TCL presenta la sua nuova serie SF560: si tratta di smart TV con pannelli QLED dotate di sistema operativo Fire TV, pensate per unire design moderno, tecnologia avanzata e prezzi contenuti. I nuovi modelli, tre, sono disponibili all’acquisto da subito: scopriamoli insieme.

Debuttano in Italia le smart TV TCL serie SF560

TCL lancia in Italia le smart TV della serie SF560, che introducono una nuova linea di TV QLED a risoluzione Full-HD. I nuovi modelli sono disponibili nei formati da 32, 40 e 43 pollici e mettono a disposizione il sistema operativo Fire TV, che arricchisce l’offerta proponendo funzionalità smart complete.

Le nuove smart TV QLED offrono un schermo sottile e completamente piatto, una struttura leggera e un design moderno: sfruttano la tecnologia Quantum Dot Pro con Colorful Quantum Crystal per garantire una migliore qualità dell’immagine, caratterizzata da colori brillanti e realistici, ma anche una maggiore efficienza energetica e un’esperienza visiva migliorata. La serie supporta la decodifica completa dei contenuti in HDR10, e analizza le immagini scena per scena per migliorare la resa e il contrasto; anche i contenuti in SDR vengono ottimizzati per offrire una qualità simile all’HDR, con luminosità più intensa e passi avanti per ombre e colori. Lato audio, la serie SF560 supporta Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X, per un suono tridimensionale e un’immersività a 360 gradi.

Il sistema operativo Fire TV permette di accedere a tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui ovviamente Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, DAZN, NOW e così via, permettendo di scegliere tra più di 400.000 film e serie TV. I nuovi modelli sono compatibili con Freely e offrono un modo semplice e gratuito per accedere ai contenuti in diretta e on demand. Incluso c’è il telecomando vocale con Alexa, con il quale è possibile cambiare canale, regolare il volume, aprire app specifiche e anche controllare gli altri dispositivi della smart home, tutto utilizzando semplicemente la voce.

Prezzi e disponibilità della serie TCL SF560

La serie TCL SF560 è già disponibile all’acquisto in Italia ai seguenti prezzi consigliati:

TCL 32SF560 a 199 euro

TCL 40SF560 a 249 euro

TCL 43SF560 a 299 euro

Su Amazon, tutti e tre i modelli sono già acquistabili con uno sconto tra i 20 e i 50 euro.