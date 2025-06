In attesa di scoprire quando sarà lanciato sui mercati internazionali, dopo essere arrivato a sorpresa in Cina, Amazfit Balance 2 continua a essere il protagonista dei rumor di questi giorni. Ancora una volta le indiscrezioni arrivano dal portale spagnolo AndroidTR, secondo cui il produttore asiatico potrebbe presentare un ulteriore modello dell’attesissimo smartwatch .

Dopo Amazfit Balance 2 e Amazfit Balance 2 XT (o Titanium) di cui vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, potrebbe arrivare anche una terza versione, sul cui nome sembra però esserci ancora qualche dubbio. Non è infatti chiaro se si chiamerà Amazfit Balance 2 Runner o Amazfit Balance 2 SE. In effetti, se andiamo ad analizzare le caratteristiche trapelate, il secondo nome sembrerebbe più indicato.

Un terzo Balance 2?

A quanto pare infatti il nuovo dispositivo Amazfit sarà sprovvisto del supporto alle mappe offline, una funzione che a nostro avviso risulta imprescindibile per un modello chiamato “Runner”, che dovrebbe quindi essere pensato per chi ama correre e magari scoprire nuovi percorsi. Secondo la pubblicazione spagnola potrebbero essere due le versioni di questa particolare edizione, una dotata do connettività NFC e una priva di questa tecnologia, per quegli utenti che non prediligono questo metodo di pagamento.

Per il resto anche questa ennesima variante, che potrebbe anche essere legata a qualche particolare mercato, non sembra differire particolarmente dalle altre due di cui vi abbiamo già riferito. Schermo circolare con una risoluzione di 480 x 480 pixel, misurazione del battito cardiaco, del sonno e di altri parametri vitali, una ricca serie di sensori come magnetometro, accelerometro, giroscopio e altimetro e un sistema di geolocalizzazione decisamente evoluto.

Presenti i controlli multimediali, anche se non è chiaro se questa variante permetterà di memorizzare musica nella memoria interna e Zepp OS 5.0, la nuova versione del sistema operativo che dovrebbe debuttare proprio con quella che ormai possiamo una vera e propria serie di smartwatch, che potrebbe essere composta da almeno tre modelli.

Nel frattempo il rivenditore messicano Doto ha messo a listino il nuovo Balance 2, nella versione standard con cinturino nero. Le immagini ad alta definizione di permettono di ammirare alcuni dettagli, tra cui un parametro “Biocharge” visibile nella watch face che potrebbe fare riferimento a una sorta di livello di energia residua dell’utente, in base anche al proprio livello di allenamento.

La pagina non riporta alcuna informazione tecnica, per cui mancano eventuali ulteriori conferme o novità che potrebbero essere esclusive della versione globale del nuovo smartwatch Amazfit. Ancora una volta non ci resta che portare pazienza per qualche giorno, anche se con ogni probabilità c’è ancora spazio per qualche anticipazione dell’ultimo minuto.

In copertina Amazfit Balance