È in vigore fino alle 23:59 di oggi, venerdì 11 luglio, il Prime Day 2025 di Amazon, campagna promozionale ricca di offerte ormai nella sua fase conclusiva. Tempo di bilanci, ma non soltanto, perché sono ancora tanti i prodotti disponibili, compresi due degli smartwatch più venduti: Amazfit Balance e Amazfit Active 2. Indecisi su quale dei due comprare? Siete nel posto giusto perché, qui di seguito, vi riepiloghiamo brevemente le differenze e le similarità.

Amazfit Balance vs Active 2: cosa cambia e quale comprare in sconto su Amazon per il Prime Day 2025

Li abbiamo provati entrambi, e possiamo per questo parlarvene con cognizione di causa andando oltre alle mere specifiche tecniche e funzioni. Per una panoramica più completa vi rimandiamo comunque al nostro approfondimento in cui abbiamo messo a confronto Amazfit Balance con Active 2.

Amazfit Balance

Ma iniziamo da Amazfit Balance, uno smartwatch (di cui trovate qui la nostra recensione) che è sul mercato dalla fine del 2023, pur essendo ancora oggi tra i migliori smartwatch del brand, nonostante l’azienda abbia da poche settimane presentato la nuova versione: Amazfit Balance 2. Merito di una scheda tecnica completa, di un bel design e anche di tante funzioni utili e di decine di aggiornamenti ricevuti in questi mesi che hanno aggiunto tante funzionalità, che nel tempo sono state distribuite anche sugli altri modelli.

Ha uno schermo AMOLED da 1,5 pollici (480 x 480 pixel), misura 46 x 46 x 10,6 millimetri e pesa 35 grammi senza cinturino. Integra il BioTracker PPG 5.0 per la misurazione della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno e per l’analisi del sonno. Da segnalare anche il sensore di impedenza bioelettrica BIA, con cui misurare alcuni parametri corporei come l’indice BMI, la percentuale di grasso, acqua e muscoli e altri dati.

Molto affidabile il sistema di localizzazione satellitare di Amazfit Balance, che sfrutta sei diverse costellazioni satellitari, con posizionamento a doppia banda e antenna a polarizzazione circolare. Stesso discorso vale per la connettività: oltre al Bluetooth, c’è anche il Wi-Fi per trasferire più rapidamente mappe, musica e aggiornamenti. Presente anche Zepp Pay (qui il nostro approfondimento), il sistema di pagamento tramite NFC introdotto proprio con lo smartwatch in questione.

Zepp Coach, per pianificare gli allenamenti con l’IA, Zepp Flow per controllare lo smartwatch con i comandi vocali e Zepp Aura (qui il nostro approfondimento), che aiuta ad addormentarsi prima e a dormire meglio sfruttando musica e suoni ambientali, oltre a fornire consigli e report dettagliati sul sonno, sono alcune delle funzioni più interessanti di Amazfit Balance.

Per il resto, vale la pena segnalare i 2,2 GB di spazio di archiviazione per caricare le mappe, scaricabili gratuitamente tramite la companion app e utilizzabili offline, ma anche della musica da ascoltare anche tramite le cuffie collegate via Bluetooth senza quindi dover portare con sé lo smartphone. Ottima l’autonomia grazie a una batteria da 475 mAh che permette di raggiungere ottimi risultati, secondi solo a quelli di Amazfit T-Rex 3 (qui trovate la recensione).

Amazfit Active 2

È uno smartwatch più recente, uscito sul mercato lo scorso inverno, un dispositivo disponibile in due varianti (oltre alla Round): il modello più pregiato e costoso ha in più un vetro zaffiro a protezione del display, un cinturino in pelle e la connessione NFC per i pagamenti (maggiori dettagli li trovate nel nostro confronto e nella nostra recensione del modello Premium).

Monta uno schermo AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, quindi decisamente più compatto rispetto a quello del Balance. Le misure lo confermano: 43,9 x 43,9 x 9,9 millimetri con un peso che vai dai 29,5 grammi della versione standard ai 31,65 grammi della variante Premium. La batteria è il punto debole di questo smartwatch, visto che con 270 mAh consente di raggiungere a fatica i 4 giorni con lo schermo sempre acceso (Always-on Display) e con tutte le misurazioni attive. Per ottenere dati migliori bisogna lasciare lo schermo spento e ridurre le misurazioni, riuscendo così ad arrivare a una decina di giorni di autonomia.

C’è il BioTracker PPG 6.0, il sensore più recente del produttore, che consente di ottenere informazioni su frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del sonno. Come Balance, anche questo Amazfit Active 2 ha la possibilità di memorizzare e usare le mappe offline, scaricabili gratuitamente tramite la companion app Zepp. È presente anche il supporto a HYROX, la nuova disciplina che unisce corsa ed esercizi di fitness di cui Amazfit è partner ufficiale. Per il resto troviamo Zepp Coach, e Zepp Flow, che sfrutta proprio l’IA per consentire di ottenere informazioni e regolare impostazioni dello smartwatch solo con la voce.

Specifiche tecniche a confronto

# Amazfit Balance Amazfit Active 2 Dimensioni 46 x 46 x 10,6 mm 43,9 x 43,9 x 9,9 mm Peso (senza cinturino) 35 grammi 29,5 grammi

31,65 grammi versione Premium Display AMOLED da 1,5″

(480 x 480 pixel)

323 ppi

vetro temperato AMOLED da 1,32″

(466 x 466 pixel)

353 pixel

vetro temperato

vetro zaffiro versione Premium Sensore salute BioTracker 5.0 PPG BioTracker 6.0 PPG Batteria 475 mAh 270 mAh Connettività Bluetooth 5.0

WiFi

NFC per pagamenti Bluetooth 5.2,BLE

NFC (solo versione Premium) Larghezza cinturino 22 millimetri 22 millimetri Posizionamento GPS a polarizzazione circolare

posizionamento doppia banda

6 sistemi di posizionamento GPS a polarizzazione circolare

5 sistemi di posizionamento Ricarica magnetica magnetica Altro microfono

altoparlante

motore di vibrazione lineare microfono

altoparlante

motore a rotore

Quale acquistare dei due

Se fate sport e volete uno smartwatch con un’ottima autonomia e che sia completo e adatto anche alle “occasioni importanti”, meglio puntare su Amazfit Balance o, per chi vuole qualcosa di meno ingombrante, su Amazfit Active 2 in versione Premium. Altrimenti, se non vi importa dei pagamenti NFC e del vetro zaffiro, soprattutto in occasione degli sconti del Prime Day, il rapporto tra qualità e prezzo della versione base di Amazfit Active 2 è imbattibile.

A seguire vi lasciamo i link per acquistarli ai prezzi più bassi su Amazon, prezzi in vigore fino alle 23:59 di oggi, venerdì 11 luglio, ultimo giorno del Prime Day 2025.

