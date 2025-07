A circa un mese di distanza dall’ultimo aggiornamento, Amazfit T-Rex 3 torna a far parlare di sé grazie al rilascio della nuova versione firmware 3.9.4.4, che introduce funzionalità pensate per soddisfare un pubblico sempre più orientato verso allenamenti funzionali e ibridi. L’update, pur mantenendo il sistema operativo Zepp OS 4.0 (e non la più recente versione 5.0 che molti utenti ormai attendono con una certa insistenza), riesce comunque a portare una ventata di freschezza nell’utilizzo quotidiano del wearable rugged di casa Zepp Health.

Vediamo insieme cosa cambia, per chi è pensato questo aggiornamento e perché, nonostante le novità, la mancata transizione a Zepp OS 5.0 potrebbe lasciare con l’amaro in bocca più di qualche utente evoluto.

Le novità dell’aggiornamento 3.9.4.4 di Amazfit T-Rex 3

Il punto centrale di questo aggiornamento riguarda l’introduzione della modalità HYROX, una disciplina in rapida ascesa nel panorama del fitness internazionale che combina corsa e functional training in formato altamente competitivo; a partire da questa versione, gli utenti T-Rex 3 potranno monitorare in modo strutturato le proprie sessioni HYROX direttamente dall’orologio, con metriche dedicate e timer integrati, seguendo uno schema pensato per accompagnare passo dopo passo l’intero workout.

Accanto a HYROX, anche le modalità Cross Training e HIIT sono state migliorate con il supporto ai formati AMRAP, TABATA ed EMOM, che ora beneficiano di timer preimpostati e layout più leggibili; in sostanza il T-Rex 3 si propone sempre più come un compagno di allenamento versatile, non solo pensato per gli sport outdoor, ma sempre più adatto anche a sessioni in palestra o a corpo libero.

Un’altra area in cui si concentrano le novità è quella della navigazione e della leggibilità, due aspetti chiave per un dispositivo rugged destinato a utenti che, spesso e volentieri, si trovano a operare in condizioni non sempre ottimali.

Con l’ultimo update arriva su T-Rex 3 una nuova funzione Zoom, attivabile dal menù accessibilità, che consente di ingrandire sezioni dello schermo per migliorare la lettura delle informazioni, soprattutto durante gli spostamenti all’aperto; una funzione che è già presente su Zepp OS 5.0, circostanza che potrebbe far pensare a una futura (ma ancora non confermata) migrazione del T-Rex 3 alla nuova piattaforma software.

Nel frattempo, l’app Mappe riceve un miglioramento sensibile, le gesture di tracciamento e pinch-to-zoom sono ora istantanee sin dall’apertura, con un nuovo supporto al tracciamento automatico della direzione durante lo zoom e avvisi di navigazione più chiari, sia sonori che tramite vibrazione; un piccolo ma importante passo avanti in termini di usabilità sul campo.

Tra le altre migliorie minori ma non trascurabili, segnaliamo un’interfaccia più pulita per la pagina Zepp Coach, con i suggerimenti di allenamento ora rappresentati in formato grafico, una scelta che va nella direzione di una maggiore immediatezza visiva, soprattutto per chi consulta l’orologio rapidamente tra un esercizio e l’altro.

L’app Meteo riceve un piccolo restyling estetico e introduce finalmente il supporto alle condizioni notturne, una funzionalità richiesta da tempo dagli utenti più attenti ai dettagli climatici. Infine, è stato ottimizzato il sistema di sincronizzazione dello stato dell’ultimo allenamento, alla riattivazione dell’orologio l’app aggiorna subito i dati senza ritardi, migliorando così la continuità delle sessioni; è stata migliorata anche la descrizione del tempo di recupero, ora più chiara e leggibile.

Nonostante le novità, l’aggiornamento lascia una nota dolente che molti utenti noteranno fin da subito, il T-Rex 3 resta fermo a Zepp OS 4.0, mentre altri modelli del brand sono già passati alla più recente versione 5.0.

Una discrepanza che per ora si limita a qualche funzionalità accessoria, ma che nel medio periodo potrebbe diventare più marcata se Zepp Health dovesse riservare le future novità solo ai modelli con OS aggiornato; una stratega che, se confermata, potrebbe ridurre l’appeal di T-Rex 3, soprattutto presso gli utenti più attenti all’evoluzione software.