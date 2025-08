Con un annuncio un po’ in sordina, che poi era quello che ci aspettavamo, AMD nelle scorse ore ha presentato ufficialmente la Radeon RX 9060, ovvero il modello più economico della serie Radeon 9000 con architettura RDNA 4. La presentazione arriva dopo quella della variante Radeon RX 9060 XT, disponibile ricordiamo con 8 e 16 GB di VRAM, mentre come previsto la GPU di oggi arriva con un quantitativo di 8 GB di memoria GDDR6.

Ma vediamo insieme com’è fatta questa Radeon RX 9060 “liscia”, anticipando che AMD non venderà questa scheda grafica al pubblico, relegandola a quanto pare al solo mercato OEM.

AMD Radeon RX 9060 ufficiale: la GPU entry-level per i preassemblati economici

Le specifiche della Radeon RX 9060 erano già nell’aria, ma AMD ha finalmente confermato più o meno quello che tutti ci aspettavamo, una versione leggermente depotenziata della Radeon RX 9060 XT 8 GB ideata per gestire il gaming a 1080P su ULTRA con un frame-rate discreto.

In realtà, non tutti si aspettavano una GPU con meno Stream Processor rispetto alla sorella maggiore, noi non eravamo tra questi e infatti AMD ha confermato che il chip della Radeon RX 9060 è un Navi 44 XL da 1.792 Stream Processor, leggermente sotto alla Navi 44 XT che arriva a 2.048 Stream Processor (Radeon RX 9060 XT).

Dati alla mano, si tratta di una riduzione di circa il 12% delle unità di elaborazione, un trend che ritroviamo sostanzialmente anche sul reparto VRAM, dove invece delle GDDR6 20 Gbps sono presenti dei chip da GDDR6 18 Gbps.

Fortunatamente la Radeon RX 9060 8 GB mantiene inalterato il bus memoria a 128 bit, riuscendo a perdere solo il 10% in termini di larghezza di banda rispetto a Radeon RX 9060 XT. La nuova arrivata dovrebbe battagliare sul mercato con la NVIDIA GeForce RTX 5050, entrambe in lotta per il gaming a 1080P “a buon prezzo”.

Al pari degli altri modelli di GPU entry-level di ultima generazione, AMD e NVIDIA per intenderci, anche l’ultima arrivata in casa Radeon può gestire il ray-tracing (28 core) e accelerare via hardware quegli applicativi AI che sfruttano gli AI Accelerator integrati sulle GPU RDNA 4 (in questo caso 56).

Chiudendo con le caratteristiche, la scheda AMD ha un TBP di 132 watt e viene alimentata da un singolo connettore PCI-E 8pin; a bordo ovviamente non mancano uscite video HDMI 2.1 e Display Port 2.1, senza dimenticare il pacchetto software AMD che, tra le altre cose, comprende la tecnologia di super-sampling FSR 4 con frame generator.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9060 8 GB

AMD Radeon RX 9060 8 GB Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 44 XL

Processo produttivo N4P FinFET

Compute Unit 28

Stream Processor 1.792

ROP 64

Ray Accelerator 28

AI Accelerator 56

Frequenza GPU 2.990 MHz

AI TOPS (INT4) 686

AMD Infinity Cache 32 MB (3a gen)

Memoria video 8 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x8?

Alimentazione PCI-E 1x 8pin

TBP 132 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Come va e quanto potrebbe costare la Radeon RX 9060 8 GB

Secondo quando condiviso da AMD, la Radeon RX 9060 8 GB è capace di dare delle buone soddisfazioni nel gaming 1080P maxato. I dati prestazionali rilasciati dall’azienda, che riportiamo a seguire, sono relativi a 8 dei titoli più giocati; la risoluzione come detto è 1080P, AMD sottolinea che si tratta di performance native e quindi pensiamo senza l’intervento dell’FSR.

Assassin’s Creed Mirage 108 FPS

Call of Duty: Black Ops 6 98 FPS

DOOM Eternal (RT) 153 FPS

Dragon Age: The Veilguard 67 FPS

F1 24 188 FPS

Horizon Zero Dawn Remastered 106 FPS

God of War: Ragnarok 120 FPS

Resident Evil 4 (RT) 100 FPS

Per una scheda di fascia entry-level non è poi così male, senza dimenticare che se proprio vogliamo salire con il frame-rate, potremmo considerare di giocare su Alto (ma i gamer sanno bene di cosa stiamo parlando). Se invece vi state chiedendo quanto potrebbe costare la Radeon RX 9060, AMD non ha condiviso alcun dettaglio, se non altro perché, come anticipato sopra, si tratta di un prodotto destinato al mercato OEM.

Sulla carta quindi dovremmo ritrovare la Radeon RX 9060 8 GB esclusivamente sui preassemblati; per quanto ci riguarda, sappiamo benissimo che non sarà così, infatti già prima dell’annuncio AMD qualche partner aveva pubblicizzato la scheda con tanto di modello custom. Staremo a vedere l’evoluzione della questione, mentre tornando a quello che potrebbe essere il costo di questa scheda grafica al dettaglio, pensiamo che si piazzerà più o meno a quota 250 euro (forse qualcosina in più all’inizio).