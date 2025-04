Il lancio del Mac mini con chip M4 ha spinto diversi produttori di mini PC a rivedere le proprie strategie, mettendo sotto pressione un segmento di mercato già competitivo. La proposta Apple, grazie a un prezzo particolarmente aggressivo, ha ridefinito le aspettative sia in termini di prestazioni che di valore complessivo, costringendo i competitor a trovare nuove soluzioni per restare al passo.

In questo contesto si inserisce Geekom, che con il nuovo A6 compie un primo passo verso il rilancio dei mini PC Windows, puntando su una configurazione tecnica interessante e su un posizionamento economico che richiama quello delle proposte di qualche anno fa. Un segnale chiaro della volontà di riconquistare l’attenzione di chi cerca compattezza senza rinunciare alla sostanza.

Design del Geekom A6

Il Geekom A6 si distingue immediatamente per il formato estremamente compatto. Le dimensioni ridotte superano persino quelle del Mac mini con chip M4, confermando l’attenzione dell’azienda verso un design minimale ma curato. Nonostante la struttura contenuta, il dispositivo offre una costruzione solida e una dotazione di porte piuttosto completa, con un layout ben organizzato.

Sul frontale trovano posto due porte USB-A 3.2 Gen 2, una delle quali compatibile con Power Delivery, affiancate da un jack audio da 3,5 mm. Manca una porta USB-C anteriore, una scelta che può far storcere il naso a chi punta su un accesso rapido a questo standard. Più generosa la dotazione posteriore, dove sono presenti una USB-C 4 Gen 3, una USB-C 3.2 Gen 2, due porte HDMI, due USB-A (una 3.2, l’altra 2.0), una porta Ethernet da 2.5 Gbps, uno slot per schede SD full-size e l’attacco VESA. Il form factor ridotto è reso possibile anche dalla scelta di un’alimentazione esterna: un alimentatore da 120 W compatto e relativamente discreto, che consente di liberare spazio interno per una migliore organizzazione delle componenti.

Dal punto di vista della dissipazione, la soluzione adottata è funzionale ma senza particolari ambizioni: due prese d’aria laterali con microfori, sfogo posteriore, una ventola interna abbinata a un dissipatore con due heatpipe. Si tratta di un sistema classico per questa fascia di prodotto, sufficiente per gestire le temperature senza particolari sorprese.

Lo chassis può essere aperto con facilità: bastano quattro viti nascoste sotto i piedini in gomma. L’unico elemento a cui prestare attenzione durante lo smontaggio è l’antenna del modulo Wi-Fi 6E, ma si tratta di una precauzione comune. Una volta all’interno, si apprezza la presenza di due slot per RAM DDR5 a 4800 MHz (entrambi sostituibili) e di due slot M.2, uno dei quali già occupato da un SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Il secondo slot, va precisato, è compatibile unicamente con moduli in formato 2242.

Componentistica di buon livello, con RAM firmata Crucial, SSD Kingston e connettività Wi-Fi anch’essa aggiornabile. Un aspetto che conferma uno dei principali vantaggi dei mini PC Windows: l’elevata possibilità di aggiornamento e personalizzazione. Le dimensioni contenute e il layout ordinato rendono inoltre il Geekom A6 adatto anche a piccole modifiche o progetti di integrazione in spazi ridotti, con eventuali personalizzazioni sul fronte della dissipazione.

Scheda tecnica del Geekom A6 AMD Ryzen 7 6800H, 8 core / 16 thread, frequenza Turbo 4,7 GHz, cache 20 MB

AMD Radeon 680M, 12 CU, frequenza fino a 2,2 GHz

SSD M.2 PCIe 4.0 ×4 1 TB (formato 2280)

Slot aggiuntivo M.2 PCIe 4.0 (formato 2242)

Slot SO-DIMM DDR5 4800 MHz ×2 (fino a 64 GB)

USB-C 4 (40 Gbps / Power Delivery / DisplayPort) ×1

USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ×1

USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ×3

USB-A 2.0 ×1

HDMI 2.0 ×2

RJ45 LAN 2,5 Gbps ×1

Jack audio da 3,5 mm ×1

Lettore schede SD full-size ×1

WiFi 6E (modulo sostituibile)

Bluetooth 5.2

Alimentatore esterno da 120 W (20V / 6A)

Supporto VESA incluso

Funzioni BIOS: regolazione TDP, ventola, accensione automatica (Wake on LAN)

Prestazioni del Geekom A6

Per contenere i costi, Geekom ha optato per una piattaforma ormai collaudata ma ancora capace di offrire buone prestazioni: AMD Ryzen 7 6800H con grafica integrata Radeon 680M. Si tratta di un chip basato su architettura Zen 3+ a 6 nanometri, non tra i più recenti ma comunque superiore a molte soluzioni Intel di generazioni passate ancora oggi presenti in alcuni mini PC concorrenti.

