Eccoci a parlare ancora di schede grafiche AMD e in particolare della neo arrivata Radeon RX 9600 XT, ovvero la proposta attualmente più economica dell’azienda statunitense per la fascia bassa del segmento schede video gaming. Per l’occasione proveremo l’ultima proposta a marchio Gigabyte, ovvero la Gigabyte Radeon RX 9600 XT 16 GB Gaming OC che, tra le altre cose, risulta uno dei modelli più spinti in frequenza.

Disponibile in due varianti, con 8 o 16 GB di VRAM, Radeon RX 9600 XT rappresenta il modello entry-level con architettura AMD RDNA 4, una GPU che arriva sul mercato per scontrarsi direttamente con le proposte NVIDIA della serie GeForce RTX 5060 e GeForce RTX 5060 Ti, con quest’ultima però leggermente avvantaggiata se prendiamo in esame il modello da 16 GB (maggiori dettagli nella nostra comparativa).

Come anticipato in apertura, per l’occasione proveremo la versione custom Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB, verificando come di consueto il comportamento del sistema di dissipazione, ma soprattutto la resa in termini di prestazioni nei giochi, sfruttando per l’occasione i più recenti driver Radeon Adrenalin rilasciati da AMD.

Radeon RX 9600 XT 16 GB: è una GPU moderna per chi non ha troppe pretese

La Radeon RX 9060 XT rappresenta il meglio che AMD può offrire attualmente ai gamer che guardano al budget, o per meglio dire, a tutta quell’utenza non enthusiast o competitiva che mira a giocare i titoli più recenti a 1080P e dettagli maxati (con e senza ray-tracing aggiungiamo).

Giocare in Full-HD nel 2025 e con una scheda di ultima generazione potrebbe non essere un’idea allettante per tutti, se non altro perché le statistiche ci dicono che i monitor 4K e QHD stanno guadagnando sempre più quote di mercato, sposando tecnologie come quella OLED per un’esperienza ludica senza compromessi; al contempo però, a oggi la maggior parte dei gamer utilizza ancora un monitor 1080P per giocare, quindi schede grafiche come la Radeon RX 9060 XT e le controparti NVIDIA della serie x60 hanno ancora un certo senso.

Tornando alla Radeon RX 9060 XT, in questo caso da 16 GB, la sua missione è identica a quella delle sorelle maggiori Radeon RX 9070, puntando su un netto incremento delle prestazioni in raster e ray-tracing (gen su gen), ma con un occhio importante anche all’efficienza energetica.

La GPU Navi 44 XT che equipaggia questa scheda, può contare su tutte le migliorie e novità viste sui modelli Radeon RX 9000 più potenti, a partire da una rivisitazione della Compute Unit, passando per nuovi RT Accelerator e AI Accelerator (supporto calcolo FP8), aggiornamenti che rappresentano come detto il punto di svolta rispetto ai modelli AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3).

Grazie a una capacità di calcolo nettamente superiore al passato a parità di consumi, la serie Radeon RX 9000 riesce a gestire meglio tutti quegli applicativi che fanno leva sull’Intelligenza Artificiale per migliorare le prestazioni nei giochi, in primis la tecnologia di Super Sampling AMD FSR 4 con Frame Generator e altre funzionalità molto valide per ottimizzare la resa in gaming come AMD HYPR-RX e AMD Anti-LAG 2.

Con AMD RDNA 4 arriva poi lo standard PCI-E 5.0 e si aggiorna anche il media engine, in questo caso Radiance Display Engine di seconda generazione, ricordando anche il pieno supporto per la codifica/decodifica H.264, HEVC, AV1 (fino a 8K 60 hertz per intenderci).

Guardando alla sua antenata, la Radeon RX 7600 XT, notiamo che sulla carta le unità di elaborazione rimangono praticamente invariate, con 2.048 Stream Processor, 32 RT Accelerator, 64 AI Accelerator e 16 GB di VRAM GDDR6 con interfaccia dati a 128 bit.

Come vedremo a breve, nonostante la stessa dotazione hardware la Radeon RX 9060 XT è nettamente superiore, riuscendo tra le altre cose a ridurre il Total Board Power (TBP) del 16% rispetto a RX 7600 XT, posizionandosi solo a 160 watt.

