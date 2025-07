Torniamo con i nostri consigli per gli acquisti per segnalarvi un’interessante offerta che abbiamo scovato su Amazon per l’HP Omnibook X 14, uno di quei PC portatili che noi definiamo “tuttofare” in quanto sono pensati come macchine particolarmente versatili, capaci sostanzialmente di accontentare la maggior parte dell’utenza standard a un prezzo molto competitivo.

L’HP Omnibook X 14 è un PC Copilot+ che sfrutta la piattaforma Windows On Arm su un SoC Qualcomm Snapdragon X Elite, offrendo quindi un sistema moderno e allo stesso tempo curato nonostante il prezzo. Ma vediamone brevemente insieme le specifiche.

HP Omnibook X 14: un notebook equilibrato, efficiente e a un ottimo prezzo

Prima di passare ai numeri crudi, parliamo un attimo di design, come detto non trascurato vista la fascia di prezzo e con dimensioni molto contenuto; siamo di fronte infatti a un notebook da 14″ che pesa 1,3 Kg per uno spessore di appena 14,4 mm.

Dotato di una tastiera altrettanto curata e dotata di tasto Copilot, HP Omnibook X 14 monta un display IPS touch con diagonale da 14 pollici e risoluzione 2.240 x 1.400 pixel; si tratta di un pannello di fascia media in quanto a prestazioni e resa cromatica, con cornici sottili e vetro Corning Gorilla NBY.

Il motore di questo notebook invece è come detto la piattaforma Snapdragon X Elite, il top di gamma in casa Qualcomm con 12 core Oryon, GPU Adreno e una NPU da 45 TOPS per gestire i carichi accelerati con AI e tutte le più recenti funzionalità di Windows 11 legate all’Intelligenza Artificiale.

A completare la dotazione ci sono poi 16 GB di RAM LPDDR5X da 8.448 MT/s, un SSD NVMe da 512 GB e connettività di ultima generazione come WiFi 7, Bluetooth 5.4 e USB-C. A bordo poi non manca la classica suite software HP, compreso l’immancabile HP Companion, chiudendo con il dato relativo all’autonomia, oltre 20 ore.

Insomma un sistema equilibrato e con un hardware capace di soddisfare un’ampia porzione di utenza consumer, attualmente disponibile su Amazon con uno sconto di 100 euro sul costo di listino.

