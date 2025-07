Come promesso, LG lancia sul mercato italiano il suo nuovo monitor intelligente: si tratta dello Smart Monitor LG Swing, un prodotto pensato per unire versatilità e tecnologia e che offre uno stand con ruote e un pannello touch regolabile. Vediamo dove acquistarlo e qual è il prezzo per l’Italia, con tanto di promozione di lancio.

LG mantiene la promessa e lancia in Italia lo Smart Monitor Swing

Presentato al CES 2025, dove si è aggiudicato il CES Innovation Award, lo Smart Monitor LG Swing mantiene le promesse (che parlavano di un arrivo in Italia durante l’estate) e debutta nel nostro Paese.

LG Swing è un monitor versatile e dinamico: il pratico stand con ruote consente di spostarlo facilmente da una stanza all’altra, adattandolo ai vari ambienti e utilizzi. Non manca la possibilità di regolarlo a diverse angolazioni, così da rispondere a un’ampia varietà di contesti di utilizzo (tra una visione di un film sdraiati sul letto o una postazione di lavoro funzionale).

Lo Smart Monitor offre un display IPS da 32 pollici a risoluzione 4K UHD con funzionalità Brightness Control, che contribuisce a offrire un’esperienza di visione più coinvolgente grazie alla regolazione dinamica dell’illuminazione in base alle condizioni di luce ambientale. Ad affiancare il pannello ci sono due speaker da 10 W, che eliminano la necessità di ricorrere ad altoparlanti esterni, e una dotazione di porte niente male, che include USB Type-C con Power Delivery da 65 W e ingresso HDMI, per garantire la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi moderni.

Come intuibile, non parliamo di un “semplice” monitor: a bordo c’è infatti la piattaforma webOS (quella delle smart TV del brand), che offre l’accesso ai vari servizi di streaming (tra Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e così via), alle applicazioni per l’ufficio e alle varie connessioni wireless (Wi-Fi e Bluetooth), utili anche per la condivisione dei contenuti da dispositivi Android e iOS e per il mirroring (con Google Cast, AirPlay e Screen Share).

Tra le funzionalità intelligenti spiccano Auto Pivot, che può regolare automaticamente l’orientamento dello schermo in base al contenuto, e l’accesso all’app LG Switch, per la gestione di più dispositivi e la personalizzazione dello spazio di lavoro: quest’ultima offre infatti diversi strumenti per migliorare la produttività, come la possibilità di suddividere l’ampio schermo in diversi layout preimpostati per il multitasking.

Prezzo e offerta di lancio per lo Smart Monitor LG Swing

Lo Smart Monitor Swing di LG è disponibile in preordine da oggi, 29 luglio, fino all’8 agosto sullo shop online ufficiale del produttore al prezzo consigliato di 999 euro. Fino al 31 agosto 2025, il monitor sarà acquistabile con una gift card IKEA del valore di 100 euro, spendibile in tutti i negozi IKEA e sul sito IKEA.it. Le spedizioni partiranno il 4 agosto.