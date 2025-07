A una settimana dall’ultimo rumor recap che vi abbiamo proposto sulla gamma iPhone 17 di Apple, torniamo a occuparci dei prossimi iPhone ma stavolta ci concentreremo esclusivamente sui soli modelli Pro, protagonisti di nuove indiscrezioni.

Nelle ultime ore è infatti emerso che i prossimi iPhone di punta del colosso di Cupertino potranno godere di potenzialità legate al comparto fotografico che nessun leaker aveva finora messo “in giro”. Scopriamo di cosa si tratta.

Nuovi e interessanti dettagli sul comparto fotografico degli iPhone 17 Pro

Un informatore anonimo ha contattato i colleghi di MacRumors per una “soffiata” riguardante iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, i modelli di punta dell’attesissima gamma iPhone 2025.

Egli ha affermato di essere a conoscenza di uno spot pubblicitario “ufficiale”, presumibilmente prodotto da una casa cinematografica (l’informatore aveva anche diffuso il nome di questa casa cinematografica ma ne ha chiesto la rimozione pur suggerendo che Apple rientra “tra i suoi clienti”).

Protagoniste di questo video promozionale sarebbero le potenzialità fotografiche degli iPhone 17 Pro, nello specifico tre presunte caratteristiche di cui i rumor non avevano mai parlato finora (altri presunti miglioramenti erano trapelati a giugno) e che Apple dovrebbe enfatizzare dopo il lancio settembrino dei propri smartphone.

Tre peculiarità mai emerse finora

Secondo quanto emerso, gli iPhone 17 Pro alzeranno l’asticella per quanto concerne lo zoom ottico, passando dal tradizionale zoom ottico 5x a un più spinto zoom ottico 8x: ciò è reso possibile da un obiettivo “mobile” che consente uno zoom ottico continuo a diverse lunghezze focali.

L’altra novità dovrebbe essere rappresentata da una nuova app professionale per la fotocamera targata Apple, pensata sia per gli scatti che per la registrazione dei video. Non è chiaro se quest’app possa essere esclusiva dei modelli Pro o venga estesa anche ai modelli “base” della gamma (ed eventualmente ad alcuni modelli delle precedenti generazioni).

Quest’app, a detta dell’informatore, potrebbe essere una sorta di versione profondamente rivista dell’esistente app Final Cut Camera ma non è chiara la strada che deciederà di percorrere il colosso di Cupertino.

La terza novità è l’aggiunta di un ulteriore pulsante per il controllo della fotocamera sul bordo superiore degli smartphone. Esso servirebbe per il rapido accesso alla fotocamera e alle relative impostazioni. Non dovrebbe sostituire il Camera Control che ha debuttato sugli iPhone 16 ma configurarsi proprio come un’aggiunta. Quest’ultima indiscrezione aggiungerebbe agli iPhone l’ennesimo pulsante fisico/capacitivo (diventerebbero cinque in tutto).

Tutte queste informazioni sono logicamente da prendere con le pinze, un po’ come tutto ciò che riguarda Apple negli ultimi anni. Questo informatore anonimo, sempre secondo MacRumors, non ha precedenti comprovati e, per il momento, non possiamo che rimanere in attesa della conferma (o della smentita) da parte di altri leaker più “blasonati”.