Recensione Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB: design e caratteristiche

La scheda video che andremo a testare oggi è la Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB, una delle migliori custom che possiamo reperire sul mercato consumer e che, come si evince dalle immagini, punta su un generoso dissipatore a tripla ventola.

Al pari di altri prodotti della serie Gigabyte Gaming, anche questo modello cura molto i dettagli e la qualità delle componenti. Il design è aggiornato come su altri modelli 2025, proponendo quello che Gigabyte chiama Visual Multi-Layered, ovvero un’elaborazione a più strati della scocca esterna che ricopre la scheda.

Rimanendo in tema, non manca l’illuminazione RGB sul lato esterno, così come la piccola piastra scorrevole che all’occorrenza può coprire il logo azienda Gigabyte. Passando oltre l’estetica, che sicuramente rimane soggettiva, parliamo di dissipatore, in questo caso il rinomato Gigabyte WindForce con ventole Hawk ad alte prestazioni e struttura rinforzata.

Il dissipatore WindForce a sua volta può contare un’ampia base in rame per raffreddare GPU, memoria e VRM, il tutto con l’ausilio di gel termoconduttivo e un ampio corpo lamellare che possiamo apprezzare soprattutto sul retro della scheda, per essere chiari in corrispondenza del cosiddetto Screen Cooling (utile per smaltire ulteriore calore).

Riguardo l’alimentazione, Gigabyte al pari di altri brand opta per un singolo connettore PCI-E 8pin, integrando il Power Indicator per accertarsi che il cavo di alimentazione della scheda sia correttamente installato.

Chiudiamo questa sezione con la dotazione di porte, due Display Port 2.1a e una HDMI 2.1b e, non per ultime, le frequenze di clock, nettamente più spinte rispetto a quelle reference AMD: +250 MHz sulla frequenza gaming e +190 MHz sulla frequenza Boost.

Scheda tecnica Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB

Analizzate caratteristiche e design, non possiamo andare avanti senza riassumere per bene tutte le specifiche tecniche della Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB, confrontata per l’occasione Radeon RX 7600 XT, sempre nella versione con 16 GB di VRAM.

Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 44 XT

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 29,7,9 miliardi

Dimensioni die GPU 199 mm2

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

ROP 64

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza gaming 2.780 MHz (Reference 2.530 MHz)

Frequenza Boost 3.320 MHz (Reference 3.130 MHz)

AI TOP (INT4) 821

AMD Infinity Cache 32 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20,1 Gbps

BUS memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 322,3 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x 8pin

TBP 160 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Power Indicator

AMD Radeon RX 7600 XT

Architettura AMD RDNA 3

GPU Navi 33

Processo produttivo TSMC 6 nm

Transistor 13,3 miliardi

Dimensioni die GPU 204 mm2

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

ROP 64

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza gaming 2.470 MHz

Frequenza Boost 2.750 MHz

AI TOP

AMD Infinity Cache 32 MB (2a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

BUS memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 Gbps

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 190 watt

Output video 1x HDMI 2.1a, 3x Display Port 2.1

Recensione Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB: la nostra prova

Questa nuova custom di Gigabyte della Radeon RX 9600 XT passerà come al solito sulla nostra bench test per i classici test di rito, termici, acustici e benchmark grafici. Abbiamo già confrontato la Radeon RX 9060 XT 16 GB con i modelli del nostro database, quindi in questo caso cercheremo di focalizzarci solo in fascia bassa e media per avere un confronto più sensato.

Procediamo subito con la piattaforma hardware che utilizzeremo per i test di oggi:

Schede video: Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 7600 XT NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Intel Arc B580

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Riguardo i benchmark, a seguire trovate l’elenco completo di giochi e applicativi, ricordando che in ambito gaming abbiamo considerato le tre risoluzioni più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P/1440P/2160P.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB, consumi e overclock

Iniziamo con la prova del sistema di dissipazione, anche in questo caso leggermente sovradimensionato visto il TBP della scheda; siamo curiosi di vedere come se la cava con le temperature e la rumorosità.

La nostra metodologia di test non cambia, analizzando prima il comportamento della scheda video con gestione automatica delle ventole e successivamente con impostazioni manuali al 50%, 75% e 100%.

