Geekom attualmente è tra i brand più ricercati quando parliamo di Mini PC Windows, soprattutto se puntiamo a sistemi ad alte prestazioni e di ultima generazione. Negli ultimi due anni l’azienda ha fatto un ulteriore salto qualitativo, non solo sotto il profilo della qualità dei prodotti, ma anche per quanto concerne il supporto agli utenti e la volontà d venire incontro agli stessi con sconti e campagne promozionali importanti.

A conferma di quanto appena detto, Geekom annuncia la disponibilità di uno dei sui best seller, ovvero il Geekom A6 che in occasione del lancio era andato subito sold-out, verosimilmente per via del suo ottimo rapporto prestazioni/prezzo legato alla piattaforma hardware AMD.

Per celebrare questo successo, ma anche per venire incontro alle richieste dei propri utenti, Geekom ha ben pensato di riproporre nuova questo Mini PC, questa volta anche in un’originale colorazione rosa (oltre al classico silver) e, non meno importante, con un coupon sconto del 20%. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Geekom A6: compatto e potentissimo, ottimo anche per lavorare

Conosciamo bene il Geekom A6, lo abbiamo recensito qualche settimana fa, ma abbiamo provato anche altre varianti simili come il modello AS 6, altrettanto valido e potente. Tornando però al protagonista di questa offerta, per chi non lo conoscesse bene, Geekom A6 può essere considerato come il migliore PC nella fascia entro i 500 euro, soprattutto in casi come oggi dove in sostanza potete portarvelo a casa con quasi 100 euro di sconto.

Questo Mini PC si fa notare subito per la copertura in alluminio, abbinato a prese d’aria e un silenzioso dissipatore che garantisce temperature e prestazioni ottimali. Per l’occasione, il modello in offerta prevede una piattaforma AMD Ryzen 6000, più precisamente una CPU Ryzen 7 6800H da 8 core, affiancato da un chip grafico dedicato Radeon 680M, 32 GB di RAM DDR5 e un SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB.

Una configurazione davvero niente male, che al contempo non si fa mancare connettività di ultima generazione come USB4 via USB-C, diverse USB-A, porta HDMI, lettore SD e, non per ultima una porta LAN da 2,5 Gbps. Molto compatto in dimensioni e dotato di supporto VESA, il sistema Geekom può sfruttare anche il WiFi 6E o il Bluetooth 5.4, mentre lato software ritroviamo ovviamente Windows 11 Pro.

Come anticipato, Geekom A6 torna disponibile sullo store ufficiale, sia in grigio in questa variante rosa al prezzo originale, ovvero 499 euro, cifra alla quale possiamo togliere il 20% applicando il codice sconto TECA620.

Ricordiamo inoltre che i mini PC Geekom sono disponibili anche sullo store Amazon, trovate tutti i link a seguire.

Come anticipato poco sopra, per celebrare questo ritorno, a detta di Geekom voluto dagli utenti, l’azienda ha pensato di non passare inosservata con una colorazione dello chassis completamente rosa; il colore, sempre soggettivo, potrebbe non piacere a tutti, ma non si può dire che non sia originale e che, alla fine, conta comunque la sostanza e quello che c’è sotto la scocca. Chi punta a una colorazione più sobria comunque può optare per la variante classica silver.

Scheda tecnica Geekom A6