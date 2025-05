Presentato al CES 2025 dove ha conquistato il CES Innovation Award, LG Swing (modello 32U889SA) si prepara a debuttare sul mercato italiano durante l’estate, portando con sé un concetto di monitor decisamente inedito; un display touch da 32 pollici 4K montato su uno stand con ruote, pensato per essere spostato facilmente tra una stanza e l’altra adattandosi a qualsiasi esigenza, che si tratti di produttività, intrattenimento o tempo libero. Una soluzione che ridefinisce il concetto di monitor domestico, combinando versatilità, potenza e intelligenza.

Touchscreen, ruote e inclinazione variabile, LG Swing si adatta all’utente

Partiamo dagli elementi che più distinguono questo monitor da qualsiasi altro prodotto simile, LG Swing è dotato di uno stand mobile con ruote, che consente di trasportarlo comodamente tra gli ambienti domestici.

Oltre alla mobilità, è l’ergonomia dinamica a fare la differenza: basta un semplice gesto per modificarne l’altezza, l’inclinazione e l’orientamento, adattando lo schermo alle esigenze del momento; il display è anche touchscreen, una novità assoluta nella gamma di smart monitor LG, con supporto a interazioni touch-friendly per una navigazione fluida e intuitiva.

Dal punto di vista tecnico LG Swing monta un pannello IPS da 32 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), capace di offrire immagini nitide e colori brillanti anche da angolazioni estreme; una scelta perfetta per chi guarda film e serie TV, ma anche per chi lavora in multitasking o ha bisogno di una buona leggibilità dei testi.

Il monitor integra anche due speaker da 10 W, sufficienti a garantire un audio soddisfacente per l’uso quotidiano, senza la necessità di ricorrere ad altoparlanti esterni; a completare il pacchetto la funzione Brightness Control, che regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale per una visione sempre confortevole.

Uno degli elementi più interessanti di LG Swing è senz’altro la presenza del sistema operativo webOS, lo stesso delle smart TV dell’azienda, questo permette di accedere a tutte le principali app di streaming e servizi cloud per la produttività, senza bisogno di collegare il PC.

Inoltre, grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi, è possibile usare AirPlay, Screen Share e lo screen mirroring per proiettare facilmente contenuti da smartphone e tablet, Android o iOS.

LG ha anche pensato agli utenti più produttivi, grazie alla funzione Auto Pivot il monitor ruota automaticamente in verticale o orizzontale a seconda del contenuto visualizzato, un’opzione ideale per consultare documenti, leggere lunghi PDF o anche visualizzare i feed social verticali.

Non manca poi l’app LG Switch, una suite pensata per gestire i laptop collegati in modo efficiente, consente infatti di dividere lo schermo in più layout, personalizzare le impostazioni e controllare più dispositivi di input (come tastiera e mouse) con un’unica interfaccia fluida e centralizzata.

Il tutto viene completato da una dotazione di porte più che adeguata: USB Type-C con Power Delivery da 65 W e ingresso HDMI, per garantire la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi moderni.

LG Swing non è semplicemente un monitor, ma una soluzione domestica completa che strizza l’occhio tanto a chi vuole rilassarsi con un film in salotto, quanto a chi cerca una postazione di lavoro flessibile ed efficiente, magari in ambienti non convenzionali.

Come anticipato, l’arrivo sul mercato italiano è previsto nel corso dell’estate, ma ancora non sono stati comunicati i dettagli su prezzo e disponibilità esatte, non mancheremo di aggiornarvi appena ci saranno novità in merito.