All’interno del BIOS le opzioni di personalizzazione sono limitate: è possibile regolare la velocità della ventola, impostare l’accensione automatica in caso di interruzione di corrente e intervenire sul TDP, impostato di default a 45 W. È inoltre disponibile una funzione per assegnare una porzione di RAM alla GPU integrata, utile per ottimizzare le prestazioni grafiche in alcuni scenari.

Nonostante l’età del processore, il Geekom A6 si comporta bene anche con applicazioni aggiornate alla versione 2025. Le attività quotidiane vengono gestite con ampio margine, tanto da risultare sovradimensionato per operazioni di base come la navigazione web o l’uso della suite Office. Allo stesso tempo, il sistema offre uno spunto più che sufficiente anche per editing fotografico, montaggio video leggero e l’esecuzione di software più impegnativi in termini di risorse.

Dal punto di vista delle prestazioni, i benchmark confermano quanto il Ryzen 7 6800H riesca ancora a difendersi, mantenendo un buon equilibrio tra consumi, temperature e silenziosità. In condizioni d’uso normali, la macchina opera con un assorbimento tra i 35 e i 45 watt e mantiene le temperature sotto gli 83°C anche sotto carico combinato di CPU e GPU. In scenari più intensivi come i benchmark, il valore termico può aumentare, ma il sistema si dimostra generalmente ben gestito. Il rumore della ventola è contenuto durante le operazioni standard, ma diventa più evidente in fase di massimo carico.

Sul fronte grafico, la Radeon 680M offre prestazioni sufficienti per il gaming leggero in Full HD a dettagli bassi, soprattutto se affiancata da tecnologie di upscaling come FSR. È possibile ottenere una buona esperienza con titoli datati o meno esigenti, ma il supporto a giochi recenti è limitato: le produzioni AAA del 2025, come nel caso di Black Myth: Wukong, risultano fuori portata per questa configurazione.

Software e driver Geekom A6 Il Geekom A6 arriva pronto per l’uso con Windows 11 preinstallato e attivato tramite licenza digitale. Non sono necessari aggiornamenti iniziali, poiché i driver più recenti sono già configurati. Anche il BIOS non richiede alcuna modifica: l’unica personalizzazione utile riguarda la curva della ventola o la pianificazione di accensioni automatiche, utile per chi desidera utilizzarlo come mini server.

Conclusioni Geekom A6

In un mercato profondamente influenzato dalla strategia aggressiva di Apple con il Mac mini M4, il Geekom A6 si presenta come un’alternativa concreta nel panorama dei mini PC Windows. Non punta a competere direttamente con la proposta Apple, ma si inserisce con decisione tra le soluzioni che mirano a riportare equilibrio tra specifiche tecniche e prezzo all’interno dell’ecosistema Windows.

La configurazione unica con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD è proposta a un prezzo di listino pari a 499 euro. Una cifra già di per sé interessante, considerando la dotazione e la versatilità dell’hardware scelto, ma che potrebbe diventare ancora più competitiva in presenza di promozioni, codici sconto o ribassi stagionali, pratica ormai abituale nel segmento.

L’attuale situazione del mercato rende difficile, per i produttori, offrire soluzioni con piattaforme recenti a prezzi accessibili, complice l’aumento dei costi legati a CPU e GPU in particolare da parte di AMD, Intel e NVIDIA. In questo contesto, il Geekom A6 riesce a distinguersi per equilibrio, solidità progettuale e possibilità di upgrade, confermandosi una delle proposte più complete nella fascia media dei mini PC Windows. Un dispositivo che, pur senza rivoluzionare il segmento, segna un passo nella direzione giusta per chi cerca compattezza, prestazioni adeguate e una buona dose di flessibilità a un prezzo coerente.