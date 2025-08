Arrivano importanti novità per tutti i possessori di wearable Amazfit. L’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per l’app companion Zepp, che introduce un’integrazione più profonda con le piattaforme di salute di Google e Apple e affina una delle funzioni più apprezzate dagli utenti, ossia il monitoraggio dei pisolini.

L’aggiornamento, che porta l’app alla versione 9.10.x per gli utenti iOS, rappresenta un passo in avanti significativo per rendere l’ecosistema Amazfit sempre più completo e interconnesso, migliorando la gestione dei dati sulla salute e offrendo un controllo più approfondito sulle proprie misurazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Integrazione migliorata con Apple Salute e Google Connessione Salute

La novità più succosa di questo aggiornamento è senza dubbio il potenziamento del “dialogo” tra l’app Zepp e le piattaforme di terze parti. Stando a quanto rivelato da un rappresentante di Amazfit su Reddit, con la versione 9.10.0 dell’app è stato introdotto il supporto alla lettura dei dati relativi al peso da Apple Health e Google Health Connect.

Questo significa che se utilizzate una bilancia smart o un’altra app per tracciare il vostro peso e sincronizzate i dati con l’ecosistema di Apple o Google, ora l’app Zepp potrà importare automaticamente questa informazione. Un’ottima notizia che semplifica la vita degli utenti, centralizzando un dato fondamentale per il monitoraggio del proprio stato di forma fisica senza doverlo inserire manualmente.

Più controllo sulla gestione dei pisolini

Passi in avanti anche per il monitoraggio del sonno, in particolare dei riposini diurni. Con la versione 9.10.1 dell’app Zepp, è stata introdotta una funzionalità richiesta a gran voce: stiamo parlando della possibilità di cancellare le registrazioni dei sonnellini.

Questa piccola ma fondamentale aggiunta offre agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei propri dati sul sonno, permettendo di eliminare registrazioni errate o non desiderate. La funzione di monitoraggio dei riposini, lo ricordiamo, è disponibile su molti smartwatch del brand e anche su dispositivi specifici come l’Helio Strap che, nei giorni scorsi, ha ricevuto un nuovo, importante, aggiornamento.

E l’aggiornamento per Android?

Al momento l’aggiornamento alla versione 9.10.2, che include principalmente bug fix non specificati, è disponibile per il download dall’App Store di Apple per gli utenti iOS. Gli utenti del robottino verde, invece, dovranno pazientare ancora un po’. La versione dell’app Zepp per Android è attualmente ferma alla 9.9.6 e non è ancora chiaro quando riceverà queste nuove funzionalità. Non resta altro da fare, quindi, che attendere il rollout ufficiale anche per il mondo Android.