Con gestione automatica del BIOS, la Gigabyte si comporta molto bene, riuscendo a contenere le temperature, nonostante il basso regime rotativo e di conseguenza il basso impatto sulla rumorosità. A pieno regime la scheda ovviamente è udibile, ma non pensiamo sia necessario portale le ventole a fondo scala visti i valori a cui opera la GPU.

Per i consumi di picco confermiamo quanto dichiarato dal produttore, ma per comodità vi lasciamo anche qualche dato relativo ai giochi.

Chiudiamo con l’overclock, ambito dove le GPU AMD si comportano in modo leggermente anomalo, probabilmente per via delle frequenze molto spinte, ma comunque non gradendo particolarmente l’overvolt o incrementi della frequenza di clock (favorendo invece il downvolt).

Recensione Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB: prestazioni nei giochi

Passando alle prestazioni pure, non ci aspettiamo che l’ultima versione dei driver AMD porti a uno stravolgimento delle prestazioni, tuttavia non possiamo nascondere che la Radeon RX 9060 XT vada leggermente meglio, aiutata probabilmente anche e soprattutto dalle elevate frequenze proposte da Gigabyte per la sua custom.

Partendo con le sessioni di 3DMark, confermiamo che la Radeon RX 9060 XT 16 GB si posiziona sempre tra la GeForce RTX 5060 8 GB e la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, un trend che si ripropone nel gaming in raster, ma che vede la proposta AMD inseguire ancora in ambito ray-tracing.

Giochi con ray-tracing

L’architettura AMD RDNA 4 migliora in modo importante generazione su generazione, tuttavia si nota subito che le NVIDIA hanno ancora un marcia in più, senza contare il supporto più esteso su cui può contare il DLSS e tutte le altre tecnologie proprietarie.

Previous Next Fullscreen

Test AI, produttività e rendering

Chiudendo i test velocistici con qualche benchmark sintetico di routine, i nuovi AI Accelerator di AMD (2a gen) sembrano dare i risultati sperati, così come dimostra il risultato su Geekbench AI; se invece guardiamo al calcolo puro e al rendering, la Radeon RX 9060 XT paga sicuramente una GPU troppo castrata in quanto a dotazione di unità di elaborazione.

Quanto costa e dove acquistare Gigabyte Radeon RX 9600 XT Gaming OC 16 GB

La Radeon RX 9060 XT è già ampiamente disponibile, solo in versioni custom ricordiamo, presso tutti i maggiori rivenditori e partner che distribuiscono i prodotti di OEM come Gigabyte. Ricordiamo che il prezzo suggerito per il modello da 16 GB come quello in prova è di 349 dollari, cifra che nel nostro Paese si traduce in un prezzo base di 390-400 euro.

Questo particolare modello serie Gaming di Gigabyte è tra i più eleborati e costosi che possiamo reperire, ma abbiamo constatato che se cercate bene si può trovare comunque in offerta a non più di 405-410 euro (in base allo shop ovviamente, qui deve scegliere l’utente).

Per comodità comunque vi lasciamo qualche link all’acquisto:

Considerazioni

La Radeon RX 9060 XT 16 GB, soprattutto in questa variante custom Gigabyte Gaming OC è una scheda video da valutare seriamente se giocate a 1080P con dettagli maxati e la vostra GPU ormai fatica sui titoli più recenti.

Nonostante non brilli per quanto riguarda le prestazioni in ray-tracing, la GPU AMD riesce a cavarsela, meglio se aiutata dalle tech proprietarie come FSR 4 o HYPR-RX, regalando qualche soddisfazione anche a 1440P se rinunciate a qualche dettaglio (già su Alto è un’altra storia).

Rispetto alla controparte NVIDIA, la proposta di AMD si posiziona tra una GeForce RTX 5060 Ti 16 GB e una GeForce RTX 5060 8 GB, risultando più costosa di quest’ultima e più economica del modello RTX 5060 Ti 16 GB (che però va molto meglio in ray-tracing).

La versione custom di Gigabyte va nella stessa direzione di altri prodotti della serie Gaming testati nel 2025 (soprattutto NVIDIA). Il design è molto curato e la qualità è decisamente ottima per essere una scheda da 400 euro (più o meno); niente da obiettare neanche sul sistema di dissipazione, tra i migliori che possiamo reperire in questa fascia anche per il rapporto prestazioni/rumore.