe già essere in sviluppo, anche se per il momento non sono trapelati dettagli concreti. A oggi, gli unici prodotti già intercettati sono le due varianti del Balance 2 (XT e Runner) e una versione premium di Helio Strap, tutte però classificate come nuove versioni di dispositivi già esistenti.

Ad ogni modo, la gamma attuale di Zepp sta già mostrando ottimi risultati, Bip 6 e Active 2, due dei modelli più accessibili, stanno performando bene sia in ambito retail che online, contribuendo in modo significativo all’aumento del 46% del fatturato anno su anno nel Q2.

A questo si aggiunge l’impatto positivo, già percepibile, dei nuovi arrivati Balance 2 e Helio Strap, lanciati a giugno e già disponibili a livello globale; le loro vendite sono già incluse nel bilancio del secondo trimestre, ma il vero boost si vedrà probabilmente nel Q3.

Sul fronte economico i margini restano stabili al 36,2%, nonostante l’aumento di dispositivi low cost e le svendite su Balance 1; Zepp si aspetta un miglioramento dei margini nella seconda metà del 2025, grazie al progressivo smaltimento delle scorte e all’arrivo dei nuovi modelli di fascia media e alta.

Da segnalare anche i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale proprietaria, Zepp Flow, l’assistente vocale integrato nei dispositivi dell’azienda, è ora 17 volte più veloce nel fornire risposte, secondo quando dichiarato dalla società; un dato che indica un lavoro continuo sul lato software, oltre che sull’hardware.

Nel tentativo di rafforzare ulteriormente la propria posizione, Zepp ha puntato molto anche sulla visibilità del brand, siglando nuove sponsorizzazioni sportive con atleti di rilievo come Gabby Thomas e Jasmine Paolini; si tratta di mosse mirate a migliorare il riconoscimento del marchio, in particolare nei mercati occidentali dove la concorrenza è sempre più agguerrita.

Con le gamme Lifestyle ed Essential già aggiornate, e con una pipeline ancora piena di sorprese tra Adventure e Performance, Zepp Health sembra aver finalmente imboccato la strada della crescita sostenibile dopo anni di cautela e un 2024 piuttosto sottotono; i prossimi mesi si preannunciano ricchi di novità, e se l’azienda manterrà le promesse potremmo trovarci davanti a una delle lineup più complete mai viste nel mondo Amazfit.