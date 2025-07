Con l’autunno ormai alle porte e l’evento Apple di settembre sempre più vicino, cominciano a intensificarsi come da tradizione avvistamenti, indiscrezioni e fughe di immagini che alimentano le attese della community di appassionati; l’ultimo episodio in ordine temporale arriva direttamente da X (ex Twitter), dove un utente ha pubblicato due scatti che ritrarrebbero quella che potrebbe essere una primissima unità reale di iPhone 17 Pro, catturata in strada in pieno giorno, apparentemente utilizzata da qualcuno che impugna contemporaneamente un iPhone 16 Pro con il logo Apple strategicamente coperto.

La scena, descritta come piuttosto insolita da chi ha assistito, si è rapidamente trasformata in terreno fertile per la speculazione online, soprattutto per via di un dettaglio tutt’altro che trascurabile: la presenza di una seconda persona, apparentemente addetta alla sicurezza, che avrebbe tentato di mettersi fisicamente tra l’obbiettivo e il dispositivo, nel tentativo di nasconderlo da occhi indiscreti.

Nuove foto alimentano le indiscrezioni sul prossimo iPhone 17 Pro

Anche se le immagini non offrono particolari rivelazioni, complice una spessa custodia nera che avvolge completamente il presunto iPhone 17 Pro, un’osservazione più attenta rivela alcuni piccoli dettagli coerenti con i mockup e le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane.

In particolare, nella prima immagine si noterebbero gli anelli delle fotocamere leggermente rialzati sul lato sinistro del modulo posteriore, e una diversa disposizione del LiDAR e del flash, che sembrano essere stati spostati verso destra rispetto alla configurazione dei modelli attuali.

Dettagli minimi certo, ma abbastanza per far scattare l’ennesimo effetto domino tra gli appassionati, tanto che persino Mark Gurman di Bloomberg (voce autorevole quando si parla di Apple) ha rilanciato la foto su X, accompagnandola con un enigmatico commento sembra legittimo; un’affermazione che, anziché placare le acque, ha finito per alimentare ulteriormente le teorie visto che non era chiaro se il tono dell’affermazione fosse ironico o meno.

Va detto, come sempre in questi casi, che non esistono conferme ufficiali sulla natura del dispositivo immortalato e che, soprattutto quando si parla di Apple, non è raro che vengano utilizzati mockup o unità dummy per test interni o video di prova destinati ai partner; non è quindi possibile affermare con certezza che si tratti di un vero prototipo funzionante (o addirittura di una versione definitiva già pronta per la produzione di massa), ma l’episodio risulta comunque significativo: anche qualora fosse solo un modello statico, potrebbe essere comunque basato su misure reali e confermate internamente.

Tutto questo si inserisce in un quadro di indiscrezioni piuttosto coerente, che già da mesi parla di modifiche strutturali al comparto fotografico, forse legate all’introduzione di un nuovo sensore periscopico su entrambi i modelli Pro; inoltre si parla insistentemente di un design leggermente rivisto, più sottile e arrotondato, e di una scocca in titanio di seconda generazione più resistente e leggera.

Sia che si tratti di un prototipo sfuggito al controllo, sia che sia tutto parte di una strategia ben calcolata, il risultato non cambia: l’attenzione mediatica intorno ad iPhone 17 Pro è ormai alle stelle, e ogni singolo dettaglio è destinato a generare nuove discussioni.

Non ci resta che pazientare ancora un po’ per ottenere eventuali conferme ufficiali su quello che, a conti fatti, è uno degli smartphone più attesi dell’anno.